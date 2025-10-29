Nvidia’nın dev yatırımı sonrası Nokia hisselerinde roket etkisi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Finlandiyalı telekom devi Nokia, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandıran bir açıklamayla Nvidia’nın şirketin yüzde 2,9’luk hissesi için 1 milyar dolarlık yatırım yaptığını duyurdu. Haberin ardından Nokia hisseleri borsada yüzde 22 oranında değer kazandı.

Nvidia'dan sihirli dokunuş

Nokia, anlaşma kapsamında hisse başına 6,01 dolardan 166 milyondan fazla yeni hisse ihraç edecek. Elde edilecek gelir, şirketin yapay zeka yatırımları ve genel kurumsal faaliyetlerinin finansmanında kullanılacak. Bu yatırım aynı zamanda iki şirket arasında uzun vadeli bir stratejik iş birliği başlatıyor. Anlaşma sonrasında Nokia hisseleri 10 yılın zirvesini gördü.

Tam Boyutta Gör Yeni ortaklık, 6G hücresel teknolojilerin geliştirilmesi ve yapay zeka destekli ağ çözümlerinin oluşturulmasını hedefliyor. Nokia, mevcut 5G ve 6G yazılımlarını Nvidia’nın çiplerine uyumlu hale getireceğini açıkladı. Ayrıca, iki şirket yapay zeka tabanlı ağ teknolojileri üzerinde de birlikte çalışacak.

Nokia, Nvidia’nın kendi gelecekteki yapay zeka altyapı planlarında şirketin teknolojilerini değerlendirmeyi planladığını da belirtti. Böylece Nokia, klasik telekom ekipman üreticisi kimliğini aşarak, hızla büyüyen AI destekli ağ pazarında daha güçlü bir konuma geçmeyi hedefliyor.

Son dönemde yapay zeka ekosisteminin merkezine oturan Nvidia, stratejik yatırımlarını hızla genişletiyor. Şirket, eylül ayında Intel’e 5 milyar dolar, OpenAI’ye 100 milyar dolar, otonom sürüş girişimi Wayve’e 500 milyon dolar ve İngiltere merkezli bulut sağlayıcısı Nscale’e 667 milyon dolar yatırım yapmıştı.

