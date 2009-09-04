GeIL 8GB ve 16GB kapasiteli 8 yeni DDR2 bellek kiti hazırladı

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Yeni nesil işlemci ve anakartlarla birlikte DDR3 bellek kitleri hızla yaygınlaşırken, üreticiler DDR2 cephesinde de yeni seçenekler sunmaya devam ediyorlar. Alanında sektörün iddialı isimlerinden birisi olan GeIL, Intel'in Core 2 jenerasyonu ve AMD'nin Soket AM2/AM2+ platformu için hazırladığı 8 yeni bellek kitini kullanıma sunuyor. Tamamı çift kanal formunda olan bellek kitleri modeline göre 667MHz veya 800MHz'de çalışıyor ve yine modeline göre 8GB veya 16GB bellek kapasitesi ile geliyorlar. Özel tasarımlı soğutucularıyla da dikkat çeken yeni bellek kitlerinin detayları ise şu şekilde;



Black Dragon Serisi;



- GB28GB5300C6DC - 8GB (4GB x 2) | 667 MHz | 6-6-6-18 | 1.8V

- GB28GB6400C6DC - 8GB (4GB x 2) | 800 MHz | 6-6-6-18 | 1.8V

- GB216GB5300C6QC - 16GB (4GB x 4) | 667 MHz | 6-6-6-18 | 1.8V

- GB216GB6400C6QC - 16GB (4GB x 4) | 800 MHz | 6-6-6-18 | 1.8V



Black Dragon EVO One Serisi;



- GE28GB667C6DC - 8GB (4GB x 2) | 667 MHz | 6-6-6-18 | 1.8V

- GE28GB800C6DC - 8GB (4GB x 2) | 800 MHz | 6-6-6-18 | 1.8V

- GE216GB667C6QC - 16GB (4GB x 4) | 667 MHz | 6-6-6-18 | 1.8V

- GE216GB800C6QC - 16GB (4GB x 4) | 800 MHz | 6-6-6-18 | 1.8V

Ömür boyu garanti ile satışa sunulacak yeni bellek kitlerinin yüksek stabilite ve dayanıklılık için Die-Hard Burn-In teknolojisi ile test edildikleri belirtilirken, fiyatları ise henüz açıklanmadı.