Genius Revolution İle Her Şey Derli Toplu

Genius rahat taşınabilen ve düzenli olmasının yanı sıra şık görünümüyle de dikkat çeken Revolution serisi çantaları tanıttı.

G-B1550 Sırt Çantası ve G-C1450 El Çantası olmak üzere iki farklı model halinde çıkan yeni seri, her tip dizüstü bilgisayarı rahatça taşıyabilmenizi sağıyor.

Özel tasarımı sayesinde iş adamları ve gezginler için ideal bir dizüstü bilgisayar taşıma çantası olan G-B1550, sadece bilgisayar için değil belge ve dosyalar için de fazladan bölmeler barındırıyor.



Ayarlanabilir omuz kayışları ve güvenlik fermuarı da bu çantayı her ortamda güvenle ve rahat bir şekilde kullanmanıza katkı sağlıyor.

Şık görünümlü ve aynı zamanda da epey ergonomik olan G-C1450 ise her şartta kullanılabilen, taşıması kolay bir çanta olarak tasarlandı.

840X2520d/Nylon'dan üretilen G-C1450 sürekli hareket halinde olan kişilerin ihtiyaçlarını karşılayacak özelliklere sahip.

Bilgisayarın yanı sıra MP3 çalar, cep telefonu, kalemler, kartvizitler ve diğer aksesuarlar için de özel bölmeleri olan G-C1450 sadece bir dizüstü bilgisayar çantası olmaktan daha fazlasını sunuyor.

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