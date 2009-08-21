Gigabyte'dan yüksek performans segmenti için iki yeni mATX anakart; P55M-UD4P ve P55M-UD4

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8 Eylül'de lanse edilmesi beklenen yeni nesil Intel işlemciler için anakart üreticileri artık son hazırlıklarını yapıyorlar. LGA1156 formundaki Core i5 ve Core i7 işlemcileri için tam 11 yeni model hazırlayan Gigabyte, yüksek performans meraklılarına sürpriz yapmaya hazırlanıyor. Firma ilk defa P55 yonga setiyle birlikte, performans serisine Micro-ATX formunda, kompakt tasarımlı çözümler de ekleyecek. P55M-UD4P ve P55M-UD4 olmak üzere P55 yonga setli iki yeni Micro-ATX anakart hazırlayan firma, yeni modellerini Intel'in dünya lansmanına paralel olarak yaygın anlamda satışa sunmuş olacak.

Özellikle yüksek performanslı medya bilgisayarları veya LanParty aktivitileri için kompakt tasarımlı taşınabilir oyuncu bilgisayarı kurmak isteyen oyuncular için hazırlanan yeni anakartlar, LGA1156 formundaki Intel işlemcilerin tamamına destek veriyorlar. Dört adet DIMM slotu üzerinden yüksek hızlı DDR3 (çift kanal) desteği sunan yeni modeller, Ultra-Durable III teknolojisi ile Bakır yoğunluğu arttırılmış özel baskılı devre tasarımı, uzun ömürlü Japon katı kapasitör kullanımı ve Dual BIOS gibi detaylara ek olarak yine özel tasarımlı soğutucu ve Smart6 isimli sistem kontrol ve yönetim uygulamasına da sahipler.

Çoklu ekran kartı kurulumları için hem SLI hem de Crossfire X teknolojilerine destek veren P55M-UD4P ve P55M-UD4 modellerinin yüksek stabilite için 12 fazlı güç tasarımı ile donatıldıkları açıklandı. Dolby Home Theatre sertifikalı 8 kanal yüksek tanımlı ses, Gigabit Ethernet ve 8 adet SATA-II portu gibi detaylarla donatılan Micro-ATX anakartlar, 2. nesil Dinamik Enerji Tasarrufu (DES 2) teknolojisi ile güç tasarrufu ve enerji verimliliği de sağlayabiliyorlar.Önümüzdeki günlerde satışa sunulması planlanan yeni anakartların fiyatlandırmasıyla ilgili olaraksa henüz açıklanmış herhangi bir resmi bilgi bulunmuyor.