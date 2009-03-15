Gigabyte, Zalman soğutuculu GeForce GTS 250 modelini kullanıma sundu

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Donanım dünyasına yön veren isimlerden Tayvan merkezli Gigabyte, CeBIT Hannover 2009 fuarı esnasında duyurduğu GeForce GTS 250 tabanlı yeni ekran kartını kullanıma sundu. Firmanın Ultra Durable serisi dahilinde hazırladığı GV-N250ZL-1GI kod adlı yeni model, yüksek bellek kapasitesi ve Zalman tarafından hazırlanan özel soğutucusu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Gücünü Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı G92b GPU'sundan alan yeni model, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 128x paralel işlem birimine ve 1GB'lık GDDR3 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlemcisi 738MHz'de, paralel işlem birimleri 1836MHz'de ve bellekleri de 2000MHz'de görev yapan ekran kartı, Ultra Durable teknolojisinin karakteristik özelliklerini de üzerinde barındırıyor zira özellikle firmanın yeni nesil anakartlarında olduğu gibi daha yüksek stabilite ve dayanıklılık adına bakır katman oranı arttırılan özel bir baskılı devre üzerine inşa edildiği bildirilmekte.

Çift slot tasarıma sahip ekran kartı, Zalman tarafından hazırlanan ve ısı borularıyla donatılan VF1050 kod adlı soğutucuyu kullanıyor ve bu sayede standart soğutuculu Force GTS 250 modeline kıyasla daha serin ve daha az gürültü çalıştığı belirtiliyor. CUDA ve PhysX teknolojileriyle uyumlu olan ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen kart üzerinde DVI ve VGA bağlantılarına ek olarak HDMI konnektörüne de yer verilmiş. Gigabyte'ın GeForce GTS 250 tabanlı ve Zalman soğutuculu yeni modeli yurt dışında 183 Avro'dan başlayan fiyatlarla listelere girmiş durumda.

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