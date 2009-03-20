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Gigabyte'ın Radeon HD 4890 modeli gün ışığına çıktı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte'ın Radeon HD 4890 modeli gün ışığına çıktı
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AMD-ATi'nin önümüzdeki ayın ilk günlerinde kullanıma sunmayı planladığı Radeon HD 4890 modeli için teknik detaylardan sonra firmaların hazırladığı modeller de görünmeye başladı. Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Gigabyte'ın Radeon HD 4890 modeli gün ışığına çıktı. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'sunun güç verdiği ekran kartının, Radeon HD 4870 modelinin yerin konumlandırılması bekleniyor.

Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere Radeon HD 4890 modelinin yerini alacağı Radeon HD 4870'e kıyasla daha yüksek saat hızlarına ve verimliliğ arttırılan paralel işlemci tasarımına sahip olduğu belirtiliyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartının grafik işlemcisi 850MHz'de, bellekleri ise 3900MHz'de görev yapıyor yani hem GPU hem de bellek saat hızları HD 4870'e kıyasla çok daha yüksek.

Standart tasarımda 512MB GDDR5 bellekle gelecek olan HD 4890 modeli için Gigabyte'ın yeni modeli referans çizgiyi bozmuyor ve referans soğutucu ile geliyor. DirectX 10.1 desteği sunan ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen ekran kartı, çift PCIe güç girişine sahip. Çoklu ekran kartı kurulumu için Crossfire X desteği de sunan Gigabyte Radeon HD 4890'ın 249$ seviyesinden pazara giriş yapması bekleniyor.

Gigabyte'ın Radeon HD 4890 modeli gün ışığına çıktı
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Gigabyte'ın Radeon HD 4890 modeli gün ışığına çıktı
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maviay1980 10 yıl
249$dan giriş yapacakmış güya 149$a HD4870 geriledi o fiyata 4870 bulmak zor piyasada gelsin bakalım kaça satacaklar...
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Krak3n 10 yıl
Kartın üzerindeki bayan çok hoş
Ama o soğutucuya yakışmadı.

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taner11 10 yıl
%8-10 daha oerformanslı olur benden söylemesi 4870 ten
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Source 10 yıl
testlerini sabırsızlıkla bekliyoruz
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Vuze 10 yıl
ati bakalım inşallah performans artısı yakalarda en azından piyasadaki diger kartlarında ucuzlama olur tüketiciler gene sevinir
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ramiX 10 yıl
ati den piyasa ısıtma hareketleri ve HD4XXX mimarısini ve bunun üzerine gelecek mimarileri standarda getirmeye çalışıyor. bakınız nVidia 8XXX mimarisi...
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N-0NE 10 yıl
Aslında patlamaz :) Çünki HD4870-HD4850-HD4830 çok sattı ati.Bu kartın ben şahsen HD5xxx serisine geçiş kartı olarak bekliyorum.Daha önümüzde HD4830-HD4850 arasına konumlanıcak olan kart var.Yani ati H+48xx serisinden güzel para kazandı HD5xxx seriside bunun kaymağı olacaktır :)
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gezgin 10 yıl
4870 den bir farkı yoksa gözümden düşecek ati
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abuzer120 10 yıl
hadi hayırlısı bakalım, inşallah bu sayede diğer 4800 modellerinin fiyatları iner.
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lapry 10 yıl
Valla umarim ölü dogmaz yoksa fena patlar ATİ
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N-0NE 10 yıl
Görünüş bakımından HD4890=4870=gtx285 hepsi aynı.Hele Nvidianın kartı tam karakutu içinde ne var ne yok hiçbişi göremiyon :) İnş. HD4870den daha perf. yoksa ölü doğar bu kart....
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