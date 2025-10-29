Nvidia’nın dev yatırımı sonrası Nokia hisselerinde roket etkisi

Nvidia'dan sihirli dokunuş
Nokia, anlaşma kapsamında hisse başına 6,01 dolardan 166 milyondan fazla yeni hisse ihraç edecek. Elde edilecek gelir, şirketin yapay zeka yatırımları ve genel kurumsal faaliyetlerinin finansmanında kullanılacak. Bu yatırım aynı zamanda iki şirket arasında uzun vadeli bir stratejik iş birliği başlatıyor. Anlaşma sonrasında Nokia hisseleri 10 yılın zirvesini gördü.
Nokia, Nvidia’nın kendi gelecekteki yapay zeka altyapı planlarında şirketin teknolojilerini değerlendirmeyi planladığını da belirtti. Böylece Nokia, klasik telekom ekipman üreticisi kimliğini aşarak, hızla büyüyen AI destekli ağ pazarında daha güçlü bir konuma geçmeyi hedefliyor.
Son dönemde yapay zeka ekosisteminin merkezine oturan Nvidia, stratejik yatırımlarını hızla genişletiyor. Şirket, eylül ayında Intel’e 5 milyar dolar, OpenAI’ye 100 milyar dolar, otonom sürüş girişimi Wayve’e 500 milyon dolar ve İngiltere merkezli bulut sağlayıcısı Nscale’e 667 milyon dolar yatırım yapmıştı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
