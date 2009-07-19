Gigabyte'ın 785G yonga setli ikinci anakartı da göründü

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AMD'nin 4 Ağustos'da duyurmayı planladığı 785G yonga seti için anakart üreticilerinin hazırlık çalışmaları devam ediyor. Sektörün lider isimlerinden Tayvan merkezli Gigabyte, yeni yonga setini kullanan iki yeni modelini AMD'nin lansmanıyla eş zamanlı olarak kullanıma sunmayı planlıyor. Firmanın ilk detaylarını dün verdiğimiz 785GMT-UD2H modelinden sonra daha ekonomik olması beklenen 785GM-US2H modeline ait detaylar da gün ışığına çıktı. Genel özellikleri itibariyle üst model ile son derece benzer olan anakart, bazı farklılıklara sahip.

Soket AM3 formundaki AMD işlemcilere destek veren ve aynı zamanda Soket AM2 ve Soket AM2+ formundaki işlemcilerle de uyumlu olan microATX formundaki yeni model, DDR3 bellek desteği sunan 785GMT-UD2H modelinden farklı olarak dört adet DIMM slotu üzerinden 1200MHz+ DDR2 bellek desteği sunuyor. 785G+SB710 yonga setinden güç alan anakart, kullanılan yonga seti itibariyle Radeon HD 4200 entegre grafik birimine beraberinde getiriyor ve bu sayede hem DirectX 10. 1 hem de UVD 2.0 teknolojilerine destek veriyor.

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Kısaca UVD olarak tanımlanan Unified Video Decoder teknolojisinin ikinci versiyonuyla yüksek tanımlı videolar için grafik işlemci tabanlı hızlandırma sağlayarak, 720p ve 1080p video oynatımında merkezi işlem birimine binen iş yükünü en aza indirebiliyor. Ayrıca Radeon HD 4200 IGP'si Entegre grafik performansını yeterli bulmayanlar için PCIe x16 slotu üzerinden harici ekran kartı kullanımına olanak tanıyan anakart Hybrid Crossfire desteği de sunuyor.

Radeon HD 3450 gibi uyumlu ekran kartlarıyla entegre grafik işlem biriminin paralel çalışmasına olanak tanıyan ve bu sayede daha yüksek grafik performansı veya kullanım amacına göre daha düşük güç tüketiminin sağlanmasına olanak tanıyan anakart üzerinde ayrıca bir adet PCIe x1 ve iki adet PCI slotu bulunuyor. Güney köprüsü olarak SB710 yongasının kullanıldığı Gigabye 785GM-US2H, ACC teknolojisiyle Phenom ve Phenom II işlemcilerinde hem daha yüksek hız aşırtma başarımı hem de bazı işlemci modellerinde çekirdek açma desteği sunabiliyor.

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Ultra Durable III teknolojisiyle hazırlanan anakart Bakır yoğunluğu arttırılan (2ons - 57 gram) özel baskılı devre tasarımına ve Dual BIOS teknolojisi gibi detaylara sahip. Görüntü aktarımı için DVI, D-Sub ve HDMI konnektörlerine yer verilen anakart üzerinde, daha yüksek fiyatla sunulacak 785GMT-UD2H modelinden farklı olarak sadece işlemci çevresinde katı kapasitör kullanımına yer veriliyor. 8 kanal yüksek tanımlı ses desteğine, Gigabit ethernet özelliğine, 6x SATA-II ve bir adet eSATA gibi detaylarla donatılan 785GM-US2H modelinin fiyatı ise henüz açıklanmadı.