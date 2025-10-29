Giriş
    Nvidia’nın dev yatırımı sonrası Nokia hisselerinde roket etkisi

    Nvidia, Nokia’ya 1 milyar dolar yatırım yaparak 6G ve yapay zeka alanlarında stratejik ortaklık kurdu. Anlaşmanın ardından Nokia hisselerinde yüzde 22’lik yükseliş yaşandı.

    Nvidia’nın dev yatırımı sonrası Nokia hisselerinde roket etkisi Tam Boyutta Gör
    Finlandiyalı telekom devi Nokia, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandıran bir açıklamayla Nvidia’nın şirketin yüzde 2,9’luk hissesi için 1 milyar dolarlık yatırım yaptığını duyurdu. Haberin ardından Nokia hisseleri borsada yüzde 22 oranında değer kazandı.

    Nvidia'dan sihirli dokunuş

    Nokia, anlaşma kapsamında hisse başına 6,01 dolardan 166 milyondan fazla yeni hisse ihraç edecek. Elde edilecek gelir, şirketin yapay zeka yatırımları ve genel kurumsal faaliyetlerinin finansmanında kullanılacak. Bu yatırım aynı zamanda iki şirket arasında uzun vadeli bir stratejik iş birliği başlatıyor. Anlaşma sonrasında Nokia hisseleri 10 yılın zirvesini gördü.

    Nvidia’nın dev yatırımı sonrası Nokia hisselerinde roket etkisi Tam Boyutta Gör
    Yeni ortaklık, 6G hücresel teknolojilerin geliştirilmesi ve yapay zeka destekli ağ çözümlerinin oluşturulmasını hedefliyor. Nokia, mevcut 5G ve 6G yazılımlarını Nvidia’nın çiplerine uyumlu hale getireceğini açıkladı. Ayrıca, iki şirket yapay zeka tabanlı ağ teknolojileri üzerinde de birlikte çalışacak.

    Nokia, Nvidia’nın kendi gelecekteki yapay zeka altyapı planlarında şirketin teknolojilerini değerlendirmeyi planladığını da belirtti. Böylece Nokia, klasik telekom ekipman üreticisi kimliğini aşarak, hızla büyüyen AI destekli ağ pazarında daha güçlü bir konuma geçmeyi hedefliyor.

    Son dönemde yapay zeka ekosisteminin merkezine oturan Nvidia, stratejik yatırımlarını hızla genişletiyor. Şirket, eylül ayında Intel’e 5 milyar dolar, OpenAI’ye 100 milyar dolar, otonom sürüş girişimi Wayve’e 500 milyon dolar ve İngiltere merkezli bulut sağlayıcısı Nscale’e 667 milyon dolar yatırım yapmıştı.

