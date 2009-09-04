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GeIL 8GB ve 16GB kapasiteli 8 yeni DDR2 bellek kiti hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,7b
1
8
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeIL 8GB ve 16GB kapasiteli 8 yeni DDR2 bellek kiti hazırladı
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Yeni nesil işlemci ve anakartlarla birlikte DDR3 bellek kitleri hızla yaygınlaşırken, üreticiler DDR2 cephesinde de yeni seçenekler sunmaya devam ediyorlar. Alanında sektörün iddialı isimlerinden birisi olan GeIL, Intel'in Core 2 jenerasyonu ve AMD'nin Soket AM2/AM2+ platformu için hazırladığı 8 yeni bellek kitini kullanıma sunuyor. Tamamı çift kanal formunda olan bellek kitleri modeline göre 667MHz veya 800MHz'de çalışıyor ve yine modeline göre 8GB veya 16GB bellek kapasitesi ile geliyorlar. Özel tasarımlı soğutucularıyla da dikkat çeken yeni bellek kitlerinin detayları ise şu şekilde;

Black Dragon Serisi;

- GB28GB5300C6DC - 8GB (4GB x 2) | 667 MHz | 6-6-6-18 | 1.8V
- GB28GB6400C6DC - 8GB (4GB x 2) | 800 MHz | 6-6-6-18 | 1.8V
- GB216GB5300C6QC - 16GB (4GB x 4) | 667 MHz | 6-6-6-18 | 1.8V
- GB216GB6400C6QC - 16GB (4GB x 4) | 800 MHz | 6-6-6-18 | 1.8V

Black Dragon EVO One Serisi;

- GE28GB667C6DC - 8GB (4GB x 2) | 667 MHz | 6-6-6-18 | 1.8V
- GE28GB800C6DC - 8GB (4GB x 2) | 800 MHz | 6-6-6-18 | 1.8V
- GE216GB667C6QC - 16GB (4GB x 4) | 667 MHz | 6-6-6-18 | 1.8V
- GE216GB800C6QC - 16GB (4GB x 4) | 800 MHz | 6-6-6-18 | 1.8V

Ömür boyu garanti ile satışa sunulacak yeni bellek kitlerinin yüksek stabilite ve dayanıklılık için Die-Hard Burn-In teknolojisi ile test edildikleri belirtilirken, fiyatları ise henüz açıklanmadı.


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Ferruh Ferman 10 yıl
Aslında bunlar deneme amaçlı. Bir ürün türünün ilk örneklerini her zaman deneme amaçlı olmuştur. Zaten şuanda bu kadar kapesiteye gerek yok, yakında bu düzeyde diğer markaların da parçaları çıkacaktır. Hemen almak sakıncalı diye düşünüyorum ben.
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NemesisR3 10 yıl
sanırım serverlar için 16gb lık olanlar, ev kullanıcısı için çok fazla, belki 8gb kullanılabilir 64bit işletim sistemi ile ama 16gb çok fazla olmuş.
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OverClocK1ng 10 yıl
4 Gb tek ram de CL6 normal arkadaşlar. Zamanında DDR1 lerde de 512Mb lar CAS2 iken 1Gb lar Cas3 idi.
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al-ozaria 10 yıl
Ancak şu var ki ilk çıkış fiyatları pekte ucuz olmayacak, kullanıcıların şu an ki ortalama ram ihtiyaçlarını göze lınca fazla kesime hitap edemiyeceğinden, erken sürülmüş bir ürün olduğunu söylemek yanlış olmaz kanaatimce. Sadece Geil 16Gb'lık kit çıkardı etiketi ile reklam yapmış olur.
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CaSsErDoDo 10 yıl
o zamanlamalarla kendi sonunu hazırlamış
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VenomS 10 yıl
bence kapasite iyide ama DDR2 800 için cl6 biraz fazla bence
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TrMhMt 10 yıl
remlerin zamanlamalari dusuk gibi geldi bana....

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