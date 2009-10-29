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Gigabyte: Lucid Hydra teknolojisi gündemimizde

9 yıl
8,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte: Lucid Hydra teknolojisi gündemimizde
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Gigabyte tarafından Paris'te düzenlenen TweaKING: Show Your Magic isimli ince ayar odaklı hız aşırtma yarışmasını takip eden tek Türk basın kuruluşu olarak firma mühendisleriyle görüşme ve merak ettiğimiz sorulara cevap bulma fırsatı da yakaladık. SATA-III ve USB 3.0 gibi yeni nesil teknolojilerle donatılan güncellenmiş P55 serisini resmi olarak duyuran Gigabyte'ın sürprizleri bunlarla sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Firma mühendislerinden aldığımız bilgiye göre Gigabyte, Lucid Hydra teknolojisini temel alan yani ATi ve Nvidia kartlarının bir arada kullanımına olanak tanıyan özel P55 ve/veya X58 modellerini gündeminde tutuyor. Lucid Hydra için örnek geliştirme kitine sahip olduklarını belirten Gigabyte mühendisleri, laboratuvar ortamında performans değerlendirmesi yaptıklarını belirttiler.

Spesifik olarak herhangi bir model bilgisi ya da lansman tarihi açıklanmış olmasa da Lucid Hydra teknolojisi için çalışmalarına başlayan Gigabyte, ATi ve Nvidia'yı tek çatı altında buluşturan özel bir çözüm lanse edecek gibi görünüyor.


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sertacaygun 9 yıl
AMD kullanıcısının fanatik olduğunu, bu yüzden sadece ATi kart kullanacağını mı düşündüler ne ?
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ebehram 9 yıl
Niye sadece Intel icin acaba?
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ooppss 9 yıl

ebehram

Niye sadece Intel icin acaba?

intel lucid firmasının en büyük destekçilerinden (hatta ortağı)
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carloska 9 yıl
alacak paramız olsa bide... bi tane kart bile alamıyoruz daha.. alanlara hayırlı olsun.. güzel teknoloji..
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