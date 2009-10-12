Gigabyte'ın 785G yorumu: Ultra Durable III teknolojili 785GMT-UD2H

Ağustos ayında duyurduğu entegre grafik işlemcili yeni yonga seti 785G ile çıtayı yukarı çeken AMD, teknik özellikleri en gelişmiş IGP çözümüne sahip olduğunu belirtiyor. ATi'nin satın alınması sonrasında yonga seti pazarına hızlı bir giriş yapan AMD, yüksek satış rakamlarına ulaştığı RS690 kod adlı 690G çipsetini takiben 7 serisi altında hazırladığı entegre grafik işlemcili 780G modeliyle rekabete yeni bir boyut kazandırmıştı. Medya bilgisayarları ve giriş seviyesi masaüstü sistemler için tasarlanan 780G, grafik kabiliyetleri ile 690G'nin başarısını sürdürmüş ve firma adına önemli bir gelir kapısı olmuştu.

780G sahip olduğu grafik özellikleriyle dikkat çekici bir çözümdü ancak daha fazlasını isteyen kullanıcıların beklentilerini karşılamakta zaman zaman yetersiz kalabiliyordu. Bunun bilincinde olan AMD, entegre grafik teknolojisini yaygınlaştırma planları çerçevesinde 790GX çözümünü hazırlamıştı. 780G ile kıyaslandığında saat hızı arttırılmış entegre grafik çekirdeğine ek olarak SidePort olarak isimlendirilen ve grafik biriminin sistem belleğine olan bağımlılığını en aza indiren yeni bir teknolojiyi ve devam eden süreçte AMD kullanıcıları arasında adeta efsaneleşecek ACC teknolojisini de beraberinde getirecekti.

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785G yonga setinin diyagramı. Güney köprüsü olarak tercihe göre SB710 veya SB750 kullanılabiliyor.

790GX önemli bir adımdı zira entegre grafik birimine ek olarak Crossfire X desteği de sunan çipset ile AMD, hemen her ihtiyacı karşılayacak "hepsi bir arada" formunda iddialı bir çözüm hazırlamıştı. Hatta 790X ile kıyaslandığında hemen her özelliği bünyesinde barındıran üstelik bir de grafik birimine sahip olan 790GX ile birlikte AMD yavaş yavaş 790X'i pazardan çekmeyi başlamıştı. 7 serisi altında alternatif segmentler için 740G ve 760G gibi daha ekonomik çözümler de hazırlayan AMD'nin yaklaşık bir senelik sessizliğini bozduğu çözüm ise resmi duyurusu Ağustos ayında gerçekleştirilen 785G oldu.

Önceleri RS880 olarak anılan ancak 8 serisi için vakit olduğuna karar vererek çipseti 785G olarak isimlendiren AMD, entegre grafik ailesinde evrim yaptığını iddia ediyor. Peki AMD'nin iddiaları hangi argümanlara dayanıyor. 780G çipsetinde Radeon HD 3200, 790GX çipsetinde ise Radeon HD 3300 olarak isimlendirilen entegre grafik birimini kullanan AMD esasında farklı IGP'lar hazırlamamış aynı çekirdeği farklı saat hızlarında sunmuştu. 780G'nin yerine planlanan 785G'de entegre grafik birimi için önemli güncellemeler söz konusu zira yeni çipsetle AMD, grafik çekirdeğini de yeniledi.

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785G, AMD'nin performans anlamında olmasa bile özellik açısından şimdiye kadar hazırladığı en gelişmiş çözüm.

AMD entegre grafik özellikli işlemcili yonga seti ailesinin en yeni üyesi olan 785G'de mevcut çözümlerdeki RV610 kod adlı grafik çekirdeği yerine RV620 çekirdeğine yer veriyor. Peki bu değişiklik neler sunuyor. En önemli kazanımlardan birisi DirectX 10.1 desteği. Zira 780G ve 790GX modelleri RV610 GPU'su üzerinden DirectX 10.0 desteği sunabilirken, 785G ise RV620 ile DirectX 10.1 desteği sunabiliyor. Bilindiği üzere DirectX 10 için özellikle geliştiricilere yönelik güncellemelerin yapıldığı ".1" güncellemesi Windows Vista için yayımlanan Hizmet Paketi 1 (SP1) ile devreye girmişti.

785G çipsetinin Radeon HD 4200 olarak tanımlanan entegre grafik birimi, 780G ve 790GX modellerinde olduğu gibi 40x paralel işlem birimiyle gelirken bir diğer önemli farklılık ise video özelliklerinde karşımıza çıkıyor. AMD'nin açıklamalarına göre firma 785G ile birlikte güncel ürün gamında ilk defa Unified Video Decoder 2 motorunu kullanmaya başlıyor. Radeon HD 4000 serisi ile lanse edilen UVD 2.0 motoru ile yüksek tanımlı videolar, merkezi işlem birimine en az yük bindirecek şekilde grafik çekirdeği üzerinden çalıştırılırken hızlandırılmış çoklu akış ve video detay iyileştirmeleri de sunuluyor.

