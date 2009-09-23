Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigabyte Radeon HD 5850 ve HD 5870 modellerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8b
1
8
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Gigabyte Radeon HD 5850 ve HD 5870 modellerini duyurdu
Tam Boyutta Gör

Endüstrinin DirectX 11 destekli ilk ekran kartı ailesi olarak AMD-ATi tarafından bugün lanse edilen Radeon HD 5800 serisi için firmanın iş ortakları da yeni modellerini lanse etmeye başladı. Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Tayvan merkezli Gigayte, GV-R587D5-1GD-B kod adını taşıyan Radeon HD 5870 ve GV-R585D5-1GD-B kod adını taşıyan Radeon HD 5850 modelini duyurdu.

Firmanın yeni modelleri tasaırm özellikleri itibariyle AMD-ATi'nin referans modelini temel alıyor ve soğutucu üzerinde kullanılan çıkartmalar ile ayrılıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV870 GPU'sunun güç verdiği ekran kartlarından Radeon HD 5870 tabanlı model 1600x paralel işlemci ve 80x TMU birimi ile gelirken, Radeon HD 5850 tabanlı çözüme ise 1440x paralel işlemci ve 72x TMU birimi eşlik ediyor.

Gigabyte'ın DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları, tasarım özelliklerine ek olarak teknik detaylarıyla da AMD-ATi'nin referans çizgisini koruyor zira firmanın Radeon HD 5870 modeli 825MHz GPU ve 4800MHz bellek saat hızlarında çalışırken alt model olan Radeon HD 5850 ise 725MHz GPU ve 4000MHz bellek saat hızlarıyla geliyor ayrıca her iki model de Crossfire X desteği sunuyor.

Bekleme durumunda 27 Watt, yük altında ise sırasıyla 170 Watt (Radeon HD 5850) ve 188 Watt (Radeon HD 5870) değerlerine sahip olan ekran kartları, 2x DVI, HDMI ve DisplayPort çıkışlarıyla geliyorlar. Gigabyte tarafından kısa süre içerisinde satışa sunulması beklenen DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için henüz Türkiye satış fiyatları açıklanmadı.

Gigabyte Radeon HD 5850 ve HD 5870 modellerini duyurdu
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yc#1 10 yıl
@Batuist
4 adet görüntü çıkışı sağlayabilmek için çift slotluk tasarım yapmak zorunda kalıyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iscanthere 10 yıl
etiket fena olmamış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XivA 10 yıl
ya sırf şu 27 watt meselesi için alabilirim. boşu boşuna yüksek enerji harcamaktan nefret ediyorum:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 10 yıl
bu kadar güçlü ekran kartlarının çektiği watt seviyesi bence çok iyi.. AMD 2900XT'den büyük ders almış olmalı.. son iki jenerasyon gerçekten harikulade.. yalnız 55nm ile tek slot kart üretiyorken 40nm ile çift slot..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
djtenten 10 yıl
wayy kartlar cok güzel ve şık duruyor alınası kartlar bence firmalar modellerini sergilemeye başladı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 10 yıl

Batuist

bu kadar güçlü ekran kartlarının çektiği watt seviyesi bence çok iyi.. AMD 2900XT'den büyük ders almış olmalı.. son iki jenerasyon gerçekten harikulade.. yalnız 55nm ile tek slot kart üretiyorken 40nm ile çift slot..



evet haklısınız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
QsquR 10 yıl
yazim hatasi olabilir.
default'un altinda satLmz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
F.@.T.İ.H 10 yıl
hd5870 in default gpu hızı 850mhz degilmiydi..


bu modelde 825mhz olarak geciyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim