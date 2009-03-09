GeIL, Green serisi düşük güç tüketimli DDR2 belleklerini duyudu

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Yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan ve son dönemde SSD'leriyle de gündeme gelen GeIL, Green serisi yeni DDR2 bellek çözümlerini duyurdu. Firmanın düşük güç tüketimli yeni bellekleri, 1.6v olarak belirlenen çalışma gerilimleriyle dikkat çekiyor zira JEDEC'in DDR2 için belirlediği seviyenin 1.8v olduğu bilniyor.

GeIL tarafından Green serisi altında duyurulan blle kitlerinin geri kazanılmış kağıt hamuru kullanılarak hazırlandığı belirtiliyor. 667MHz'den 1066MHz'e kadar farklı hız, zamanlama ve kapasitesi ile duyurulan seri dahilinde hem tek kanal hem de çift kanal çözümlerin bulunduğu belirtiliyor. Ömür boyu garanti ile satışına başlanacak olan Green serisi yeni bellek kitlerinin fiyatları hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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