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785G'nin aynı segmentteki Intel çözümlerine kıyasla RAID 0, 1, 10 desteği sunduğuna dikkat çekiliyor.

Entegre grafik işlemcili 785G yonga seti için altını çizebileceğimiz bir diğer önemli detay ise önceki modellere kıyasla HDMI 1.2 yerine daha yeni bir spesifikasyon olan HDMI 1.3 ara birimini desteklenmesi. Öte taraftan DVI ve DisplayPort desteğinin devam ettiği 785G çipseti SidePort bellek teknolojisi üreticiler tarafından daha sık kullanılmaya başlandı ve bu sayede entegre grafik performansının %10'a kadar arttırılabilmesinin önü açıldı. Saat hızı açısından baktığımız ile 780G ile benzer şekilde 500MHz IGP hızına sahip olan 785G'nin bu açıdan 700MHz IGP'ye sahip 790GX çipsetinin gerisinde yer alıyor.

785G için belirtebileceğimiz son önemli detay ise güney köprüsü kullanımı. 780G'de SB700, 790GX'te ise hem ACC (Advcanced Clock Calibration) teknolojisini hem de RAID 5 desteğini beraberinde getiren SB750 köprüsünü kullanan AMD, 785G içinse üreticileri serbest bırakmış durumda. 785G ile birlikte SB710 veya SB750 köprülerini kullanıma seçeneğine sahip olan anakart üreticilerinin muhtemelen maliyetlerden ötürü ağırlıklı olarak SB710 yongasına kaydıklarını görüyoruz. SB750 ile benzer özelliklere sahip olan SB710'un tek farkı RAID 5 desteğinden yoksun olması.

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AMD 785G yonga setiyle video hızlandırma ve görüntü kalitesi açısından da iddialı.

AMD'nin entegre grafik işlemcili 785G yonga seti için sıkı bir hazırlık dönemi geçiren isimlerden birisi de anakart üretiminde endüstriye yön veren firmalardan Gigabyte oldu. 785G yonga setini temel alan tam 8 yeni modeli kullanıcıların beğenisine sunan Tayvan merkezli firmanın iddialı modellerden birisi de GA-MA785GMT-UD2H kod adlı çözüm oldu. AMD'nin 785G+SB710 yonga setini temel alan Micro-ATX formundaki anakartı masaya yatırdık. Performans odaklı medya bilgisayarları ve kompakt yapıdaki masaüstü sistemleri hedef alan anakart sahip olduğu özelliklerle dikkat çekmeyi başarıyor.

Gigabyte 785GMT-UD2H, firmanın Ultra-Durable III teknolojisiyle hazırladığı en yeni AMD anakartlarından birisi olma özelliğine sahip. Bakır yoğunluğu arttırılmış özel baskılı devre üzerine inşa edilen anakartın bu sayede daha yüksek stabilite ve daha uzun süreli kullanım olanağı sağladığı belirtiliyor. Anakartlarda katı kapasitör kullanımının yaygınlaşmasına öncülük eden isimlerden birisi olan Gigabyte, 785GMT-UD2H modelinde Japon üretimi yüksek dayanıklılık seviyesine sahip kapasitörler kullandığını dolayısıyla uzun süreli kullanım ve hız aşırtma konularında iddialı olduğunun altını çiziyor.

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Gigabyte 785GMT-UD2H, firmanın 785G çipsetini taşıyan en iddialı modellerinden biri konumunda.

Soket AM3 formundaki AMD işlemcilerle uyumlu olan anakart, Athlon II ve Phenom II serisi işlemcilerle kullanılabiliyor. Her ne kadar AMD yeni bir revizyon güncellemesi ile Phenom II X4 965 Black Edition modelinde ısıl güç tasarımını yani TDP seviyesini 140 Watt'tan 125 Watt'a çekmiş olsa bile satılmakta olan 140 Watt TDP'li AMD işlemcilerin, Gigabyte'ın yeni anakartında sorunsuzca çalışabildiğini de belirtelim. 140 Watt desteği ile anakart, planlaması yapılan ve 140 Watt olması kuvvetle muhtemel görünen Phenom II X4 975 BE (3.6GHz) işlemcisiyle de kullanılabilecek gibi görünüyor.

4+1 fazlı güç tasarımına sahip olan Gigabyte 785GMT-UD2H, dört adet DIMM slotu üzerinden 1800MHz ve üstü hızlardaki DDR3 bellek kitlerine destek veren anakart, bu sayede giriş seviyesinden yüksek performans çözümlerine kadar hemen her bellek kitiyle sorunsuzca kullanılabiliyor. Entegre grafik birimi olarak yukarıda detaylarını paylaştığımız Radeon HD 4200 IGP'sinin karakteristik tüm özelliklerini taşıyan anakart üzerinde ayrıca 128MB DDR3 SidePort bellek yongası bulunuyor ve bu sayede entegre grafik performansında %10'varan performans kazanımı elde edilebiliyor.

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Micro-ATX formunda olan anakart Soket AM3 formunda AMD işlemcilerin tamamıyla uyumlu.

