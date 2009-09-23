Gigabyte Radeon HD 5850 ve HD 5870 modellerini duyurdu

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Endüstrinin DirectX 11 destekli ilk ekran kartı ailesi olarak AMD-ATi tarafından bugün lanse edilen Radeon HD 5800 serisi için firmanın iş ortakları da yeni modellerini lanse etmeye başladı. Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Tayvan merkezli Gigayte, GV-R587D5-1GD-B kod adını taşıyan Radeon HD 5870 ve GV-R585D5-1GD-B kod adını taşıyan Radeon HD 5850 modelini duyurdu.

Firmanın yeni modelleri tasaırm özellikleri itibariyle AMD-ATi'nin referans modelini temel alıyor ve soğutucu üzerinde kullanılan çıkartmalar ile ayrılıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV870 GPU'sunun güç verdiği ekran kartlarından Radeon HD 5870 tabanlı model 1600x paralel işlemci ve 80x TMU birimi ile gelirken, Radeon HD 5850 tabanlı çözüme ise 1440x paralel işlemci ve 72x TMU birimi eşlik ediyor.

Gigabyte'ın DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları, tasarım özelliklerine ek olarak teknik detaylarıyla da AMD-ATi'nin referans çizgisini koruyor zira firmanın Radeon HD 5870 modeli 825MHz GPU ve 4800MHz bellek saat hızlarında çalışırken alt model olan Radeon HD 5850 ise 725MHz GPU ve 4000MHz bellek saat hızlarıyla geliyor ayrıca her iki model de Crossfire X desteği sunuyor.

Bekleme durumunda 27 Watt, yük altında ise sırasıyla 170 Watt (Radeon HD 5850) ve 188 Watt (Radeon HD 5870) değerlerine sahip olan ekran kartları, 2x DVI, HDMI ve DisplayPort çıkışlarıyla geliyorlar. Gigabyte tarafından kısa süre içerisinde satışa sunulması beklenen DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için henüz Türkiye satış fiyatları açıklanmadı.

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