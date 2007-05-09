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Gigabyte'dan 6 bellek slotlu anakart: P35C-DS3R

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
13,9b
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34
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte'dan 6 bellek slotlu anakart: P35C-DS3R
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Intel'in Core 2 serisi işlemcileri için hazırladığı anakartlar ile adeta 2. baharını yaşayan Gigabyte anlaşılan arkasına aldığı rüzgarı pek bırakmaya niyeti yok gibi. Dün haberini verdiğimiz MSI'ın 6 adet bellek slotu üzerinden DDR-2 ve DDR-3 bellek desteği veren P35 / G33 Platinum Combo modellerinden sonra Gigabyte da bu akıma katılan 2. firma oluyor. Gigabyte'ın gün yüzüne çıkan en yeni modeli olan P35C-DS3R üzerinde tahmin edebileceğiniz gibi Intel'in yeni Bearlake yonga seti ailesinin piyasaya ilk giren üyesi P35 bulunuyor. Bilindiği gibi aslında bu yonga seti DDR-3 bellek desteği ekseninde geliştirildi ama sektörün henüz DDR-3 geçiş konusunda ısrarlı ve hazır olmamasından dolayı ilk çıkacak anakatlar genellikle DDR-2 veya DDR-2/DDR-3 kombo bellek desteğine sahip olacak. Özellikle önümüzdeki günlerde firmaların kombo çözümlerini sıklıkla görecek gibiyiz. Gigabyte'ın yeni anakart P35C-DS3R üzerinde aynı MSI'ın yeni modellerinde olduğu gibi 4 adet DDR-2 slotu, 2 adette DDR-3 bellek slotu bulunuyor. Yine bildiğiniz gibi her iki bellek tipi aynı anda birlikte kullanılamıyor. P35+ICH9R yonga seti paketine sahip olan anakart Intel'in güncel Core 2 Quad/Core 2 Duo işlemcilerinin yanı sıra Temmuz ayında çıkması beklenen 1333MHz FSB'ye sahip işlemcilerinin yanı sıra gelecek yılın başında çıkacak 45nm üretim teknolojisine sahip işlemcilere de destek vermekte. 1333/1066/800/533MHz fsb desteği ile gelen anakart üzerinde belirttiğimiz gibi 6 adet bellek slotu yer alıyor. Anakart DDR-3 taraıfnda 1066MHz'e kadar, DDR-2 tarafında ise 1066MHz'e destek sunabiliyor. Anakartın diğer özellikleri arasında gigabit ethernet, 8 kanal yüksek tanımlı ses, 8 adet SATA ve 1 adette PATA desteği bulunmakta. Genişleme slotlarına baktığımızda anakart üzerinde 1xPCIe X16, 3xPCIe X1 ve 3 adette PCI slotu bulunuyor. Kuzey ve gnüey köprüsünün pasif soğutulduğu anakart PS/2 Keyboard/Mouse desteğine de sahip. Bilindiği gibi Intep yeni yonga setlerinde PS/2 desteğini bıraktı ve bu konuda topu üreticilere bıkratı. Gigabyte'ın yeni anakartının yakında piyasaya girmesi beklenirken fiyat hakkında net bir bilgi şu an için bulunmuyor.
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cengiz_vga 12 yıl
haber guzel kart guzel sagol fx-57 giabyte yapıyor.ısınıde bılıyor fırma.her zaman amd demıstım bu seferde her zaman gıgabyte derım.ama o/c sorunlu gıgabyte
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DigitalWorld 12 yıl
Konu biraz zombileşmiş gibi oldu ama daha çürümeye başlamadan hatırlatma yapayım dedim.

Bilindiği gibi MSI Combo modelinde DDR3 ve DDR2 desteğini bir arada sunmuştu.

Ancak Gigabayt biraz daha iyi bir çözüm ile karşımıza gelmiş.

Zira MSI daki DDR3 slotları Dual çalışma kabiliyetine sahip değildi ve zaten gecikme süreleri ile performans getirisini yitiren DDR3 bir de tek kanal çalışma ile anakartta yer alma mantığını yitirmişti.

Ancak Gigabayt ın anakartında DDR3 için Dual yani çift kanal çalışma desteği var e bu da DDR2 ye göre avantaj sağlayacaktır. (1066MHz de 1,4V gibi düşük çalışma gerilimleri ve düşük gecikme esüreleri artı olarak karşımıza çıkacaktır.)
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ecpresso 12 yıl
DDR 3müş 6 slotmuş boş iş bunlar ddr2 neyimize yetmiyo sanki
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JrMaster 12 yıl
anlaşıldı kart üreticileri yine anlaştı toplu ddr3 kazıklama dönemi açılmıştır hayırlı uğurlu olsun


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Rodion Raskolnikov 12 yıl
ben iki slotu güç bela dolduruyorum bunlar 6 slotlu yapıyorlar ocağıma
incir ağacı dikmeye kararlılar anlaşılan.
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MALİ MÜŞAVİR 12 yıl
MSİ dan esinlenmiş olsa gerek
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HİPER 12 yıl

Orjinalden alıntı: rotasmmm

MSİ dan esinlenmiş olsa gerek


bu 6 slot u standart hal geticek ler sanırsam yine cepten para gideceekk
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nForcer 12 yıl
Orjinalden alıntı: rotasmmm

MSİ dan esinlenmiş olsa gerek
Benim bildiğim ilk 6 bellek yuvalı anakartı Gigabyte 875P döneminde yapmıştı. Msı Gigabyte'tan esinlenmiş olmasın sakın.


Bu arada anakartı incelediğimde şunu gördüm ki; 6 bellek yuvasını sığdırabilmek için PCB'yi uzatmışlar. PCB'nin sağ alt kısmı İntel'in anakartlarındaki gibi olmuş, boş kalmasın diye oraya da Asrock'un anakartlarındaki gibi bir ton yazı yazmışlar. Bir de bellek yuvalarının renkleri trafik ışıkları gibi olmuş.
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