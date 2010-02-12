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Gigabyte'ın Radeon HD 5870 Super Overclock modeli 1400MHz GPU hızına ulaştı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,6b
1
17
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Videoyu izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Önde gelen donanım üreticilerinden Gigabyte'ın, özel tasarımlı Radeon HD 5870 modeli üzerinde çalıştığını daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık. Super Overclock serisi altında lanse edilmesi beklenen yeni modelin, aynı çatı altında daha önce pazara sürülmüş modellerde olduğu gibi yüksek "MHz" yeteneği için denenerek seçilmiş GPU kullanacağı ve yüksek performans segmentinde Gigabyte'ın en güçlü silahlarından biri olacağı belirtiliyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, temel özellikler açısından ATi Radeon HD 5870'in karakteristik detaylarını bünyesinde barındıyor yani 256-bit bellek veri yolu desteği ile birlikte 1600x paralel işlem birimi ve 1GB GDDR5 bellekle eşlik ediyor Gigabyte Raden HD 5870 Super Overclock modeline.

Resmi saat hızları henüz açıklanmayan ancak 1GHz'de geleceği konuşulan Radeon HD 5870 Super Overclock ile Gigabyte'ın öncelikli hedefi profesyonel hız aşırtmacılar ve yüksek performans meraklıları olacak. Zira profesyonel hız aşırtmacıların üzerinde çalışmaya başladığı ekran kartı, Sıvı Azot (LN2) altında sansasyonel hızlara ulaşmaya başladı. Haberimize konu olan videoda da görüldüğü üzere Radeon HD 5870 Super Overclock'un grafik işlemci çalışma frekansı 1400MHz'e, bellekleri ise 5640MHz'e çıkartılmış durumda. Yüksek saat hızlarına rağmen, Sıvı Azot tabanlı ileri soğutma yöntemiyle 3DMark 2006 testini başarıyla geçen Gigabyte Radeon HD 5870 Super Overclock modelinin, HDR1 - Canyon Flight testinde 154.670 fps aldığını görebiliyoruz.

Özellikle denenerek seçilen GPU'lar sayesinde hız aşırtma açısından ciddi bir potansiyele sahip olacağı iddia edilen Gigabyte Radeon HD 5870 Super Overclock için henüz telaffuz edilmiş herhangi bir fiyat bilgisi ise bulunmuyor.


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Mertcan. 9 yıl
4870'imle gpu'yu 1ghz'e çıkartsam zaten ömrüm boyunca overclock yapmam herhalde , 1400 mhz ne demek gpu'da ya :S
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sahafiec 9 yıl
hava soğutmasıyla bu değelerin imkansız olduğu zaten belli.
1GHz başarabilmesi bile çok iyi performans sayılır bence.
fakat diğer tarftan da getirisi tartışılır seviyede...
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CoreXXX 9 yıl
biz 1 ghz ye razıyız hava soğutmayla. ama bu ne ghız be kardeşim. ne o.c potansiyeli varmış bu kartda.
bu ara fermi haberleri çımıyor neden acaba. fırtınadan önceki sessilikmi acaba bu. martta bekliyoruz fehmi abimizi:D
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Tolgá 9 yıl
acaba gpu ya ve ramlere kac volt vermişler???
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sertacaygun 9 yıl
AMD işlemcilerin 1GHz'i ilk aştığı gibi sevinç yarattı bence 4870 serisinin 1GHz'i geçmesi. Yakında GPU'lar da 2-3GHz gibi hızları görecekler...
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lvlono 9 yıl
MSI Lightningle kapışırlar artık:)
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RougeDown 9 yıl
Adamlar özel seçeçekler GPU yu bu da fiyatı baya bi artir. Ama süper değerler yahu 1.4 ghz
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VenomS 9 yıl
bu hızda günlük hava soğutma ile çıkılabilse ne fermi kalır vallahi
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Timeguard 9 yıl

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Erasmus78 9 yıl
@quzman
Sıvı Azot aslında ucuz. Pahalı olan onu taşıma ve saklama ürünleri. :)
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hapocod 9 yıl
1ghz de günlük tadından yenmez
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quzman 9 yıl
Paraya kıyar bunu alırım hiç ellemem kasada paşa paşa çalışsın .
Zaten 1GHZ GPU yeter de artar :)
Sıvı azot ucuzlayınca overclock ederim :D
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sahafiec 9 yıl
...
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baysan240 9 yıl
yawrum beee.... eee bunu alana bi galon sıvı azotmu hediye edecekler yoksa kutu içinden bide sıvı kopunumu çıkacak :D
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No Way Out 9 yıl
Söyleyecek söz yok, kart kendini aşmış, bu hızlarda bu kadar calistirmak bile imkansızdır. Gigabyte'da yaptıgı kart konusunda tebrik etmek gerekir, bazı firmalarda hala hız aşırtma canavarı diyerek 5970 fiyatına 5870 satmaya devam etsin...
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