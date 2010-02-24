GeForce GTX 480, ATi HD 5970'e yakın performans sergileyebilir

Bugün Nvidia'ya yakın isimlerden birisiyle bir araya gelme ve DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları hakkında konuşma fırsatı yakaladık. GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 üzerine gerçekleştirdiğimiz sohbetimizde, Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartları hakkında merak edilenleri sorduk, bir kısmı zaten bilinmekte olan bazı cevaplar aldık. Basettiğimiz ismin açıklamalarına göre GeForce GTX 470, GeForce GTX 285'den %20-%25 civarında daha hızlı olacak, yeni amiral gemisi sıfatıyla lanse edilecek GeForce GTX 480 ise çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 modeline yakın bir performans sergileyecek.

İhtimaller dahilindeki Fermi X2'nin GeForce GTX 470 GPU'sunun çiftine sahip olabileceğini belirten kaynağımız, fiyatlandırma noktasında ise kartların ucuz olmayacağını GeForce GTX 470 için 500$, GeForce GTX 480 içinse 600$ civarında bir fiyatlandırmanın gündeme gelebileceğini söyledi. Nvidia cephesinde şu an için verilmiş verilmiş nihai bir karar [fiyatlar için] olmadığını dolayısıyla kesinleşmiş detayları konuşmak için henüz erken olduğunu da dikkat çeken kaynağımız, daha somut bilgiler için CeBIT 2010 fuarını işaret etti. Güç tüketimi için de bir takım açıklamalarda bulunan kaynak, GeForce GTX 480'nin performansı gibi güç tüketim değerleriyle de ATi Radeon HD 5970'e yakın bir profil çizeceğini sözlerine ekledi.

Bu arada merak edenler için GeForce GTX 480 için fabrika çıkışı hız aşırtmalı modellerin de planlandığını, resmi lansmanı takip eden günlerde bu modellerin pazara giriş yapacağını da belirtelim.