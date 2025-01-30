Nvidia RTX 5080 ve RTX 5090 ekran kartları Türkiye’de satışa sunuldu! İşte fiyatlar

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Tam Boyutta Gör Nvidia’nın CES 2025 fuarında tanıtımını yaptığı ve merakla beklenen RTX 5080 ve RTX 5090 ekran kartları Türkiye’de satışa çıktı. Ambargo nedeniyle bu kartların Türkiye’de satılmayacağı iddia ediliyordu ancak bu iddialar sahte çıktı ve dünyayla aynı anda satışlar başladı.

RTX 5080 fiyatları 56 bin TL'den, RTX 5090 fiyatları ise 135 bin TL'den başlıyor. Kartların fiyatları oldukça yüksek. Serinin nispeten orta fiyatlı modelleri olan RTX 5070 ve RTX 5070 Ti ise Şubat ayında satışa çıkacak.

RTX 5080 ve RTX 5090 ekran kartlarını şu an Amazon, İtopya, İncehesap, Sinerji, Gamegaraj, Gaming.gen.tr, Pckolik, Ebrar Bilgisayar, QP Bilişim ve Tebilon platformlarından satın alabilirsiniz.

RTX 5080 Fiyat

Palit Nvidia GeForce RTX5080 GAMINGPRO 16GB 256Bit GDDR7 Ekran Kartı: 56.972 TL (Amazon)

(Amazon) Palit Nvidia GeForce RTX5080 GAMEROCK 16GB 256Bit GDDR7 Ekran Kartı: 60.025 TL (Amazon)

(Amazon) GAINWARD GEFORCE RTX5080 PHANTOM 16GB GDDR7 256BIT GAMING EKRAN KARTI: 55.999 TL (Sinerji)

(Sinerji) ASUS PRIME GeForce RTX 5080 PRIME-RTX5080-O16G 16GB GDDR7 OC Edition 256 Bit Gaming (Oyuncu) Ekran Kartı: 61.699 TL (İncehesap)

(İncehesap) MSI GeForce RTX 5080 16GB GAMING TRIO 16GB GDDR7 DLSS 4 256 Bit Ekran Kartı: 66.725 TL (İtopya)

(İtopya) MSI GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC PLUS 16GB GDDR7 DLSS 4 256 Bit Ekran Kartı: 68.699 TL (İtopya)

(İtopya) ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 TUF-RTX5080-O16G-GAMING 16GB GDDR7 256 Bit OC Edition Ekran Kartı: 68.799 TL (İncehesap)

(İncehesap) ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 ROG-ASTRAL-RTX5080-O16G-GAMING 16GB GDDR7 256 Bit OC Edition Ekran Kartı: 73.999 TL (İncehesap)

RTX 5090 Fiyat

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ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5090 OC Edition 3: 135.999 TL (İtopya)

(İtopya) ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 OC Edition DLSS 4 512 Bit Ekran Kartı: 150.999 TL (İtopya)

GeForce RTX 5080 neler sunuyor?

DLSS4 ile desteklenen Nvidia GeForce RTX 5080 ekran kartında GB203-400-A1 GPU çekirdeği boy gösteriyor. Bu grafik işlem biriminin içerisinde 84 SM birimi ile toplamda 10.752 çekirdek yer alıyor. Dolayısıyla RTX 5090’a kıyasla yüzde 51 oranında daha az çekirdeğe sahip. Geçtiğimiz nesilde ise RTX 4090 ve RTX 4080 arasındaki fark yüzde 40 civarındaydı.

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RTX 5080, GDDR7 modüllerini kullanırken 256 bit veri yolu arayüzünde çalışan 16 GB belleğe sahip olacak. Ekran kartı 960 GB/s toplam bant genişliği için 30 Gbps'ye varan hızlar sunan piyasadaki en hızlı GDDR7 belleğe sahip olacak. Nvidia kart için ayrıca 360W TBP belirlemiş ancak bu, gerçek dünyadaki enerji tüketimini yansıtmıyor. Bunun için bağımsız testleri beklemek gerekecek. Öte yandan RTX 4080’e (320W) kıyasla burada yüzde 12’lik bir artış söz konusu.

GeForce RTX 5080 özellikleri

10.752 çekirdek ve 84 etkin SM birimi

16 GB GDDR7 VRAM: 256-bit veri yolu, 30 Gbps hız ve toplamda 960 GB/s bant genişliği

360W toplam güç bütçesi (TBP)

PCIe Gen 5.0 ve DisplayPort 2.1b ile 8K 165Hz desteği

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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