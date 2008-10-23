Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigabyte'ın GeForce 9400 yonga setli yeni anakartı göründü

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
6,4b
1
7
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Gigabyte'ın GeForce 9400 yonga setli yeni anakartı göründü
Tam Boyutta Gör

Intel platformu için hazırladığı GeForce 9300 ve 9400 yonga setlerini geçtiğimiz günlerde duyuran Nvidia'yu takiben firmanın iş ortakları yeni anakartlarını arka arkaya duyurmaya devam ediyor. Aldığımız duyumlara göre şimdilik GeForce 9300 tabanlı herhangi bir çözüm düşünmeyen Gigabyte'ın entegre grafik işlemcisi en güçlü Nvidia yonga seti olan GeForce 9400 tabanlı yeni anakartı göründü.

Firmanın Micro-ATX formundaki yeni anakartı, Intel'in LGA775 formunda tek, çift ve dört çekirdekli güncel işlemcileriyle kullanılabiliyor. Ultra Durable II prensipleri çerçevesinde hazırlanan ve katı kapasitörleriyle dikkat çeken GA-E7AUM-DS2H kod adlı yeni anakart üzerinde dört adet DIMM slotu yer alıyor ve 8GB'a kadar DDR-II 800MHz bellek desteği sağlanıyor.

CUDA ve DirectX 10 desteği sunan ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen entegre grafik işlemcisiyle iddialı olan anakart, hedef aldığı segmentin gereksinimleri ihtiyaçları doğrultusunda pasif soğutma ile desteklenmiş durumda. PCIe 2.0 spesifikasyonuyla uyumlu olan Gigabyte'ın yeni modeli harici ekran kartları ve Hybrid SLI teknolojisi için bir adet PCIe X16 slotuna da sahip.

Dinamik Enerji Tasarrufu (DES) teknolojisiyle güç tasarrufu ve enerji verimliliği de sağlayan GA-E7AUM-DS2H, farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen çok sayıda SATA-II konnektörüne de sahip. 8 kanal yüksek tanımlı ses ve gigabit ethernet özelliği de bulunan model görünyü aktarımı için DVI, VGA ve HDMI konnektörlerine de sahip. Özellikle HTPC'leri hedef alan anakartın fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mustafa_550 11 yıl
nehalem çıkmak üzereyken bu kartı almak istemeyen çok olacaktır çok geciktirdi nvidia bu chipseti bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
850520İD 11 yıl
bunların fiyatları 780g seviyesinde mi olur yoksa bayağı üstünde mi sizce
performans olarak kıyaslarsak kayda değer fark yaratır mı yaratmaz mı 780g ile
şayet ideal bişeyse bunu tercih ederim çünkü 9400 matx başka bord görmedim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
djpisagor 11 yıl
Fiyatıda uygun olursa çok satar bu kartlar. Sadece gigabyte için değil geforce 9300 ve 9400 çipsetli kartların hybrid sli desteğinden dolayı çok satacağını düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mertekin 11 yıl
Acaba Nehalem içinde böyle ucuz anakartlar üretecekmi?Yoksa bırakmışmıydı anakart üretmeyi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 yıl Scythe Orochi & Zipang video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
LPG'li Dacia modelleri Türkiye'de satışa
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim