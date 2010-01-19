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Gigabyte 1GHz'de çalışan Radeon HD 5870 Super Overclock modelini detaylandırdı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
18,6b
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51
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte 1GHz'de çalışan Radeon HD 5870 Super Overclock modelini detaylandırdı
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Gigabyte ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz Radeon HD 5870 Super Overclock modelini detaylandırdı. Firmanın özel tasarımlı yeni ekran kartı, 1GHz'e çıkartılan GPU hızına ek olarak kullanılan yüksek kaliteli komponentleriyle de dikkat çekecek gibi görünüyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress GPU'sunun güç verdiği ekran kartı için Gigabyte, yüksek saat hızlarını garantilemek adına kullanılan GPU'ların özel olarak seçildiğini ve bu sayede 1GHz üstü hızlar için Radeon HD 5870 Super Overclock modelinin ciddi bir potansiyele sahip olduğunu belirtiyor.

Grafik işlem birimi 1GHz'de, bellekleri ise 5200MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli yeni model, 256-bit bellek veri yolu desteği ve 1600x paralel işlem birimiyle geliyor. 1GB GDDR5 bellekle donatılan ve Ultra Durable VGA teknolojisi kapsamında hem Bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre tasarımına hem de uzun ömürlü Japon kapasitörlere sahip olan Radeon HD 5870 Super Overclock, kart üstü voltaj okuma noktalarıyla, profesyonel kullanıcılara kartın gerilim değerlerini donanımsal olarak kontrol edebilme fırsatı da sunuyor.

GPU seçiminde olduğu gibi bellek seçiminde de hassas davrandığını belirten Gigabyte, Samsung ve Hynix üretimi yüksek kaliteli bellek yongalarına yer verdiğini belirtiyor. Daha iyi sinyalizasyon kalitesi, yüksek akım kabiliyeti ve hızlı frekans geçişleri için NEC Prodilizer kullanan ekran kartı, Digital Tweaking isimli ince ayar yazılımıyla birlikte geliyor. Bu yazılım sayesinde grafik işlemci ve bellek frekansları, grafik işlemci ve bellek voltajları ile fan hızı gibi temel değerlerin tek bir arabirim üzerinde değiştirilebilmesine olanak tanıyan Gigabyte, özel tasarımlı soğutucu ile kartın %10 daha serin çalıştığını da belirtiyor.

Isı borularıyla donatılan çift fanlı soğutucu ile donatılan yeni modelin, yapılan değişiklikler ve yüksek kaliteli özel komponentler sayesinde %30'a kadar daha iyi hız aşırtma başarımı sunacağı belirtiliyor. Radeon HD 5870 Super Overclock modelini önümüzdeki günlerde kullanıma sunmaya hazırlanan Gigabyte, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkındaysa henüz bir açıklamada bulunmadı.

Gigabyte 1GHz'de çalışan Radeon HD 5870 Super Overclock modelini detaylandırdı
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Gigabyte 1GHz'de çalışan Radeon HD 5870 Super Overclock modelini detaylandırdı
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Gigabyte 1GHz'de çalışan Radeon HD 5870 Super Overclock modelini detaylandırdı
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ANIL-D 8 yıl
iştu bu kart :D
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AburCubur 9 yıl
Karta diycek yok, biblo niyetine as duvara. Fakat şu gpu'ların seçilmesi olayına ciddi takıldım. Karpuzmu bu, elle elle al. Gigabyte'a sözüm yok, üreticilerin gpuları eşit standartta ürettiğini sanıyordum.Yeni birşey öğrendim.
Haber için teşekkür
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barisdragon 9 yıl
Hayır tüm gpu'lar aynı frekanslara çıkamıyor aynı cpularda olduğu gibi, şans faktörü var. Karpuzcu da şaplatarak seçilmiyor overclock testi yapılıyor.
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CoreXXX 9 yıl
gigabyte bende kart pazarında varım dedi ve en erken o çıkardı.
ama ben hisin icQ serilerine bitiyorum hatta okeye dönüyorum:D
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N-0NE 9 yıl
Kartta windows üstünden vvoltaj kontrol sistemi var.Kısaca 1ghz gelen kartı 1.1-1.2ghz seviyelerine çekmek mümkün...
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NomadCRY 9 yıl
wosvos alınır bunun yerine
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UzmaN345 9 yıl
Evet sonunda işe yarar bir sogutma sistemi ile 5870 cıktı buna para verilir 70 C çalısan bir kart çabuk harcanır ve adamın havalandırma iyi deyilse yazın 85 c rahat bulur60C çalışan kart daha uzun omurlu olur benim için böyle bir kartım olsa en 4-5 sene kullanmak isterim
benim eski kart bunun için gitii D neyseki asus tu 3 yıl garanti vardı yırttık yeni GTS 250 verdiler
ama akıllandım suan 3 tana 120mm birtane 80 mm fan var ekran kartı 30hz oc li yuk altında 58c asmıyor ve işlemci ısı yuk aldında 48 c anakart 46 c oluyor eskiden ısı çok yuksekti anakart islemci 60-65 c buluyordu
bunla performans baya arttı
bence alıken iyide bir kasa alcan 4-5 tane 120 mm fan olcak
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sendomi 9 yıl
kart tam bir canavar,gigabyte kalitesinden zaten şüphe duyulamaz,acaba fiyat ne kadar olacak
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ThE LoSt 9 yıl
gigabyte kardeşim bu korkucaksın.. soğutucuya bende bayıldım.. performans bakımından sıvı soğutmadan bi farkı yok denilebilir..
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Rainbow6 9 yıl
yaw ati yannis yapiyo ama.. simdi piyasada gucluyum diye kartlari pahaliya satiyo nvidianin taktiklerini uyguluyo kullanicilarini uzdu 4870 gibi bi karti piyasadan cekti onun alternatifi 5770 gibi dandik bi kart oldu simdi anlamadim ayni paraya 5770 alip performans olarak ileri gitmek gerekirken geriye mi gidecez su nvidia yeni kartlarini cikarsada ucuza ati alsak :)
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Batuist 9 yıl

