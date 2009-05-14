Gigabyte, Odin GT serisine 1200 Watt'lık yeni güç kaynağı ekliyor

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Donanım dünyasına yön veren lider isimlerden Tayvan merkezli Gigabyte, Odin GT isimli gün kaynağı ailesine yüksek kapasiteli yeni bir model daha ekliyor. Dikkat çekici bir model olması beklenen, 1200 Watt gücündeki yeni güç kaynağu, 150 x 180 x 86 mm boyutlarında ve modüler bir tasarıma sahip. Japon üretimi katı kapasitörlerle donatılan yeni güç kaynağının, %80 üstü verimlilik değerine ulaşabildiği ve dört adet 12v rail kanalına sahip olduğu belirtiliyor.

Odin GT serisinin diğer üyelerinde olduğu gibi voltaj, fan hızı ve rail'lere binen yük durumunun yazılımsal olarak takip edilebilmesine olanak tanıyan 1200 Watt'lık yeni güç kaynağı, 140mm'lik fan ile soğutuluyor. Nvidia'nın SLI sertifikasına da sahip olan Odin GT ailesinin en yeni ve güçlü üyesinin yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.