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Gigabyte, Zalman soğutuculu GeForce GTS 250 modelini kullanıma sundu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,9b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte, Zalman soğutuculu GeForce GTS 250 modelini kullanıma sundu
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Donanım dünyasına yön veren isimlerden Tayvan merkezli Gigabyte, CeBIT Hannover 2009 fuarı esnasında duyurduğu GeForce GTS 250 tabanlı yeni ekran kartını kullanıma sundu. Firmanın Ultra Durable serisi dahilinde hazırladığı GV-N250ZL-1GI kod adlı yeni model, yüksek bellek kapasitesi ve Zalman tarafından hazırlanan özel soğutucusu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Gücünü Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı G92b GPU'sundan alan yeni model, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 128x paralel işlem birimine ve 1GB'lık GDDR3 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlemcisi 738MHz'de, paralel işlem birimleri 1836MHz'de ve bellekleri de 2000MHz'de görev yapan ekran kartı, Ultra Durable teknolojisinin karakteristik özelliklerini de üzerinde barındırıyor zira özellikle firmanın yeni nesil anakartlarında olduğu gibi daha yüksek stabilite ve dayanıklılık adına bakır katman oranı arttırılan özel bir baskılı devre üzerine inşa edildiği bildirilmekte.

Çift slot tasarıma sahip ekran kartı, Zalman tarafından hazırlanan ve ısı borularıyla donatılan VF1050 kod adlı soğutucuyu kullanıyor ve bu sayede standart soğutuculu Force GTS 250 modeline kıyasla daha serin ve daha az gürültü çalıştığı belirtiliyor. CUDA ve PhysX teknolojileriyle uyumlu olan ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen kart üzerinde DVI ve VGA bağlantılarına ek olarak HDMI konnektörüne de yer verilmiş. Gigabyte'ın GeForce GTS 250 tabanlı ve Zalman soğutuculu yeni modeli yurt dışında 183 Avro'dan başlayan fiyatlarla listelere girmiş durumda.

Gigabyte, Zalman soğutuculu GeForce GTS 250 modelini kullanıma sundu
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Gigabyte,ekran kartı,GeForce,GeForce GTS 250,Zalmalen,VF1050,Ultra Durab Yorum Yaz
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kursun25 10 yıl
VO Photographics sana sonuna katılıyorum bende bu kart a aklım kaymıştı bende calibre 9800gtx+ var ve bu karta toz yutturur ve her bahsinede girerim
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Source 10 yıl
Çok pahalı özelliklerine göre
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cokpahalı 10 yıl
Nisan ayında His 1GB HD4850 Iceq4 almayı düşünürken bu kartı duymuştum kafam karışmış tercihim buna doğru biraz kaymıştı. Ama yurtdışı fiyatı 183€ ise türkiye fiyatı 220-230€ olur ki bu fiyata kesinlikle alamam param olsa da bu karta o parayı vermem daha üst birşey bakarım. GTS260, 4870, 4870X2, GTS280 vs bir sürü kart var o fiyat düzeyinde..
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VO Photographics 10 yıl
Standart oldu bu artık. Asus ve Gigabyte ekran kartlarında "marka" ve "para" ama kullanıcıların bu kadar bilinçli olması onlara gereken cevabı veriyor sanırım. Her ne kadar piyasa halen Asus'un ekran kartı ürettiğini zannederek kasa ve anakart asussa ekran kartıda asus olmalı diyen ve sadece windows kurmayı bildiği için ofis açan bilgisayarcılarla dolu olsada, forumlarda bu manzarayı görmek insanı rahatlatıyor.
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Vuze 10 yıl
sonunda hdmı koymuşlar artık ama fiyatı hiçte iyi değil
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winnerS 10 yıl
tek kelime ile olmamış, o fiyata hd4870 alınabiliyor şuanda :)
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UgurSuval 10 yıl
fiyat cok pahalı ve bellek saat hızıda düsük verilmez o para bu karta
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max975 10 yıl
soğutucu parayı tutuyor sanki...
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yekoo 10 yıl
ya ne zalmanı bak palite ne biçim soğutucu yapıo adamlar zalman mı kaldı artık ilk 10 da hiç zalman yok sıralamalarda sadece isim kaldı bide sarı sarı bakırları :) o parayada sli yapılır hacı :P
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(((TeAcHeR))) 10 yıl
soğutucusunu yemişim.bunu alana kadar gider gtx260 alır adam yaw



ooo


ha diyorum
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thedevilhimveryself 10 yıl
Aynen katılıyorum..
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mertekin 10 yıl
Aşırı derecede pahalı.Kesinlikle o parayı haketmiyor.
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