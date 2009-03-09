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GeIL, Green serisi düşük güç tüketimli DDR2 belleklerini duyudu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeIL, Green serisi düşük güç tüketimli DDR2 belleklerini duyudu
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Yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan ve son dönemde SSD'leriyle de gündeme gelen GeIL, Green serisi yeni DDR2 bellek çözümlerini duyurdu. Firmanın düşük güç tüketimli yeni bellekleri, 1.6v olarak belirlenen çalışma gerilimleriyle dikkat çekiyor zira JEDEC'in DDR2 için belirlediği seviyenin 1.8v olduğu bilniyor.

GeIL tarafından Green serisi altında duyurulan blle kitlerinin geri kazanılmış kağıt hamuru kullanılarak hazırlandığı belirtiliyor. 667MHz'den 1066MHz'e kadar farklı hız, zamanlama ve kapasitesi ile duyurulan seri dahilinde hem tek kanal hem de çift kanal çözümlerin bulunduğu belirtiliyor. Ömür boyu garanti ile satışına başlanacak olan Green serisi yeni bellek kitlerinin fiyatları hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.

GeIL, Green serisi düşük güç tüketimli DDR2 belleklerini duyudu
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mustafa_550 10 yıl
ramlar iyi olmuş kutusuda yumurta kutusunu andırıyo geil iyi iş çıkarmış
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gun 10 yıl
1.8 versek nasıl oc olurlar acaba ? Mantıken çok iyi olmaları gerek, bunlardan bir yerlerden bulupda denemek gerek.
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Vuze 10 yıl
kutusu cok güzel görünüyor remlerin fiyatı hakkında net bir bilgi varmı ?
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djdeeles 10 yıl
voltajı basarsan oyle bi olur ki :)
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max975 10 yıl
oc olmayan ramler.
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huxi20 10 yıl
1.6 v ve 800 mhz de cas5 oldukça iyi bir başarı bence...
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