Entegre grafik performansıyla yetinemeyenler için anakart üzerinde bir adet PCIe 2.0 x16 slotuna yer veriliyor. Kullanıcılar bu sayede hem harici ekran kartı kullanabiliyor hem de uyumlu modellerin entegre grafik birimiyle paralel çalışmasına olanak tanıyan Hybrid Crossfire X teknolojisinden faydalanmasını sağlayabiliyor. PCIe x16 slotuna ek olarak iki adet PCIe ve bir adet PCIe x1 slotlarına sahip olan 785G çipsetli Gigabyte 785GMT-UD2H pasif soğutma ile geliyor. Depolama ara birimi olarak 5x SATA-II ve bir adet eSATA portuna sahip olan anakart üzerinde ayrıca bir adet IDE portu da unutulmamış.

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Radeon HD 4200 IGP'sinin yanında dileyen kullanıcılar harici ekran kartı kullanabilir veya Hybrid Crossfire yapabilirler.

Anakartın diğer özelliklerina baktığımızda ise entegre grafik yeteneklerinin yanında ses konusunda pek çok kullanıcının ihtiyacına karşılayabilecek özelliklere sahip. Zira firmanın açıklamasına göre anakart üzerinde gelişmiş ses deneyimi adına Dolby Home Theater desteği sunan ve 106db sinyal-gürültü oranına sahip olan ALC889A kod adlı Realtek ses yongası kullanılıyor. Entegre grafik birimi sayesinde yüksek tanımlı videoları (1080p) oynatabilen anakart, görüntü aktarımı içinse DVI konnektörü ile birlikte yeni nesil monitörler ve HDTV'ler ile kullanım için HDMI çıkışını da beraberinde getiriyor.

Patentli Gigabyte teknolojisi olan DualBIOS özelliği donanımsal BIOS koruması sağlayabilen 785GMT-UD2H, Easy Energy Saver teknolojisi ile geliyor ve bu sayede anakart üzerindeki kaynaklar dinamik olarak kontrol edilerek güç tasarrufu ve enerji verimliliği sağlanabiliyor. Realtek tarafından sağlanan 8111C yongası ile Gigabit Ethernet ve ayrıca IEEE1394a desteğinin sunulduğu anakart SB710 yongası ile Advanced Clock Calibration teknolojisini de destekliyor ve bu sayede Phenom II / Athlon II işlemcilerinde çekirdek aşırtma ve/veya bellek aşırtma uygulamaları da gerçekleştirilebiliyor.

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2oz (57.6 gram) bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre ile Gigabyte 785GMT-UD2H stabilite ve dayanıklılık konusunda oldukça iddialı.

Gigabyte 785GMT-UD2H'nin ve 785G yonga setinin özeliklerini masaya yatırdıktan sonra şimdi sıra test sonuçlarını değerlendirmeye geldi. Yaptığımız testlerde bizlere işlemci olarak AMD'nin dört çekirdekli Phenom II X4 955 Black Edition modeli eşlik etti. Standart saat hızlarında kullandığımız işlemcinin yanında bellek olaraksa OCZ'nin 1600MHz'de çalışan ve CAS8 değerleriyle gelen 2x2GB'lık DDR3 bellek kitini kullandık. Tabii karşılaştırma yapmak açısından 785G'nin yanında 790GX ve 780G'yi de masaya yatırarak entegre grafik birimleri arasındaki performans farkını gözlemledik.

Radeon HD 3200 IGP'li 780G'ni geride bırakan 785G, 700MHz IGP hızına sahip790GX'in gerisinde kalıyor.

DirectX 10.1 ve UVD 2.0 teknolojisi gibi yeniliklere sahip olan Radeon HD 4200 IGP'si hem çekirdek hızı hem de paralel işlemci sayısı açısından 780G yonga setindeki Radeon HD 3200 IGP'si ile benzer özelliklere sahip olduğu için iki çipsetin entegre grafik birimleri arasındaki fark hissedilmeyecek derecede düşük. 790GX yonga seti ise entegre grafik performansı açısından adeta başka bir kulvarda yarışıyor zira diğer iki modelden farklı olarak entegre grafik hızı 700MHz olarak belirlenen Radeon HD 3300 IGP'li 790GX yonga seti, testler esnasında en yüksek grafik performansına imza atmayı başardı.

Far Cry 2 için oynanabilirliğe en yakın sonuçları Radeon HD 3300 IGP'si ile 790GX veriyor.

Özellik anlamında AMD'nin şimdiye kadar hazırladığı en gelişmiş entegre grafik çözümü olan Radeon HD 4200 IGP'si, 500MHz olarak belirlenen saat hızı nedeniyle Radeon HD 3300 IGP'sinin gerisininde kalıyor ancak kulağımıza gelen bilgilere göre AMD, entegre grafik işlemci hızı 700MHz ya da üstü hızlara çıkartılmış Radeon HD 4300 IGP'li 795GX yonga setini de kullanıma sunabilir. Gigabyte'ın 785GMT-UD2H çözümü ise Ultra Durable III teknolojilisiyle gelen yüksek kaliteli komponentleri, enerji verimli özellikleri ve 100$ civarındaki fiyatıyla türünün en başarılı örnekleri arasında yer alıyor.

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