Gigabyte'ın GeForce 9400 yonga setli yeni anakartı göründü

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Intel platformu için hazırladığı GeForce 9300 ve 9400 yonga setlerini geçtiğimiz günlerde duyuran Nvidia'yu takiben firmanın iş ortakları yeni anakartlarını arka arkaya duyurmaya devam ediyor. Aldığımız duyumlara göre şimdilik GeForce 9300 tabanlı herhangi bir çözüm düşünmeyen Gigabyte'ın entegre grafik işlemcisi en güçlü Nvidia yonga seti olan GeForce 9400 tabanlı yeni anakartı göründü.

Firmanın Micro-ATX formundaki yeni anakartı, Intel'in LGA775 formunda tek, çift ve dört çekirdekli güncel işlemcileriyle kullanılabiliyor. Ultra Durable II prensipleri çerçevesinde hazırlanan ve katı kapasitörleriyle dikkat çeken GA-E7AUM-DS2H kod adlı yeni anakart üzerinde dört adet DIMM slotu yer alıyor ve 8GB'a kadar DDR-II 800MHz bellek desteği sağlanıyor.

CUDA ve DirectX 10 desteği sunan ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen entegre grafik işlemcisiyle iddialı olan anakart, hedef aldığı segmentin gereksinimleri ihtiyaçları doğrultusunda pasif soğutma ile desteklenmiş durumda. PCIe 2.0 spesifikasyonuyla uyumlu olan Gigabyte'ın yeni modeli harici ekran kartları ve Hybrid SLI teknolojisi için bir adet PCIe X16 slotuna da sahip.

Dinamik Enerji Tasarrufu (DES) teknolojisiyle güç tasarrufu ve enerji verimliliği de sağlayan GA-E7AUM-DS2H, farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen çok sayıda SATA-II konnektörüne de sahip. 8 kanal yüksek tanımlı ses ve gigabit ethernet özelliği de bulunan model görünyü aktarımı için DVI, VGA ve HDMI konnektörlerine de sahip. Özellikle HTPC'leri hedef alan anakartın fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.