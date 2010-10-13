Gençlere İlk Kez Faturalı Tarife : Faturalı gençTarife

Bu sonbahar gençler Turkcell Faturalı hatta geçiyor!

Turkcell’den gençlere özel:Sadece 29 TL’ye “her yöne”

300 dakika ve tam 3000 SMS

25 yaş ve altı gençler ile öğrenciler, yeni faturalı gençTarife ile özgürlüğün tadını çıkaracak. Bireysel faturalı Turkcell abonesi olan gençler, KDV ve ÖİV dahil ayda sadece 29 TL ödeyerek yurt içinde her yöne tam 300 dakika ve 3000 SMS’le özgürlüğün tadına varacak.

Türkiye’nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell, gençlere özel yepyeni teklifiyle, avantajlı konuşma ve mesajlaşma imkanı sunuyor. Turkcell’in 25 yaş ve altı gençlere özel teklifi, yeni faturalı gençTarife’ye üye olacaklara benzersiz bir avantaj sağlıyor.

gnçtrkcll’lilerin sahip olduğu; ücretsiz sinema bileti ve konserler, iletişimde ve hayatlarının farklı alanlarında avantajlar, sürpriz hediyeler, yaratıcı fikirlerini yarıştırarak ödül kazanabilecekleri platformlar gibi tüm fırsatları beraberinde getiren yeni faturalı gençTarife, yurt içinde her yöne ayda 300 dakika ve 3000 SMS’i KDV, ÖİV dahil sadece 29 TL’ye gençlerin kullanımına sunuyor.

Turkcell Bireysel Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Sevilengül, tarifenin benzerine diğer operatörlerde rastlanmadığına dikkat çekti. Sevilengül, “İlk kez 25 yaş ve altı gençlere özel bu kadar rekabetçi bir faturalı teklif sunuyoruz. Yaptığımız araştırmalarda gençlerin faturalı hat kullanmayı istediklerine dair geri bildirimler alıyoruz. Araştırmalar gençlerin faturalı hat kullanıcısı olduklarında daha prestijli ve kendine güvenli hissetiklerini ortaya koyuyor. Biz de bu tarifeyi oluştururken onlardan gelen talepleri değerlendirdik. Gençler için mesajlaşma çok önemli bir iletişim aracı, bu nedenle onlardan gelen talepleri değerlendirerek tarifelerinin içinde diledikleri gibi her yöne rahat rahat kullanabilecekleri 3000 SMS gibi bir avantaj sunuyoruz. Bugüne kadar Turkcell fırsatlarından yararlanmayı erteleyen tüm gençleri yeni faturalı gençTarife’ye davet ediyoruz” dedi.

Yeni faturalı gençTarife’den yararlanabilmek için, son 60 gün içinde numara taşıyarak, yeni hat alarak ya da ödeme tipini değiştirerek (Hazır Kart’tan faturalı hatta geçerek) bireysel faturalı Turkcell abonesiolmak yeterli. 60 günden daha uzun süredir bireysel faturalı hat kullanan gençler de bu tarifeye geçerek yine çok avantajlı fiyatlarla konuşup, mesajlaşabilecek. Ayrıca gençler ücretsiz bir SMS atarak kaç dakika ve kaç SMS’leri kaldığını sorgulayabilecek ve kullanımlarını kontrol edebilecek.

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