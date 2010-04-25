Gigabyte'ın 890GX çipsetli anakartı yeni BIOS ile daha düşük güç tüketimi sunuyor

Anakart üreticileri tarafından yayınlanan BIOS güncellemeleri eğer varsa rapor edilmiş hatalara çözüm getirir ve/veya yeni işlemci modellerine destek sunar. Bunların dışında radikal değişiklikler içeren veya önemli kazanımlar sağlayan BIOS güncellemelerinin nadiren çıktığını görürüz. Ancak gelen bilgilere göre önde gelen anakart üreticilerinden Gigabyte, 890GX çipsetli 890GPA-UD3H modeli için çıkardığı yeni BIOS ile önemli bir güncelleme sağlıyor. Firmanın beta aşamasındaki F7B kodlu yeni BIOS sürümü, özellikle işlemci idle modundayken yani boşta beklerken güç tüketimini kaydadeğer oranda azaltabiliyor.

Gigabyte'ın, AMD işlemciler için hazırladığı güncel ürün gamındaki en iddialı modellerden biri olan 890GPA-UD3H'ün yeni BIOS sürümü, Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisiyle test edildi. Hem bekleme durumunda hem de yük altındaki güç tüketimleri tespit edilen F7B kodlu yeni BIOS'un, bekleme durumunda 13 Watt, yük altında ise 2 Watt avantaj sağladığı belirtildi. Özellikle bekleme durumundaki 13 Watt'lık kazım önemli zira sadece BIOS güncellemesiyle sunulan bu kazanım sayesinde uzun süreli kullanımlarda enerji tasarrufu elde etmek mümkün.