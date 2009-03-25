Gigabyte'dan yeni bilgisayar kasası; Sumo 4112

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Donanım dünyasına yön veren lider isimlerden Tayvan merkezli Gigabyte, geçtiğimiz haftalarda Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen CeBIT 2009 fuarında sergilediği Sumo serisi bilgisayar kasalarının yeni temsilcisi Sumo 4112'yi duyurdu. 205 x 522 x 500 mm boyutlarında ve 11.3 Kg ağırlığında olan yeni bilgisayar kasası, dört adet 5.25" harici sürücüye ev sahipliği yapababiliyor.

Kapaklı tasarıma sahip olan kasanın özellikle Kırmızı ve Mavi aydınlatmalı (LED) ön kısmının dikkat çekici bir tasarıma sahip olduğu belirtilebilir. Pencereli yan panel seçeneği de sunulan Sumo 4112, aletsiz kuruluma olanak tanıdığı belirtilmekte. Su soğutma sistemleriyle uyumlu için iki adet özel boşluğa sahip olan kasanın I/O kısmında ise USB, FireWire ve eSATA portlarına yer verilmiş.

Kasa içi soğutma için biri öne diğer ikisi (Mavi LED'li) arka kısma konumlandırılan toplamda üç adet 120mm'lik fan ile donatılan Gigabyte SUMO 4112'nin Mayıs ayında kullanıma sunulacağı belirtilirken, 2.5" diskler için orta montaj kutusu ile geleceği ifade edilen kasanın yurt dışı satış fiyatının 129 Avro seviyesinde olacak.