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Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigabyte'ın 890GX çipsetli anakartı yeni BIOS ile daha düşük güç tüketimi sunuyor

9 yıl
16,8b
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte'ın 890GX çipsetli anakartı yeni BIOS ile daha düşük güç tüketimi sunuyor
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Anakart üreticileri tarafından yayınlanan BIOS güncellemeleri eğer varsa rapor edilmiş hatalara çözüm getirir ve/veya yeni işlemci modellerine destek sunar. Bunların dışında radikal değişiklikler içeren veya önemli kazanımlar sağlayan BIOS güncellemelerinin nadiren çıktığını görürüz. Ancak gelen bilgilere göre önde gelen anakart üreticilerinden Gigabyte, 890GX çipsetli 890GPA-UD3H modeli için çıkardığı yeni BIOS ile önemli bir güncelleme sağlıyor. Firmanın beta aşamasındaki F7B kodlu yeni BIOS sürümü, özellikle işlemci idle modundayken yani boşta beklerken güç tüketimini kaydadeğer oranda azaltabiliyor.

Gigabyte'ın, AMD işlemciler için hazırladığı güncel ürün gamındaki en iddialı modellerden biri olan 890GPA-UD3H'ün yeni BIOS sürümü, Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisiyle test edildi. Hem bekleme durumunda hem de yük altındaki güç tüketimleri tespit edilen F7B kodlu yeni BIOS'un, bekleme durumunda 13 Watt, yük altında ise 2 Watt avantaj sağladığı belirtildi. Özellikle bekleme durumundaki 13 Watt'lık kazım önemli zira sadece BIOS güncellemesiyle sunulan bu kazanım sayesinde uzun süreli kullanımlarda enerji tasarrufu elde etmek mümkün.

Gigabyte'ın 890GX çipsetli anakartı yeni BIOS ile daha düşük güç tüketimi sunuyor
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DH Misafiri 8 yıl
f7b yok sitede f7c diye var buna bir acıklık kazandırırmısınız
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yc#1 9 yıl
AMD gibi çift kanal bellek kontrolcüsü olan işlemcilere bellek modülleri alırken üçer değil çifter olanları seçin.
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LINEBACKER 9 yıl
Yaklaşık 10 yıldır Asus anakartları kullanıyordum geçen hafta Gigabyte a geçtim bu anakartı almıştım artık şu saatten sonra gigabyte tan şaşmam;)
Yaz geldi die kara kara düşünüodum işlemciye fan yetiştiremiodum bu sayede 2-3 derece daha soğuk çalışır die tahmin ediorum
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_gambit_ 9 yıl
beyler ben yeni pc topluyorumda .Bu anakarta ve amd x4 965 e en uygun 1600 mhz ram hangisi.Ben 6gb team xtream 1600 mhz cl8 buldum ama gigabyte listesinde yazmıyodu bu ram.Sizce 6 gb mı 4 gb mı amd için ve bu anakarta uygun overclock ve diğer özelliklerde en iyi ram hangisi yardımınız bekliyorum
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huseyincarnege 9 yıl
asusa 2bios günceliyon 3üncüsünde
bort tırt oluyo:)
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huseyincarnege 9 yıl
gigabyte bence asustan cok daha iyi
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koxp94 9 yıl
BIOS güncellemesi budur işte
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exeter 9 yıl
nasil yok. vardir yaw ctrl +f1 denedin mi bios menusunde
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mehmet_cann 9 yıl
F7B bios uyla çekirdekler açılabiliyor. İlk sürümlerde yoktu, ama eklediler.
Bu güç olayını da ekleyen F7B bios sürümü çekirdek açmaya da olanak saglıyor.

Haberin kaynagı:
legitreviews.com/...

Bios un indirileceği link:
gigabyte.com.tr/...
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Tolgá 9 yıl
acc özelliği varmıydı bu anakartta..yoksa onuda eklesinler
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berdush42 9 yıl

DEATH71

acc özelliği varmıydı bu anakartta..yoksa onuda eklesinler

maalesef ACC özelliği yok. sb850 chipsetlerin hepsinde yok.
ama süper bir anakart 2 haftadır kullanıyorum.
oc konusunda süper.
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enocans 9 yıl

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