Gigabyte Super Overclock serisi yeni ekran kartlarını kullanıma sunuyor

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Yeni nesil Intel işlemciler için P55 yonga setli anakartlarını ülkemizde satışa sunan Gigabyte, Super Overclock adını verdiği yeni bir ekran kartı serisini kullanıma sunuyor. Firmanın yüksek performans segmenti için hazırladığı yeni seri dahilindeki grafik kartlarında, kullanılan GPU'ların yüksek hız aşırtma başarımı, verimlilik ve dayanıklılık için özel olarak seçildiği belirtiliyor.

Gigabyte tarafından Gauntlet Sorting adı verilen özel bir seçim methodu ile "premium" GPU'ların seçilerek kullanılduğu belirtilen Super Overclock serisi altında kullanılan ekran kartları ayrıca Ultra Durable VGA teknolojisi ile donatılacak yani kartlarda yüksek stabilite için Japon üretimi uzun ömürlü katı kapasitörler ile Bakır yoğunluğu arttırılmış özel baskılı devre tasarımı kullanılacak.

Eylül başında lanse edilmesi beklenen Gigabyte Super Overclock serisinin satışa sunulacak ilk temsilcisi Nvidia'nın GeForce GTX 260 çözümünü temel alacak.

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