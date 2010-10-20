Genius Altı Yıl Üst üste Tayvan'ın En İyi 20 Global Markası'ndan Biri Olarak Seçildi

Genius, KYE Systems Şirketi altı yıldır üst üste Tayvan'ın En İyi 20 Global Markası'ndan biri olarak seçiliyor.

Genius?ın dünya çapında bir marka olarak verimliliğinin vurgulandığı bu ödül, geçen yılki ekonomik yavaşlamaya karşın gelişmekte olan ülkelerdeki bilgisayar çevre birimleri pazarında liderliğini sürdürmek için gösterdiği çabaların da sonucu olarak verildi.



Tüketicilere basit ve kullanımı kolay ürünleri uygun fiyatlarla sunmaya kendini adamış olan Genius, bilgisayar çevre birimleri ve tüketici elektroniği alanlarında önde gelen markalardan biri.



1985 yılında Tayvan?da kurulan ve marka değerini müşteri memnuniyeti, sorumluluk bilinci ve innovasyon ile arttırmayı hedefleyen kurumsal değerlerle yönetilen Genius, üstün Ar-Ge bölümü sayesinde icat edilen fare tekerleği için ABD patentine sahip.



Ayrıca Latin Amerika, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Asya-Pasifik'te yer alan gelişmekte olan pazarlarda da ürün satışı yapmakta.



Tayvan?ın En İyi 20 Global Markası arasında yer almanın yanı sıra Genius, çeşitli önde gelen perakende ödüllerinin de sahibi.



Ürün dizaynı ve innovasyon alanında, Almanya?daki İF ödülü, Japonya?daki reddot ve G-Mark ödülleri ve Tayvan Mükemmeliyet Ödülü gibi dünya çapında birçok ödül kazandı.



Tayvan?ın En İyi 20 Global Markası 2010 ödülü, global markalaşma ile ürün ve teknoloji innovasyonu alanlarında gösterdiği çabaların tanınmasının devamı niteliğinde.



Interbrand?e göre, Tayvan ürünlerinin Rusya, Çin, Endonezya ve Hindistan gibi gelişmekte olan pazarlardaki markalaşma başarıları, 2010 yılındaki toplam marka değeri artışına katkıda bulundu ve Genius uzun zamandır bu pazarlarda yer alıyor. World Expo Şangay 2010?daki Tayvan standının sponsorlarından biri olmanın yanı sıra Genius, yeni kanallar geliştirmek ve markayı genişletmek amacıyla Çin?in önde gelen üreticileri ile stratejik işbirliğine girdi.

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