Intel Tiger Lake-H işlemcisi ortaya çıktı

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Mavi ekibin raflardaki yerini almaya başlayan Tiger Lake-U işlemcilerinin ardından aynı mimari üzerinde yükselecek performans odaklı yongaları geçtiğimiz aylarda firma tarafından doğrulanmıştı.

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Willow Cove çekirdekli Tiger Lake-H işlemcisi

Paylaşılan ekran alıntısına göre Tiger Lake-H yongası 2560x1600 çözünürlüğünde dizüstüler için yaygın olmayan bir panele çıkış veriyor. Bu nedenle modelin henüz bir dizüstü yerine labaratuar ortamında test edildiğini söylemek mümkün.

35-45 wattlık TDP bütçesiyle gelecek Willow Cove çekirdekli yongalar önümüzdeki dönemde Intel’i mobil kanatta performansıyla temsil edecek. Paylaşılan erken mühendislik örneği işlemci ise 8 çekirdek 16 izleğiyle 2.75 GHz'de çalışan bir çözüm.

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Tiger Lake-U’da bulunan 96 EU taşıyan Xe-LP iGPU’su Tiger Lake-H’ta kullanım senaryosuna uyumlu bir şekilde 32’ye düşürülecek zira Tiger Lake-H işlemcileri çoğunlukla harici ekran kartıyla birlikte sunulacak.

https://www.techpowerup.com/274598/intel-11th-generation-core-tiger-lake-h-processor-appears

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