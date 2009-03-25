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Gigabyte'dan yeni bilgisayar kasası; Sumo 4112

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte'dan yeni bilgisayar kasası; Sumo 4112
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Donanım dünyasına yön veren lider isimlerden Tayvan merkezli Gigabyte, geçtiğimiz haftalarda Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen CeBIT 2009 fuarında sergilediği Sumo serisi bilgisayar kasalarının yeni temsilcisi Sumo 4112'yi duyurdu. 205 x 522 x 500 mm boyutlarında ve 11.3 Kg ağırlığında olan yeni bilgisayar kasası, dört adet 5.25" harici sürücüye ev sahipliği yapababiliyor.

Kapaklı tasarıma sahip olan kasanın özellikle Kırmızı ve Mavi aydınlatmalı (LED) ön kısmının dikkat çekici bir tasarıma sahip olduğu belirtilebilir. Pencereli yan panel seçeneği de sunulan Sumo 4112, aletsiz kuruluma olanak tanıdığı belirtilmekte. Su soğutma sistemleriyle uyumlu için iki adet özel boşluğa sahip olan kasanın I/O kısmında ise USB, FireWire ve eSATA portlarına yer verilmiş.

Kasa içi soğutma için biri öne diğer ikisi (Mavi LED'li) arka kısma konumlandırılan toplamda üç adet 120mm'lik fan ile donatılan Gigabyte SUMO 4112'nin Mayıs ayında kullanıma sunulacağı belirtilirken, 2.5" diskler için orta montaj kutusu ile geleceği ifade edilen kasanın yurt dışı satış fiyatının 129 Avro seviyesinde olacak.


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HapLoo 9 yıl
İncelemeler pek iç açıcı değil malesef...
bit-tech.net/...
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar arkdanda su soğutma giriş panelide var bu da iyi bi özellik ;)
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darel-x 10 yıl
Bu kasa ne zaman gelecek. Haber geçeli ne kadar zaman olmuş hala gelen giden yok. Kasayı çok beğendim ve bu dandik feel kasadan bıktım artık.
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bboy_niga 10 yıl
türkiyeye gelmez herhalde :D çünkü gigabyte satışı yapan bir firma yok herhalde :D benim bildiğim kadar buda açık hali
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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max975 10 yıl
önden hava girişi olsaymış iyi olurdu.
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mesAt 10 yıl
Kanımca daha Armor un yerini tutabilecek bi kasa daha çıkmadı...
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AurorAbeam 10 yıl

Orjinalden alıntı: mesAt

Kanımca daha Armor un yerini tutabilecek bi kasa daha çıkmadı...


Xaser VI
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husNUKE 10 yıl
kapaklı ve çok basit duruyor, yani işe yaramaz
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maviay1980 10 yıl
129 Avroya 850-900watt kaliteli power alınır yahu.4 adet 5.25'' takılacak yer koymuşlar bu sumo daha toy herhalde gigabyte kasalarında genelde 400-460w power kullanmakta ama bunda belirtilmemiş bu Sumo yinilmez daha çok beklersin...
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ali277 10 yıl
harika olmuş...
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challenger_61 10 yıl
guzel kasa umarımm fıyatıda guzeldırr
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Necessa®i 10 yıl
çok estetik
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maviay1980 10 yıl
129avro alınabilir power ne power hani nerde o 1000watt mış...
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