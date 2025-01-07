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    Nvidia RTX 50 serisi ekran kartlarının Türkiye fiyatları açıklandı

    Nvidia, GeForce RTX 50 serisi ekran kartlarını tanıttı. Blackwell destekli, DLSS 4 ile gelen Nvidia RTX 5090, 5080, 5070 Ti ve 5070 Türkiye fiyatı ne kadar olacak sorusu da resmi olarak açıklandı.
    Nvidia RTX 5090 & 5080 & 5070 Ti Türkiye fiyatı ne kadar Tam Boyutta Gör
    NVIDIA, CES 2025 fuarında oyuncular, içerik oluşturucular ve geliştiriciler için en gelişmiş ekran kartlarını tanıttı. GeForce RTX 50 serisi ekran kartları özellikleriyle birlikte Türkiye fiyatları da açıklandı. En çok merak edilen Nvidia GeForce RTX 5090 ekran kartı fiyatı ne kadar olacak sorusu resmi olarak yanıt buldu.

    NVIDIA GeForce RTX 50 serisi ekran kartı fiyatları

    Nvidia GeForce RTX 50 serisi ekran kartlarının fiyatı 25.649 TL’den başlıyor. Modele göre RTX 50 serisinin fiyatlandırması şu şekilde:

    Nvidia RTX 50 serisi GPU neler sunuyor?

    NVIDIA Blackwell mimarisi, beşinci nesil Tensor çekirdekleri ve dördüncü nesil RT çekirdekleri tarafından desteklenen GeForce RTX 50 Serisi, neural shaders, dijital insan teknolojileri, geometri ve aydınlatma dahil olmak üzere yapay zeka destekli işlemede çığır açan yenilikler sunuyor.

    Bugüne kadarki en hızlı GeForce RTX ekran kartı olan GeForce RTX 5090 GPU, 92 milyar transistöre sahip olup saniyede 3.352 trilyondan fazla yapay zeka işlemi (TOPS) işlem gücü sağlıyor. Blackwell mimarisi yenilikleri ve DLSS 4, GeForce RTX 5090 ekran kartının GeForce RTX 4090’dan 2 kata kadar daha iyi performans göstermesi anlamına geliyor.

    GeForce Blackwell, masaüstü modellerin tüm özellikleriyle dizüstü bilgisayarlara geliyor. NVIDIA Max-Q teknolojisinin Blackwell nesli pil ömrünü %40'a kadar uzatıyor ve güç veya performanstan ödün vermeden şık tasarımlarını koruyan ince ve hafif dizüstü bilgisayarları içeriyor.

    DLSS 4, yapay zekayı kullanarak kare hızlarını artırmak için Çoklu Kare Oluşturma özelliğini getiriyor. NVIDIA Reflex teknolojisiyle tepkiselliği korurken, geleneksel işlemeye göre performansı 8 kata kadar artırmak için DLSS teknolojileri paketiyle uyum içinde çalışıyor. DLSS 4 ayrıca, grafik sektörünün transformatör model mimarisinin ilk gerçek zamanlı uygulamasını da içeriyor. Transformer tabanlı DLSS Ray Reconstruction ve Super Resolution modelleri, oyun sahnelerinde daha fazla kararlılık, azaltılmış gölgelenme, daha yüksek detaylar ve gelişmiş kenar yumuşatma sağlamak için 2 kat daha fazla parametre ve 4 kat daha fazla işlem kullanıyor. DLSS 4, başlangıçta 75'ten fazla oyun ve uygulamada GeForce RTX 50 Serisi ekran kartlarında desteklenecek.

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    Robotik kola sahip ilk robot süpürge ile tanışın

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    Selamahali 18 dakika önce

    Robotik olmayan robot kolu da mı var? Kollu robot yani. Veya robotik tekerleklere, robottik gövdeye ve robotik her bir aksama sahip robot deyin daha iyi pazarlama olur belkim.

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