Gigabyte'ın X48-DS5 modeli Cebit'e hazır

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Yüksek performanslı ve kaliteli anakartları ile sektörün baş aktörlerinden biri olan GIGABYTE, X48 yonga setli yeni anakartları ile 4-9 Mart tarihleri arasında Hannover, Almanya'da gerçekleştirilecek olan Cebit fuarında gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. X48 yonga setli anakartlarını Ocak ayının son günlerinde piyasaya sunmayı planlayan GIGABYTE, Intel cephesinden gelen ertlemeler sonucundan malesef bu hedefine ulaşamamıştı. Firmanın daha detaylarını Türkiye'de ilk kez sizler ile paylaştığımız X48(DDR-2) / X48T (DDR-3) DQ6 modellerinden sonra firmanın X48-DS5 modeli de Cebit'te kendine ayrılan yerde katılımcıları selamlayacak. X45-DS5 firmanın diğer DS5-DQ6 modellerinde olduğu gibi temel anlamda DQ6 modeliyle aynı özelliklere sahip olmakla birlikte farklılık genellikle ekstra arabirimlerin sayısında olabiliyor.Üst düzey, performans meraklıları için hazırlanan anakart Intel'in 65nm ve 45nm ürün gamındaki güncel tüm işlemcileriyle çalışabilmenin yanı sıra 1600MHz FSB desteği sunan işlemciler ile de uyumlu. Isı iletim teknolojisini esas alan gelişmiş bir pasif soğutma ünitesi ile gelen X48-DS5 üzerinde 4 adet DIMM slotu yer alıyor ve 8GB'a kadar DDR2-1200MHz bellek desteği sağlanabiliyor. GIGABYTE'ın işlemci yük durumuna göre gerilimi ayarlayarak %70'e varan oranda enerji tasarrufu sağlayan DES teknolojisi ile de donatılan anakart ayrıca PCIe 2.0 uyumluluğuna da sahip. Çift PCIe X16 slotu üzerinden ATi'nin Crossfire teknolojisini 16X+16X formunda destekleyebilen anakart başta katı kapasitörleri olmak üzer kaliteli komponentleriyle de öne çıkıyor. Çok sayıda USB 2.0 ve SATA-II konnektörünün yanı sıra gigabit ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği de sunan anakartın ülkemiz satış fiyatı ve tarihi henüz elimize ulaşmış değil.