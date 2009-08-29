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Gigabyte Super Overclock serisi yeni ekran kartlarını kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte Super Overclock serisi yeni ekran kartlarını kullanıma sunuyor
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Yeni nesil Intel işlemciler için P55 yonga setli anakartlarını ülkemizde satışa sunan Gigabyte, Super Overclock adını verdiği yeni bir ekran kartı serisini kullanıma sunuyor. Firmanın yüksek performans segmenti için hazırladığı yeni seri dahilindeki grafik kartlarında, kullanılan GPU'ların yüksek hız aşırtma başarımı, verimlilik ve dayanıklılık için özel olarak seçildiği belirtiliyor.

Gigabyte tarafından Gauntlet Sorting adı verilen özel bir seçim methodu ile "premium" GPU'ların seçilerek kullanılduğu belirtilen Super Overclock serisi altında kullanılan ekran kartları ayrıca Ultra Durable VGA teknolojisi ile donatılacak yani kartlarda yüksek stabilite için Japon üretimi uzun ömürlü katı kapasitörler ile Bakır yoğunluğu arttırılmış özel baskılı devre tasarımı kullanılacak.

Eylül başında lanse edilmesi beklenen Gigabyte Super Overclock serisinin satışa sunulacak ilk temsilcisi Nvidia'nın GeForce GTX 260 çözümünü temel alacak.

Gigabyte Super Overclock serisi yeni ekran kartlarını kullanıma sunuyor
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Gigabyte Super Overclock serisi yeni ekran kartlarını kullanıma sunuyor
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Gigabyte Super Overclock serisi yeni ekran kartlarını kullanıma sunuyor
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nirvanha 10 yıl
Ne yanii..bu kartları satan firmalar ,kutu içeriğine yazılımsal değişiklikler garantiyi bozar babından ,not iliştirmayecekler mi artık..?
Töbe töbe ,neye teşvik ediyolar insanı yaa..Yaz işte kartın spesifikasyonlarını hızını da daya sona olsun bitsin..Ama olmaz kurcalıcaz ya 10 kutuşa 20 köfte alcaz ya hesapta ,şimdide insanın bu dürtüsü sömürülüyor yazık canım...
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Nevi şahsına münhasır 10 yıl
Valour batıyor maalesef. Batan cinsten yorum yapıyorsunuz. Yorumunuza yorum katılmaması için zeka ve tecrübe(yaş) faktörünü ön plana çıkarıyorsunuz. Zekice bir hamle lakin hayli gereksiz. Zekadan o derece yoksun birinin gelip burada teknik bilgileri daha yüksek kişiler ile aşık atacağını sanmıyorsunuz değil mi?
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yerroner 10 yıl
/hserdark, herşey Core hızı ile bitmiyor tabii ki ama Shader hızını otomatik olarak etkiliyor core hızı. Şu anda GTX 260, 275 ve 285 arasındaki temel performans farkını veriyolu genişliği ya da shader sayısı değil, shader hızları belirliyor (temel kısmının altını çizin, diğerleri de etkiliyor tabi ama shader hızı birinci etmen) zira shader sayıları sırayla 216, 240 ve 240. Yani hemen hemen aynı, sadece frekansları farklı. Bu durumda GTX 260'ın default 1248 olan shader hızını 1400-1500 seviyelerine çıkartmak kartı GTX 275 ile GTX 285 arasında bir yere getiriyor rahatlıkla. Tabi bu kartlar stock GTX 275 fiyatının üzerinde bir fiyatla satılacaktır orası kesin. Bedavaya ekmek yok kimseye.
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Master_Evil 10 yıl
gtx260'ı ne kadar çıkartabilecek merak ediyorum
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mamad 10 yıl
Gigabyte'tan beklenebilir. Adamların normal kartları bile çok iyi. Bkz: gts250.

Eğer üzerinde iyi çalışırlarsa çok özgün kartlar çıkaracaklardır ortaya. Tabi bir de fiyat konusu var. İnşallah fiyatlar uçuk olmaz.

Bir de bu dönemde gtx260 ile giriş yaparsa pek iş yapmayacaktır. Henüz haberi var, kartın çıkışı bir ayı bulabilir. O zamana kadar da ati dx11'i patlatır, gtx260'ın bir esprisi kalmaz.
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sendomi 10 yıl
çok güzel olacak bu hem ati hemde nvidia kartlar için overclock'la uğraşanlar artık bu kartlara yönelir gtx 260 muhabbetine gelince ben o konuya hiç girmem işler karışıyor hakaretler falan havada uçuşuyor sonrada birilerini gidip şikayet etmek zorunda kalıyorum
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(((TeAcHeR))) 10 yıl
uygun bi fiyattan girerse pazara baya iş yapar ama dx11 kartlara göre fiyatın çok uygun olması lazım ki satılsın
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yerroner 10 yıl
Zotac'ın Super AMP'i vardı bir de 750 MHZ'lik GTX 260. Çok can yakar gibime geliyor bu iki kart. GTX 285'e hiç gerek yok bunlar varken. Zaten core 216 olduktan sonra yalan oldu GTX 285'ler.
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hserdark 10 yıl
Herşey core hızı ile bitmiyor malesef, 1000 mhz core olsa bile bellek bant genişliği, zamanlaması vs. gibi birçok etken kartları sınırlıyor. Kartı overclock ederek elde edilebilecek kazanım malesef oc'deki miktar kadar olmuyor. Temeldeki mimari neyse onun %10-15 fazlası oluyor maksimum.
Gigabyte ürünleri genel olarak oc konusunda başarılı oluyor bu teknoloji ile.
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kenan109 10 yıl
GTX260, 4890'a rakip olamaz :P
Çok enteresan.Şu haberi okuyupta ilk aklına gelen şey bu mudur?Sonra çıkıp fanboy cuk değilim dersiniz.
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scutaro 10 yıl
GTX serisinde 4890'daki gibi saat hızları arttırılsa daha iyi sonuçlar verebilir bunu anlatmaya çalıştım ama anlayabilmek için kapasite lazım çoluk çocuklarlada uğraşmaya niyetim yok. Her konuda Ati fan'lığı yapan gerçek Fan boy ve boy'cuk olanları görüyoruz.
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scutaro 10 yıl
Ciddi hız aşırtma olanağı sunarsa GTX260 4890'a rakip olamaz diyenleri göreceğiz yakında.
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K.Kahriman 10 yıl
bu gigabyte nin ürettiği ürünler fiyatlarını sonuna kadar hakkediyor 50 dolarlık anakarttan tutun 300 dolarlık anakarta kadar . ekran kartları zaten zaten ayrı olay millet "nereye katı kapasitör koymayıp , masraf yapmayız" diye düşünürken bunlar tam katı kapasitör koyuyor . fiyatları da çok uygun oluyor (örnek udv gtx275) gigabyte ye helal olsun
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Timeguard 10 yıl
VaLoUr

Ciddi hız aşırtma olanağı sunarsa GTX260 4890'a rakip olamaz diyenleri göreceğiz yakında.



gtx260 gecıyo ztn 4890 ı arkadasım cogu zaman bu yenı 216 core oılanlar oc ıle

novabilgisayar.com/...


al bunuda gor bakalım ya 285 e e es deger cogu zaman daha ıyı sonuc alırsınız 260 216 core oc ıle. arada bı 24 pıpe fark dunyaları yerınden oynatmıyor ama ne yazıkkı bazı zıhınsel sorunları takıntıları olan arkadaslar bunu kabullenmekte zorlanıyor


zararlı cıkan kendılerı
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