Gigabyte Renoir APU’lu BRIX mini PC hazırlıyor

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Gigabyte’ın yayınladığı sayfaya göre firma AMD’nin APU’larını temel alan mini PC’lerini yakında satışa sunacak. Firma hali hazırda Intel tarafında güncel yongalar taşıyan seçenekler sunuyor.

Renoir APU'lu BRIX

Uzakdoğulu üreticinin yakında sunacağı BRIX mini PC’ler neredeyse 2 yıldır piyasada bulunan Renoir APU’larından güç alacak. 8 çekirdek 16 izlekli yonga üzerinde yükselecek mini PC’ler 4 adet 4K monitöre çıkış verebilecek.

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Bağlantı başlığında ise Wi-Fi 6 ve 2.5 Gbit Ethernet çözümüne yer verilmesi yeni BRIX seçeneklerini cazip bir ofis bilgisayarı olmaya aday hale getiriyor. Son olarak ince ve uzun kasalı seçeneklerle gelecek yeni modeller iGPU’su sayesinde güzel bir HTPC de olabilir.

https://videocardz.com/newz/gigabyte-preps-brix-mini-pc-with-amd-renoir

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