Rainbow6

yaw ati yannis yapiyo ama.. simdi piyasada gucluyum diye kartlari pahaliya satiyo nvidianin taktiklerini uyguluyo kullanicilarini uzdu 4870 gibi bi karti piyasadan cekti onun alternatifi 5770 gibi dandik bi kart oldu simdi anlamadim ayni paraya 5770 alip performans olarak ileri gitmek gerekirken geriye mi gidecez su nvidia yeni kartlarini cikarsada ucuza ati alsak :)

4870 atinin üst sınıf kartıydı. 5770 ise orta sınıf kart.. Orta sınıf bir kart ile eski neslin üst sınıf kartın performansını vermesi nasıl geri gitmek oluyor açıklarmısın? 5770 in dandik olduğunu ispatlayacak bir test sonucunu 4870 ile verebilirmisin?? HAYIR.. boş boş konuşuyorsunuz..
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Batuist 9 yıl
Kart gerçekten kalite kokuyor.. Zaten gigabyteın yaptığı ürünlerin geneli kaliteli ama buna ekstra önem verince daha bir buram buram kokuyor..
Birde kafama takılan GPUları özel seçiyorlarmış daha iyi oc başarımı için.. ne yapıyorlar? yani nasıl özel seçiyorlar?? mikroskopla her GPUnun transistörleri ayrı ayrı incelenip başarı kriterlerini geçenler alınıp geçemeyenler standart kartlarda mı kullanılıyorlar?? yoksa GPUlara ciddi anlamda stres testi yapıp yananlar çöpe kalanlarda karta mı gidiyor?? nasıl anlıyorlar???
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F.@.T.İ.H 9 yıl
degerler cok iyi gtx295 ile yarısacak bir kart...
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kralhasanyigit 9 yıl
Batuist

Kart gerçekten kalite kokuyor.. Zaten gigabyteın yaptığı ürünlerin geneli kaliteli ama buna ekstra önem verince daha bir buram buram kokuyor..

Birde kafama takılan GPUları özel seçiyorlarmış daha iyi oc başarımı için.. ne yapıyorlar? yani nasıl özel seçiyorlar?? mikroskopla her GPUnun transistörleri ayrı ayrı incelenip başarı kriterlerini geçenler alınıp geçemeyenler standart kartlarda mı kullanılıyorlar?? yoksa GPUlara ciddi anlamda stres testi yapıp yananlar çöpe kalanlarda karta mı gidiyor?? nasıl anlıyorlar???


İşlemcilerde VID muhabbeti gibi birşey yapıyorlardır hocam. Tahminim belirli basit bir test sonrasında işlemcinin verdiği ısı profiline göre aralarından en iyileri seçiliyordur. Zaten bildiğim kadarıyla aynı wafer üzerinde bir uçtan bir uca baya değişiyor işlemcilerin minimal özellikleri.

Gerçi tabi bunlar benim sallamalarım da olabilir, fakat milyon tane işlemciye tek tek detaylı test yapılcağını zannetmiyorum.
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toonjai 9 yıl
giga artık kendini iyice aştı . gayet güzel gidiyo ,helal !
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Dante 9 yıl
Kırıcam bu his 5870 imi bunları gördükçe
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