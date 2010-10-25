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Gigabyte: USB 3.0 teknolojisinde pazar lideriyiz!

8 yıl
36,2b
1
Anakart
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Gigabyte, yeni nesil teknolojiler için yatırımlarına devam ediyor. Özellikle USB 3.0 teknolojisine yoğunlaşan firma, USB 3.0 destekli onlarca farklı modeliyle, hem ürün çeşitliliği hem de pazar payı açısından pazarda lider olduğunu ifade ediyor. Gigabyte'ın anakartlardan sorumlu en yetkili ismi olan Henry Kao, USB 3.0 teknolojisi için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ifade ederken, amaçlarının sadece anakart sunmaktan öte bir ekosistem yaratmak ve kullanıcıların bu yeni teknolojiyi benimsemelerini sağlamak olduğunu söylüyor.

Bilindiği gibi Intel ve AMD'nin mevcut çipset çözümleri, USB 3.0 teknolojisi için doğal destek sunmuyor. Bu konu gündeme geldiğinde, Intel ve AMD'nin birkaç yıllık yol haritasında bu teknolojiyi sunacaklarını ancak Gigabyte olarak, pazarı yeni teknolojilerle tanıştırma noktasında fırsatları değerlendirdiklerini ve uygun zemin oluştuğu takdirde aynı şu anda olduğu gibi Intel ve AMD'den önce hareket edebileceklerini söyleyen Kao, bu sayede endüstriyi yeni teknolojilere hazırladıklarını, mevcut tüm çalışmaların Intel ve AMD ile yakın iş birliği içerisinde devam ettirildiğini belirtiyor.

Özellikle USB 3.0 teknolojisi için pazarda elde ettiklerini başarıdan dolayı Intel tarafından Geliştiriciler Forumu 2010 (IDF 2010) etkinliğine davet edilen tek anakart üreticisi olduklarını söyleyen Gigabyte, Sandy Bridge tabanlı yeni nesil Intel işlemciler için 6 serisi çipsete sahip yeni anakartlarda USB 3.0 teknolojisine daha fazla yer vermeyi planlıyor.


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apokoc 8 yıl
forever gigabyte :)
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ferdinec 8 yıl
amd ve intel destek vermiyorsa nasıl işe yarayacak bu usb 3.0 hadi diyelim 1 yıl sonra işlemcilerde destek verdi 3.0 bu seferde anakartlar uymayacak çünkü amd ve intel desdek vermesi için yeni işelmci çıkarması gerekmiyormu bu teknoloji tam bir para tuzagı milleti nasıl kazıklasakta para kazansak mantığı sanırım yoksa yanılıyormuyum
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Rainbow6 8 yıl
Gigabyte de ubs3 olayini baslatip satislarini baya bi arttirdi ama sunuda solemek lazim p35 e kadar cok basarili anakartlar yapiyodu ama p45 den sonra sorunlu anakartlar yapmaya basladi ozellikle h55usb3 serisinde ram secme falan gibi problemleri oldugu soleniyo gerci kart revize edildi ama hala sorunlari var mi bilmiyorum ... kartta kullanilan malzemelere ve ozelliklerine bakinca cok dolu kartlar yapiyor ama birazda sorunlarinin ustune gitse iyi olacak
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pcyeb 8 yıl
güzel bi röpörtaj olmuş
gıgabyte ın türkçe kataloğu var bende tarattırdım bakmak isteyenler inceleyebilirler....
ama foruma taşıyamadım...allahallahh...???
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MaTaDoR 8 yıl
@FranticTr;
Asıl Henry Kao isimli yetkili şahsın konuştuğundan birşey anlaşılmıyor. Katletti ingilizceyi batırdı. :)
Güzel bir ropörtaj olmuş bence.
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SpawnOnur 8 yıl
USB 3'ü ilk Asus cıkarttı bunlar nasil lider oluyor ? :D
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_Dominic_Toretto_ 8 yıl

SpawnOnur

USB 3'ü ilk Asus cıkarttı bunlar nasil lider oluyor ? :D


''Pazar lideri'' cümlesinden bunu mu çıkardın. İlk biz yaptık mı demiş.
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venom88 8 yıl
Anakart deninçe asusu tek geçerim gigabyte hiç ısınamadım.
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FranticTr 8 yıl
Hocam kusura bakmayın cidden ama aksanınız ve ingilizceniz çok kötü böyle büyük kişilerle görüşme yapabilen biri olarak üstüne düşüp geliştirmeniz gerek...
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MÜŞAVİR 8 yıl

FranticTr

Hocam kusura bakmayın cidden ama aksanınız ve ingilizceniz çok kötü böyle büyük kişilerle görüşme yapabilen biri olarak üstüne düşüp geliştirmeniz gerek...


Bizde o da yok.


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murdocklawless 8 yıl
usb 3 e hala doğal destek verilmemesini ben anlayamıyorum? çıkalı bir sene oldu belkide geçti hala chipset'ten destek yok, inanılır gibi değil ya?
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alperen_69 8 yıl
Röportaj için teşekkürler güzel olmuş keşke aşağıdaki bahsettiğim olayıda sorsaydınız, demişki gigabyet usb 3.0 konusunda 1 numara Hadi oradan arkadaş ya p55 çipset anakartlarının hiçbirinde fazladan chiple desteklemiyor ve usb 3.0 veya sata 3 kullanıldığında pci exp ilk slot 8x de çalışıyor ,asus ta ve msi da da gördüm plx chip kullnarak bu durumu aşıyorlar ,gigabyte anakart kullanmama karşın bu olaydan çok rahatsızım ,sürekli asusa geçsemmi diye düşünüyorum şuan usb 3.0 ve sata 3 tam oturmuş olsa kesin geçerdim
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