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Gigabyte, Odin GT serisine 1200 Watt'lık yeni güç kaynağı ekliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte, Odin GT serisine 1200 Watt'lık yeni güç kaynağı ekliyor
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Donanım dünyasına yön veren lider isimlerden Tayvan merkezli Gigabyte, Odin GT isimli gün kaynağı ailesine yüksek kapasiteli yeni bir model daha ekliyor. Dikkat çekici bir model olması beklenen, 1200 Watt gücündeki yeni güç kaynağu, 150 x 180 x 86 mm boyutlarında ve modüler bir tasarıma sahip. Japon üretimi katı kapasitörlerle donatılan yeni güç kaynağının, %80 üstü verimlilik değerine ulaşabildiği ve dört adet 12v rail kanalına sahip olduğu belirtiliyor.

Odin GT serisinin diğer üyelerinde olduğu gibi voltaj, fan hızı ve rail'lere binen yük durumunun yazılımsal olarak takip edilebilmesine olanak tanıyan 1200 Watt'lık yeni güç kaynağı, 140mm'lik fan ile soğutuluyor. Nvidia'nın SLI sertifikasına da sahip olan Odin GT ailesinin en yeni ve güçlü üyesinin yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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yc#1 10 yıl
Hatta kalite markaların üst seviye modelleri kapasitelerinin %10 kadar daha yüksek bir gücü 60 sn kadar verebilmektedir. Bu arada arkadaş tahliye fanı derken egsoz fanını kastediyor olmalı.
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StreamRolleR 10 yıl
ya bunun hastasıyım hele o ibre off
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Applejack 10 yıl
thermaltakede bile bu değer tutmuyor


Asıl thermaltake 'de tutmaz. Silverstone veya Enermax PSU 'ların çoğu yazdığı değeri veriyor. Corsairlerde aynı şekilde.
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fahdlan 10 yıl
14 lük fanla soğutuluyormus, bu fan işlemcinin tam üstünde yukarı cıkan sıcak havayı oldugu gibi içine cekıyor, arkada bi tahliye fanı olsa hadı neyse , ama oda yok ... nasıl soğutmaymıs bu anlamadım ... yanlısmı düşünüyorum ...
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kerem 10 yıl
Yakında elektrik fırınları ile yarışır hale gelicez

Haber için teşekkürler fx

@fahdlan tahliye derken ?
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
sessizlik çok önemli benim için.. deneme şansınız yok.. verilen db seviyelerinede güven olmuyor.. bu yüzden enermax dan başka tercih etmiyorum.. ayrıca neden full moduler yapmamışlar anlamış değilim..
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reys 10 yıl
Fiyatıda baya tuzlu olur.
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LEON-X 10 yıl
Teşekkürler haber için


İyi fiyatta olacağı kesin...
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pegasus1881 10 yıl
800w olanı pekcok sıtede kendı kategorısınde tavsıye edılıyordu buda onun basarısını yakalarsa ust sınıf psu ıcın guzel bır alternatıf olacaktır
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