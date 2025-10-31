Günlük hayatı kolaylaştıran 10 mobil aksesuar

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte akıllı cihazlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Telefon, tablet, bilgisayar, kulaklık ve akıllı saat gibi cihazları artık yalnızca iletişim için değil; iş, eğlence ve üretkenlik amacıyla da yoğun şekilde kullanıyoruz. Bu cihazlara her an ihtiyaç duyuyoruz ve şarjlarının bitmesi, özellikle hareket halindeyken ciddi bir sorun oluşturabiliyor. Özellikle sık seyahat edenler, işlerini mobil cihazlar üzerinden yürüten profesyoneller ve günün büyük kısmını dışarıda geçiren kullanıcılar için şarj, bağlantı ve taşınabilirlik büyük önem taşıyor.

Mobil aksesuar üreticisi Mcdodo, yenilikçi ürünleriyle bu ihtiyaçlara pratik çözümler sunuyor. Yüksek hızlı şarj adaptörlerinden çoklu çıkışlı kablolara, araç içi şarj cihazlarından kompakt powerbank’lere kadar geniş bir ürün yelpazesiyle günlük yaşamı kolaylaştırıyor.

İşte hayatınızı daha verimli ve konforlu hale getirecek 10 Mcdodo aksesuarı:

1-) 2 in 1 USB-C Kablo CA-6740

Tam Boyutta Gör Bu kablo sayesinde tek bir USB-C girişinden iki adet USB-C çıkış elde edebilirsiniz. Böylece tek adaptör ile iki cihazı aynı anda şarj etmek mümkün. Seyahat çantanıza iki cihaz için tek kablo ve tek adaptör koymanız yeterli oluyor.

https://www.mcdodo.com.tr/mcdodo-ca-6740-2-in-1-kablo-100-w-type-c-type-ctype-c-15-m-siyah-kablo

2-) 2 in 3 100 W USB Kablo CA-8800

Tam Boyutta Gör Öyle bir kablo düşünün ki tüm cihazlara hükmedebilsin! CA-8800 ile kablo arama derdiniz olmayacak. 100W USB-C, 20W Lightning ve 18W Micro-USB’li üç ayrı çıkışı bulunuyor. Adaptöre takılan ucunu USB-C veya USB-A olarak değiştirebiliyorsunuz. Böylelikle her adaptöre ve her teknolojik cihaza takılabiliyor.

https://www.mcdodo.com.tr/2si-3-arada-100w-usb-ac-lightningmicrotype-c-super-hizli-sarj-ve-veri-kablosu-12-m

3-) Mobil Oyuncular için USB Kablo: CA-8080, CA-3350 ve CA-3360

Tam Boyutta Gör Bu kablolar, mobil oyuncular için tasarlanan yatay şarj girişi sayesinde “şarjdayken rahatsız kullanım” problemine son veriyor. Şarjdaki cihazınızı konforlu bir şekilde kullanmanızı sağlıyor.

CA-8080 TYPE-C TO TYPE-C 60W PD 1.5M Siyah Kablo

CA-3350 TYPE-C TO Lightning 36W PD 1.2M Siyah Kablo

CA-3360 TYPE-C TO TYPE-C 65W PD 1.2M Siyah Kablo

4-) Magsafe Powerbank

Tam Boyutta Gör Gün içerisinde telefonu şarj etme imkanı olmayanlar için Magsafe powerbankler hayat kurtarıcı oluyor. Magsafe’li iPhone’lara veya Magsafe kılıflı Android cihazlarınıza manyetik olarak yapışan bu kablosuz powerbankler bir yandan telefonunuzu şarj ederken diğer yandan hareket etmenizi ve telefonunuzu kullanmanızı kolaylaştırıyor. Mcdodo’da ihtiyacınıza göre kablolu, stantlı veya tutma halkalı çeşitli Magsafe powerbank modelleri bulunuyor.

Mcdodo Powerbank Modelleri

5-) Araç İçi Hızlı Şarj Cihazı: CC-4850

Tam Boyutta Gör Mcdodo CC-4850, makaralı kablo yapısıyla araç içinde kablo karmaşasına son verirken aynı zamanda 45W hızlı şarj desteği sayesinde Macbook, Huawei MateBook gibi dizüstü bilgisayarlarınızı da şarj etmenize imkan tanıyor.

CC-4850 80W USB-C Geri Çekilebilir Kablo Hızlı Araç Şarj Cihazı

6-) Küçük ama Hızlı Adaptör: CH-4151 33W GaN

Tam Boyutta Gör GaN teknolojisi sayesinde küçük boyutlu adaptörlerde yüksek hızlar elde edebiliyoruz. Mcdodo CH-4151 küçük boyutuna rağmen 2 adet port bulunduruyor ve 33W’a kadar şarj hızı vaat ediyor. 8 seviyeli koruma teknolojisi bulunan bu adaptör, cihazınızı olası elektrik sorunlarından koruyor.

CH-4151 33W GaN PD 1xType-C 1xUSB Girişli Hızlı Şarj Aleti Siyah

CH-4152 33W GaN PD 1xType-C 1xUSB Girişli Hızlı Şarj Aleti - Mavi

CH-4153 33W GaN PD 1xType-C 1xUSB Girişli Hızlı Şarj Aleti - Mor

7-) Kendiliğinden Kablolu Adaptör: CH-4281 40W GaN

Tam Boyutta Gör CH-4281, adaptör ve kabloyu ayrı ayrı taşıma derdini ortadan kaldırıyor. Kabloyu şarj için yuvasından çıkartıp, şarj sonrasında ise makaralı sistem ile adaptörün içinde saklayarak alandan tasarruf edebilirsiniz. Taşıması oldukça pratik olan bu adaptör 40W hızı destekliyor. Ayrıca kendi kablosuna ek olarak USB-C ve USB-A portları ile aynı anda 3 cihazı şarj etme imkanı sunuyor.

CH-4281 40W GaN Şarj Adaptörü Dahili Geri Çekilebilir Kablolu

8-) Apple Watch uyumlu şarj adaptörü

Tam Boyutta Gör

Apple Watch’un şarj bağlantısının farklı olması nedeniyle saatinizi şarj etmek için kabloyu da yanınızda taşımanız gerekir. Mcdodo ise kablo olmadan Apple Watch’u şarj edebilen bir şarj adaptörü geliştirdi.

CH-3700 30W 2'Si 1 Arada Kablosuz Apple Watch Ve Seyahat Şarj Adaptörü

9-) Minik Powerbank Modelleri

Tam Boyutta Gör Büyük powerbankleri taşımaktan yorulduysanız ve şarj esnasında telefonunuzu konforlu bir şekilde kullanmak istiyorsanız Mcdodo’nun minik boyutlara sahip bu powerbank modeline mutlaka göz atın. USB-C ve Lightning portlarına uygun olarak iki farklı versiyonu bulunuyor.

Mcdodo Powerbank Modelleri

10-) Dört Fonksiyonlu Telefon Standı

Tam Boyutta Gör CH-1610; kablosuz şarj, telefon standı, dijital saat ve gece lambası fonksiyonlarını bir arada sunuyor. Hem masanızda hem de başucunuzda şık ve pratik kullanım sunuyor.

CH-1610 15W 4'Ü 1 Arada Çok Fonksiyonlu Masaüstü Kablosuz Şarj Cihazı

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

