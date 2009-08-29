Gigabyte Super Overclock serisi yeni ekran kartlarını kullanıma sunuyor

Yeni nesil Intel işlemciler için P55 yonga setli anakartlarını ülkemizde satışa sunan Gigabyte, Super Overclock adını verdiği yeni bir ekran kartı serisini kullanıma sunuyor. Firmanın yüksek performans segmenti için hazırladığı yeni seri dahilindeki grafik kartlarında, kullanılan GPU'ların yüksek hız aşırtma başarımı, verimlilik ve dayanıklılık için özel olarak seçildiği belirtiliyor.
Gigabyte tarafından Gauntlet Sorting adı verilen özel bir seçim methodu ile "premium" GPU'ların seçilerek kullanılduğu belirtilen Super Overclock serisi altında kullanılan ekran kartları ayrıca Ultra Durable VGA teknolojisi ile donatılacak yani kartlarda yüksek stabilite için Japon üretimi uzun ömürlü katı kapasitörler ile Bakır yoğunluğu arttırılmış özel baskılı devre tasarımı kullanılacak.
Eylül başında lanse edilmesi beklenen Gigabyte Super Overclock serisinin satışa sunulacak ilk temsilcisi Nvidia'nın GeForce GTX 260 çözümünü temel alacak.
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Töbe töbe ,neye teşvik ediyolar insanı yaa..Yaz işte kartın spesifikasyonlarını hızını da daya sona olsun bitsin..Ama olmaz kurcalıcaz ya 10 kutuşa 20 köfte alcaz ya hesapta ,şimdide insanın bu dürtüsü sömürülüyor yazık canım...
Eğer üzerinde iyi çalışırlarsa çok özgün kartlar çıkaracaklardır ortaya. Tabi bir de fiyat konusu var. İnşallah fiyatlar uçuk olmaz.
Bir de bu dönemde gtx260 ile giriş yaparsa pek iş yapmayacaktır. Henüz haberi var, kartın çıkışı bir ayı bulabilir. O zamana kadar da ati dx11'i patlatır, gtx260'ın bir esprisi kalmaz.
Gigabyte ürünleri genel olarak oc konusunda başarılı oluyor bu teknoloji ile.
Çok enteresan.Şu haberi okuyupta ilk aklına gelen şey bu mudur?Sonra çıkıp fanboy cuk değilim dersiniz.
gtx260 gecıyo ztn 4890 ı arkadasım cogu zaman bu yenı 216 core oılanlar oc ıle
novabilgisayar.com/...
al bunuda gor bakalım ya 285 e e es deger cogu zaman daha ıyı sonuc alırsınız 260 216 core oc ıle. arada bı 24 pıpe fark dunyaları yerınden oynatmıyor ama ne yazıkkı bazı zıhınsel sorunları takıntıları olan arkadaslar bunu kabullenmekte zorlanıyor
zararlı cıkan kendılerı