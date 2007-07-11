Gigabyte: Asus P5K Deluxe çok sıcak

Gigabyte P35-DQ6

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Başta katı kapasitör kullanımı olmak üzere yeni nesil teknolojilerin anakart dünyasına adaptasyonu sürecine anahtarı rolü üstlenen ve ciddi başarı yakalayan Gigabyte hazırladığı yeni nesil anakartlarını rakip firmaların eş değer çözümleri ile termal yani ısı testine tabi tutmaya devam ediyor. Gigabyte'ın yayınladığı son test sonuçları da hayli dikkat çekici. Zira Intel'in yeni nesil 3 serisi yonga seti aileisnin piyasaya giren ilk üyesi olan P35 yonga setini kullanan en iddialı Gigabyte modellerinden biri olan P35-DQ6, anakart dünyasının bir diğer dev ismi Asus'un P35-DQ6 denk gelecek modeli olan ve yine P35 yonga setini kullanan P5K Deluxe modeli ile karşılaştırılmış. Her iki anakart üzerinde de Bakır temelli ve ısı iletim teknolojisini esas alan gelişmiş pasif soğutma sistemleri yer alıyor. Hatırlarsanız Gigabyte aynı testleri daha önce Asus'un P5K modeli ve bu modele denk gelen kendi modeli ile de yapmış o testlerde de Gigabyte termal anlamda çok daha iyi çözümler sunduğunu iddia ediyordu. Gelin şimdi hep birlikte Gigabyte'ın yayınladığı test sonuçlarına birlikte bakalım,