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AMD-ATi'nin önümüzdeki ayın ilk günlerinde kullanıma sunmayı planladığı Radeon HD 4890 modeli için teknik detaylardan sonra firmaların hazırladığı modeller de görünmeye başladı. Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Gigabyte'ın Radeon HD 4890 modeli gün ışığına çıktı. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'sunun güç verdiği ekran kartının, Radeon HD 4870 modelinin yerin konumlandırılması bekleniyor.

Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere Radeon HD 4890 modelinin yerini alacağı Radeon HD 4870'e kıyasla daha yüksek saat hızlarına ve verimliliğ arttırılan paralel işlemci tasarımına sahip olduğu belirtiliyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartının grafik işlemcisi 850MHz'de, bellekleri ise 3900MHz'de görev yapıyor yani hem GPU hem de bellek saat hızları HD 4870'e kıyasla çok daha yüksek.

Standart tasarımda 512MB GDDR5 bellekle gelecek olan HD 4890 modeli için Gigabyte'ın yeni modeli referans çizgiyi bozmuyor ve referans soğutucu ile geliyor. DirectX 10.1 desteği sunan ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen ekran kartı, çift PCIe güç girişine sahip. Çoklu ekran kartı kurulumu için Crossfire X desteği de sunan Gigabyte Radeon HD 4890'ın 249$ seviyesinden pazara giriş yapması bekleniyor.

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