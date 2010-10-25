Gigabyte: USB 3.0 teknolojisinde pazar lideriyiz!

Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Gigabyte, yeni nesil teknolojiler için yatırımlarına devam ediyor. Özellikle USB 3.0 teknolojisine yoğunlaşan firma, USB 3.0 destekli onlarca farklı modeliyle, hem ürün çeşitliliği hem de pazar payı açısından pazarda lider olduğunu ifade ediyor. Gigabyte'ın anakartlardan sorumlu en yetkili ismi olan Henry Kao, USB 3.0 teknolojisi için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ifade ederken, amaçlarının sadece anakart sunmaktan öte bir ekosistem yaratmak ve kullanıcıların bu yeni teknolojiyi benimsemelerini sağlamak olduğunu söylüyor.

Bilindiği gibi Intel ve AMD'nin mevcut çipset çözümleri, USB 3.0 teknolojisi için doğal destek sunmuyor. Bu konu gündeme geldiğinde, Intel ve AMD'nin birkaç yıllık yol haritasında bu teknolojiyi sunacaklarını ancak Gigabyte olarak, pazarı yeni teknolojilerle tanıştırma noktasında fırsatları değerlendirdiklerini ve uygun zemin oluştuğu takdirde aynı şu anda olduğu gibi Intel ve AMD'den önce hareket edebileceklerini söyleyen Kao, bu sayede endüstriyi yeni teknolojilere hazırladıklarını, mevcut tüm çalışmaların Intel ve AMD ile yakın iş birliği içerisinde devam ettirildiğini belirtiyor.

Özellikle USB 3.0 teknolojisi için pazarda elde ettiklerini başarıdan dolayı Intel tarafından Geliştiriciler Forumu 2010 (IDF 2010) etkinliğine davet edilen tek anakart üreticisi olduklarını söyleyen Gigabyte, Sandy Bridge tabanlı yeni nesil Intel işlemciler için 6 serisi çipsete sahip yeni anakartlarda USB 3.0 teknolojisine daha fazla yer vermeyi planlıyor.