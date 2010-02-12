Gigabyte'ın Radeon HD 5870 Super Overclock modeli 1400MHz GPU hızına ulaştı

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Önde gelen donanım üreticilerinden Gigabyte'ın, özel tasarımlı Radeon HD 5870 modeli üzerinde çalıştığını daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık. Super Overclock serisi altında lanse edilmesi beklenen yeni modelin, aynı çatı altında daha önce pazara sürülmüş modellerde olduğu gibi yüksek "MHz" yeteneği için denenerek seçilmiş GPU kullanacağı ve yüksek performans segmentinde Gigabyte'ın en güçlü silahlarından biri olacağı belirtiliyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, temel özellikler açısından ATi Radeon HD 5870'in karakteristik detaylarını bünyesinde barındıyor yani 256-bit bellek veri yolu desteği ile birlikte 1600x paralel işlem birimi ve 1GB GDDR5 bellekle eşlik ediyor Gigabyte Raden HD 5870 Super Overclock modeline.

Resmi saat hızları henüz açıklanmayan ancak 1GHz'de geleceği konuşulan Radeon HD 5870 Super Overclock ile Gigabyte'ın öncelikli hedefi profesyonel hız aşırtmacılar ve yüksek performans meraklıları olacak. Zira profesyonel hız aşırtmacıların üzerinde çalışmaya başladığı ekran kartı, Sıvı Azot (LN2) altında sansasyonel hızlara ulaşmaya başladı. Haberimize konu olan videoda da görüldüğü üzere Radeon HD 5870 Super Overclock'un grafik işlemci çalışma frekansı 1400MHz'e, bellekleri ise 5640MHz'e çıkartılmış durumda. Yüksek saat hızlarına rağmen, Sıvı Azot tabanlı ileri soğutma yöntemiyle 3DMark 2006 testini başarıyla geçen Gigabyte Radeon HD 5870 Super Overclock modelinin, HDR1 - Canyon Flight testinde 154.670 fps aldığını görebiliyoruz.

Özellikle denenerek seçilen GPU'lar sayesinde hız aşırtma açısından ciddi bir potansiyele sahip olacağı iddia edilen Gigabyte Radeon HD 5870 Super Overclock için henüz telaffuz edilmiş herhangi bir fiyat bilgisi ise bulunmuyor.