Nvidia RTX 50 serisi ekran kartlarının Türkiye fiyatları açıklandı

Tam Boyutta Gör NVIDIA, CES 2025 fuarında oyuncular, içerik oluşturucular ve geliştiriciler için en gelişmiş ekran kartlarını tanıttı. GeForce RTX 50 serisi ekran kartları özellikleriyle birlikte Türkiye fiyatları da açıklandı. En çok merak edilen Nvidia GeForce RTX 5090 ekran kartı fiyatı ne kadar olacak sorusu resmi olarak yanıt buldu.

NVIDIA GeForce RTX 50 serisi ekran kartı fiyatları

Nvidia GeForce RTX 50 serisi ekran kartlarının fiyatı 25.649 TL’den başlıyor. Modele göre RTX 50 serisinin fiyatlandırması şu şekilde:

Nvidia GeForce RTX 5070: 25.649 TL

Nvidia GeForce RTX 5070 Ti: 34.959 TL

Nvidia GeForce RTX 5080: 46.679 TL

Nvidia GeForce RTX 5090: 92.849 TL

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Nvidia RTX 50 serisi GPU neler sunuyor?

NVIDIA Blackwell mimarisi, beşinci nesil Tensor çekirdekleri ve dördüncü nesil RT çekirdekleri tarafından desteklenen GeForce RTX 50 Serisi, neural shaders, dijital insan teknolojileri, geometri ve aydınlatma dahil olmak üzere yapay zeka destekli işlemede çığır açan yenilikler sunuyor.

Bugüne kadarki en hızlı GeForce RTX ekran kartı olan GeForce RTX 5090 GPU, 92 milyar transistöre sahip olup saniyede 3.352 trilyondan fazla yapay zeka işlemi (TOPS) işlem gücü sağlıyor. Blackwell mimarisi yenilikleri ve DLSS 4, GeForce RTX 5090 ekran kartının GeForce RTX 4090’dan 2 kata kadar daha iyi performans göstermesi anlamına geliyor.

GeForce Blackwell, masaüstü modellerin tüm özellikleriyle dizüstü bilgisayarlara geliyor. NVIDIA Max-Q teknolojisinin Blackwell nesli pil ömrünü %40'a kadar uzatıyor ve güç veya performanstan ödün vermeden şık tasarımlarını koruyan ince ve hafif dizüstü bilgisayarları içeriyor.

DLSS 4, yapay zekayı kullanarak kare hızlarını artırmak için Çoklu Kare Oluşturma özelliğini getiriyor. NVIDIA Reflex teknolojisiyle tepkiselliği korurken, geleneksel işlemeye göre performansı 8 kata kadar artırmak için DLSS teknolojileri paketiyle uyum içinde çalışıyor. DLSS 4 ayrıca, grafik sektörünün transformatör model mimarisinin ilk gerçek zamanlı uygulamasını da içeriyor. Transformer tabanlı DLSS Ray Reconstruction ve Super Resolution modelleri, oyun sahnelerinde daha fazla kararlılık, azaltılmış gölgelenme, daha yüksek detaylar ve gelişmiş kenar yumuşatma sağlamak için 2 kat daha fazla parametre ve 4 kat daha fazla işlem kullanıyor. DLSS 4, başlangıçta 75'ten fazla oyun ve uygulamada GeForce RTX 50 Serisi ekran kartlarında desteklenecek.

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