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GeForce GTX 480, ATi HD 5970'e yakın performans sergileyebilir

9 yıl
14,4b
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106
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bugün Nvidia'ya yakın isimlerden birisiyle bir araya gelme ve DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları hakkında konuşma fırsatı yakaladık. GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 üzerine gerçekleştirdiğimiz sohbetimizde, Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartları hakkında merak edilenleri sorduk, bir kısmı zaten bilinmekte olan bazı cevaplar aldık. Basettiğimiz ismin açıklamalarına göre GeForce GTX 470, GeForce GTX 285'den %20-%25 civarında daha hızlı olacak, yeni amiral gemisi sıfatıyla lanse edilecek GeForce GTX 480 ise çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 modeline yakın bir performans sergileyecek.

İhtimaller dahilindeki Fermi X2'nin GeForce GTX 470 GPU'sunun çiftine sahip olabileceğini belirten kaynağımız, fiyatlandırma noktasında ise kartların ucuz olmayacağını GeForce GTX 470 için 500$, GeForce GTX 480 içinse 600$ civarında bir fiyatlandırmanın gündeme gelebileceğini söyledi. Nvidia cephesinde şu an için verilmiş verilmiş nihai bir karar [fiyatlar için] olmadığını dolayısıyla kesinleşmiş detayları konuşmak için henüz erken olduğunu da dikkat çeken kaynağımız, daha somut bilgiler için CeBIT 2010 fuarını işaret etti. Güç tüketimi için de bir takım açıklamalarda bulunan kaynak, GeForce GTX 480'nin performansı gibi güç tüketim değerleriyle de ATi Radeon HD 5970'e yakın bir profil çizeceğini sözlerine ekledi.

Bu arada merak edenler için GeForce GTX 480 için fabrika çıkışı hız aşırtmalı modellerin de planlandığını, resmi lansmanı takip eden günlerde bu modellerin pazara giriş yapacağını da belirtelim.


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lvlono 9 yıl
Onu bunu bilmem ama anlık olarak düşünüldüğünde, fiyat / performans olarak en iyi oranı 5850 veriyor şimdilik. Ötesini bilmem...
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annihilator 9 yıl
5850 = KRAL ÖTESİ kart.

1920 çözünürlükte bile herşeyi rahat oynatıyor, ucuz (sayılır, sonuçta her oyunu raat oynatan bi karta göre ucuz), daha ne istiyonuz?
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaş hakketten yeter ya şuraya gelip 2-3 bişiy okuyalım diyoruz cıvkı çıkmış yine. daha elde kart yok bir Allahın kulu kartı görmemiş birisi yok kartt şöyle çıkarsa şu olur diyor digeriyse ona karşılık olarak öyle çıkarsa şu olmaz bu olur diyor hayal aleminde tartışıyorlar. bekleyin 1 hafta ondan sonra herkez herşeyi görecek. sanki atiden nvidiadan para alıyorsunuz bu yuorumları yazarken ayıptır yav harbiden sıkıldık! parası olan istedigini alır kardeşim olmayanda f/p oranını inceler sizene kimin ne kartı aldıgından...
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ALBAY 9 yıl
Yine cezalar yağacak gibi anlaşılan..
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DH Misafiri 9 yıl
nasılız gençler :D
dün itibariyle fermi'nin bi SP cluster'inin deactivate edilmesi için son karar verilmiş.
Dolayısıyla GTX 480 512 değil 480SP olacak.
Ama bununla beraber saat hızları da artarak 700 MHz'nin üzerine çıkartılmış.
Ve daha da güzel bir haber olarak, SP miktarının düşürülmesi sebebiyle üretilecek kart sayısı ciddi şekilde artacak. Yani alamayacağımız çok hızlı bir karttan ziyade, alabileceğimiz ama daha yavaş bi kart olacak.
512SP + 660MHz'de kart 5870'in aşağı yukarı %25'i kadar daha hızlı. 480SP + 700MHz'de ne olacağı tam belli olmamakla beraber yine de 5870'ten hızlı olacağı kesin tabi.
Saygılar
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Father Torque 9 yıl
DH Misafiri, ilginç bir haber ama her zamanki gibi önce en önemli soruyu soralım: Kaynak?
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dennjS 9 yıl
bi allahın kuluda sorumu görmedi :D
texas'a dönmüş burası
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ForceBeWithYou 9 yıl
Nvidia ya gene millet para akıtacak mecburlar çünkü performans lideri olacak
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vernoncougar 9 yıl
GTX470 - HD5870
GTX480 - HD5970
Farkı fıyatı olacak anlasıldı gerısı aynı.
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Canawar_ 9 yıl
şimdi benim bir sorum var nvidianın en iyi kartı atinin çıkardığı en iyi kartı sadece %5 mi geçebilecek? ozaman bukadar beklemenin tartışmanın ne anlamı var? (evet bilgim çok az bu konuda)
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yugams 9 yıl
geçsen ne olur geçmese ne olur oyun oynarken kimse bunları düşünmez ha gerçek şu atiye alışkın biri nvida alınca bi türlü benimseyemez kartı bi müddet kulanıp satar ati alır aynı şey nvidia ya alışmış biri içinde geçerli horoz dövüşü başka birşey diyil.
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spaydix 9 yıl
geçebilir... edebilir... çıkabilir.... yapailir.... fazla hayali kelimeler .)
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DH Misafiri 9 yıl

