Gigabyte 1GHz'de çalışan Radeon HD 5870 Super Overclock modelini detaylandırdı

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Gigabyte ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz Radeon HD 5870 Super Overclock modelini detaylandırdı. Firmanın özel tasarımlı yeni ekran kartı, 1GHz'e çıkartılan GPU hızına ek olarak kullanılan yüksek kaliteli komponentleriyle de dikkat çekecek gibi görünüyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress GPU'sunun güç verdiği ekran kartı için Gigabyte, yüksek saat hızlarını garantilemek adına kullanılan GPU'ların özel olarak seçildiğini ve bu sayede 1GHz üstü hızlar için Radeon HD 5870 Super Overclock modelinin ciddi bir potansiyele sahip olduğunu belirtiyor.

Grafik işlem birimi 1GHz'de, bellekleri ise 5200MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli yeni model, 256-bit bellek veri yolu desteği ve 1600x paralel işlem birimiyle geliyor. 1GB GDDR5 bellekle donatılan ve Ultra Durable VGA teknolojisi kapsamında hem Bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre tasarımına hem de uzun ömürlü Japon kapasitörlere sahip olan Radeon HD 5870 Super Overclock, kart üstü voltaj okuma noktalarıyla, profesyonel kullanıcılara kartın gerilim değerlerini donanımsal olarak kontrol edebilme fırsatı da sunuyor.

GPU seçiminde olduğu gibi bellek seçiminde de hassas davrandığını belirten Gigabyte, Samsung ve Hynix üretimi yüksek kaliteli bellek yongalarına yer verdiğini belirtiyor. Daha iyi sinyalizasyon kalitesi, yüksek akım kabiliyeti ve hızlı frekans geçişleri için NEC Prodilizer kullanan ekran kartı, Digital Tweaking isimli ince ayar yazılımıyla birlikte geliyor. Bu yazılım sayesinde grafik işlemci ve bellek frekansları, grafik işlemci ve bellek voltajları ile fan hızı gibi temel değerlerin tek bir arabirim üzerinde değiştirilebilmesine olanak tanıyan Gigabyte, özel tasarımlı soğutucu ile kartın %10 daha serin çalıştığını da belirtiyor.

Isı borularıyla donatılan çift fanlı soğutucu ile donatılan yeni modelin, yapılan değişiklikler ve yüksek kaliteli özel komponentler sayesinde %30'a kadar daha iyi hız aşırtma başarımı sunacağı belirtiliyor. Radeon HD 5870 Super Overclock modelini önümüzdeki günlerde kullanıma sunmaya hazırlanan Gigabyte, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkındaysa henüz bir açıklamada bulunmadı.

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