Gigabyte'dan 6 bellek slotlu anakart: P35C-DS3R

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Intel'in Core 2 serisi işlemcileri için hazırladığı anakartlar ile adeta 2. baharını yaşayan Gigabyte anlaşılan arkasına aldığı rüzgarı pek bırakmaya niyeti yok gibi. Dün haberini verdiğimiz MSI'ın 6 adet bellek slotu üzerinden DDR-2 ve DDR-3 bellek desteği veren P35 / G33 Platinum Combo modellerinden sonra Gigabyte da bu akıma katılan 2. firma oluyor. Gigabyte'ın gün yüzüne çıkan en yeni modeli olan P35C-DS3R üzerinde tahmin edebileceğiniz gibi Intel'in yeni Bearlake yonga seti ailesinin piyasaya ilk giren üyesi P35 bulunuyor. Bilindiği gibi aslında bu yonga seti DDR-3 bellek desteği ekseninde geliştirildi ama sektörün henüz DDR-3 geçiş konusunda ısrarlı ve hazır olmamasından dolayı ilk çıkacak anakatlar genellikle DDR-2 veya DDR-2/DDR-3 kombo bellek desteğine sahip olacak. Özellikle önümüzdeki günlerde firmaların kombo çözümlerini sıklıkla görecek gibiyiz. Gigabyte'ın yeni anakart P35C-DS3R üzerinde aynı MSI'ın yeni modellerinde olduğu gibi 4 adet DDR-2 slotu, 2 adette DDR-3 bellek slotu bulunuyor. Yine bildiğiniz gibi her iki bellek tipi aynı anda birlikte kullanılamıyor. P35+ICH9R yonga seti paketine sahip olan anakart Intel'in güncel Core 2 Quad/Core 2 Duo işlemcilerinin yanı sıra Temmuz ayında çıkması beklenen 1333MHz FSB'ye sahip işlemcilerinin yanı sıra gelecek yılın başında çıkacak 45nm üretim teknolojisine sahip işlemcilere de destek vermekte. 1333/1066/800/533MHz fsb desteği ile gelen anakart üzerinde belirttiğimiz gibi 6 adet bellek slotu yer alıyor. Anakart DDR-3 taraıfnda 1066MHz'e kadar, DDR-2 tarafında ise 1066MHz'e destek sunabiliyor. Anakartın diğer özellikleri arasında gigabit ethernet, 8 kanal yüksek tanımlı ses, 8 adet SATA ve 1 adette PATA desteği bulunmakta. Genişleme slotlarına baktığımızda anakart üzerinde 1xPCIe X16, 3xPCIe X1 ve 3 adette PCI slotu bulunuyor. Kuzey ve gnüey köprüsünün pasif soğutulduğu anakart PS/2 Keyboard/Mouse desteğine de sahip. Bilindiği gibi Intep yeni yonga setlerinde PS/2 desteğini bıraktı ve bu konuda topu üreticilere bıkratı. Gigabyte'ın yeni anakartının yakında piyasaya girmesi beklenirken fiyat hakkında net bir bilgi şu an için bulunmuyor.