bi 5870 ayarında bi %25 hızlı bi %5 hızlı şimdide 5970 hızında,ferminin başına gelmiyen kalmadı,kart çıkmadan şamaroğlanına döndü
:D :D
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DH Misafiri 9 yıl
Bu kartların performansı bir yana esas konu: artık PC oyunlarının donanımın oldukça gerisinde kaldı ve kalmaya da devam edecek gibi gözüküyor. Crysis türünde donanıma ter döktürecek kaç tane oyun var?
Bioshock 2 gibi yeni bir oyun bile teknolojisine bir adım attırmadan piyasaya çıkabiliyor. Evet oyun her bakımdan çok güzel ama kullanılan düşük çözünürlüklü textureler, AA gibi en basit görüntü kalitesi bağıntılı ayarların bile olmayışı artık geliştiricilerin bana kalırsa donanımı kaale almadıklarını gösteriyor. Düz esnaf mantığıdır bu. Nasıl olsa satarız diyorlar, beğendirme kaygıları yok.
Konsol portları artık PC bazlı için oyun geliştirmeyi diyebilirizki resmen öldürdü.
Fermi gelir hoş gelir iyi güzelde halihazırda oynanabilir frame değerleriyle çalıştırdığı yada çalıştıracağı diyelim bir oyunu kaç kişi acaba sadece rakamsal frame değerlerinde kalacak ve hissedilmeyecek bir artış için yeni bir kartla dener. Ben keyif adamıyım en güncel teknolojiyi takip ederim diyen PC kullanıcıları bile en az bir kez daha düşünecektir ellerini cüzdana kredi kartına uzatmadan önce.
GPU üreticilerinin teknoloji güncellemeleri artık malesef PC oyunculuğuna yönelik tek taraflı bir çaba olarak kalmaya başladı. Yazılım boyutunda ben benzer en azından yakın bir çaba dahi göremiyorum.
Eskiden bir Doom III motoruyla kaç tane oyun yapılır ekran kartı güncellemek içinde bir bahanemiz olurdu. Bir Oblivion çıkar manzara, dağ, taş derken kendimizi yeni bir ekran kartı alır bulurduk.
ATI ve Nvidia bayrak yarışı yapadursun en hızlı biziz en performanslı ürün bizde diye. :) Son kertede bunun sıradan oyuncuyu ve hatta donanım meraklısını bile ilgilendiren bir yanı yok. 500 Km/h kadran gösteren bir arabınız olup bunu Istanbul trafiğinde kullanırım diye almak gibi birşey bu. Komşuna hava atar caka satarsında köprüde yakalanırsın trafiğe.
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stradosphere 9 yıl
@NECROCYBER
Ahaha her makine başına bir nükleer reaktöre kadar uzar o iş :D İşin diğer ilginç kısmı yani fermi gelmesede psu önemli bir parça,sanırım fermi bize psu nun önemini o kadar anlattıki millet şimdi eleştirmeye başladı,yok psu mu alacağız diye.Adam 1500 liralık sistem düzüp,kartı düşünüyor ama 500watt psu ile gider mi inşallah gider deyip Allaha emanet ediyorsa,zaten o işte bir terslik var demektir :D Bizde hastalanırsan tek doktora gidersin,doktor yanlış teşhis koysa bile ona inanırsın,yanlış tedavi görürsün;fakat halen o doktora inanırsın.2-3 doktora gidip araştırmayız biz toplum olarak
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