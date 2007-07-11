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Gigabyte: Asus P5K Deluxe çok sıcak

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
7,7b
1
26
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte P35-DQ6
Başta katı kapasitör kullanımı olmak üzere yeni nesil teknolojilerin anakart dünyasına adaptasyonu sürecine anahtarı rolü üstlenen ve ciddi başarı yakalayan Gigabyte hazırladığı yeni nesil anakartlarını rakip firmaların eş değer çözümleri ile termal yani ısı testine tabi tutmaya devam ediyor. Gigabyte'ın yayınladığı son test sonuçları da hayli dikkat çekici. Zira Intel'in yeni nesil 3 serisi yonga seti aileisnin piyasaya giren ilk üyesi olan P35 yonga setini kullanan en iddialı Gigabyte modellerinden biri olan P35-DQ6, anakart dünyasının bir diğer dev ismi Asus'un P35-DQ6 denk gelecek modeli olan ve yine P35 yonga setini kullanan P5K Deluxe modeli ile karşılaştırılmış. Her iki anakart üzerinde de Bakır temelli ve ısı iletim teknolojisini esas alan gelişmiş pasif soğutma sistemleri yer alıyor. Hatırlarsanız Gigabyte aynı testleri daha önce Asus'un P5K modeli ve bu modele denk gelen kendi modeli ile de yapmış o testlerde de Gigabyte termal anlamda çok daha iyi çözümler sunduğunu iddia ediyordu. Gelin şimdi hep birlikte Gigabyte'ın yayınladığı test sonuçlarına birlikte bakalım,
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korayus 12 yıl
MSI P35 Platinum un ısı değeri Gigabyte'ınkinden bile düşük olabilir. Keşke onunla kıyaslama yapan bir site de olsa...
Saygılar...
Koray Üstüner
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menem 12 yıl
Orjinalden alıntı: korayus

MSI P35 Platinum un ısı değeri Gigabyte'ınkinden bile düşük olabilir. Keşke onunla kıyaslama yapan bir site de olsa...
Saygılar...
Koray Üstüner



evet geçen bi haberde yine okumuştum msı ile asus karşılaştırılmıştı p35 chipset ile msı ın değerleri asustan düşüktü bu değerlere bakarsak gıgabyte nda düşük msı
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tugberk23 12 yıl
testlerin grafiği çok kötü olmuş win loser filan ama gigabyte iyi iş yapmış hoş o kadar bakırı ben kendime kaplasam ben bile soğurum ya neyse
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Asefik 12 yıl

Orjinalden alıntı: tugberk23

testlerin grafiği çok kötü olmuş win loser filan ama gigabyte iyi iş yapmış hoş o kadar bakırı ben kendime kaplasam ben bile soğurum ya neyse




Doğru söze ne denir
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mkarakaya 12 yıl
Eğer bu sıcaklık değerleri doğruysa hakkaten o.c için alınası bir kart olur.
Haber için teşekkürler fx57...
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TANER 82 12 yıl
gigabyte asusu gözüne kötü kestirdi galiba

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