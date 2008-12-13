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Gigabyte'ın Zalman soğutmalı ve 1GB bellekli HD 4870 modeli kullanıma sunuldu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
16,5b
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39
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte'ın Zalman soğutmalı ve 1GB bellekli HD 4870 modeli kullanıma sunuldu
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Lansmanından aylar sonra AMD-ATi'nin Radeon HD 4800 serisi için ortaklarına uyguladığı tasarım yasağını kaldırmasıyla birlikte farklı özellikte ve yapıda alternatiflerin modellerin arka arkaya gün ışığına çıkması bekleniyor. İşte bu modellerden birini de Gigabye hazırladı ve firma ilk detaylarını bir süre önce sizler ile paylaştığımı Radeon HD 4870 temelli yeni ekran kartını kullanıma sundu.

Gigabyte'ın GV-R487D5-1GD kod adlı yeni modeli sahip olduğu detaylar ile AMD-ATi'nin referans modelinden ayrılıyor. Mavi renkli baskılı devre üzerine inşa edilen ekran kartında firma Zalman üretimi özel soğutucu (VF830) kullanmayı tercih etmiş. Tabii tahmin edebileceğiniz üzere özel soğutucunun hatırı sayılır katkısı ile yeni modelin referans tasarım HD 4870 modelinden daha serin ve sessiz çalıştığı belirtiliyor.

Gigabyte'ın Zalman soğutmalı ve 1GB bellekli HD 4870 modeli kullanıma sunuldu
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AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770XT GPU'sunun güç verdiği ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlemcisi 750MHz'de, bellekleri ise 3600MHz'de görev yapan kartta 1GB GDDR5 bellek bulunuyor. DirectX 10.1 destekli olan Gigabyte'ın yeni modeli Unified Video Decoder 2 teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.

10 Aralık'ta yayınlanan Catalyst 8.12 sürücüsünün aktifleştirdiği Stream teknolojisi ve sürücü ile birlikte gelen AVIVO Video Converter yazılımıyla videoları GPU tabanlı hızlandırmanın avantajlarından yararlarak farklı boyut ve çözünürlüklere hızlı bir şekilde çevirebilen ekran kartında görüntü aktarımı için DVI konnektörüne ek olarak HDMI ve DisplayPort gibi yeni nesil arabirim teknolojilerine de yer verilmiş.

Gigabyte'ın GV-R487D5-1GD kod adlı yeni modeli yurt dışında yaklaşık 335$'lık etiket fiyatıyla kullanıma sunulmuş durumda.


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Bullseye_F16 10 yıl
Görünüşünden sizene arkadaşlar. Vitrine mi koyacaksınız kartı :S İşlevine bakın. f/p oranına bakın. Nedir bu ya "yok kart tipsiz" yok efendim "kart cok sade olmuş" kart işte. Gereksiz boş yorumlar.[>:]
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Eşref_37 10 yıl
Görünüşünde al benisi olcak bi oyun makinasında bence artık kasalarda tüm parçalarımız vitrinde gibi herkezin zevk meseleri 4870 gibi bi karta bu sitil sogutma hiç durmamış.
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ironman 10 yıl
Kartı satan varmı Türkiye de
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turrican22 10 yıl
böyle bir kartta ramler nasıl soğutucusuz bırakılır anlamıyorum
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yonex78 10 yıl
kart güzel eger seffaf ve ışıklandırmalı bir kasa kullanmayacaksanız özellik olarak gayet güzel... ama seffaf bir kasaya kimse takmaz bunu bide fan kablosu çok gıcık duruyor
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natcenk 10 yıl
özellik olarak gayet güzel kart. modifikasyonla uğraşankar kesinlikle almaz. çünkü çok tipsiz bir kart. hele o kablosu çok kötü, çok emanet druyor.
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F.@.T.İ.H 10 yıl
acık konusmak gerekirse tam bir ''dandik kart'' gibi gozukuyor...

kusura bakmasın giga ama ''palit sonic' his ıceq4+' asus matrix' saphire toxic' vsvs gibi super ozel sogutuculu 4870 ler varken buna 5 kurus bile verilmez ancak bu kartların altında bir fiyatla cıkacakki belki alınsın ginede zor ama...
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CavaLieR-G 10 yıl
fiyat yüksek bayaaaa hem de :@
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ssyolog 10 yıl
hdmı çıkışı olması güzel fakat yeni nesil ekran kartlarında zaten dönüştürücüler kartla beraber geliyor bence bu fiyata değmez
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Highsenberg 10 yıl
connect3d hd4870 oc edition varken bu kart hiç olmamış :)
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01Mrt 10 yıl
Allah'tan mosfetleri boş bırakmamışlar ramler gibi...
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cigabyte2 10 yıl
ne alaka onemlı olan ıslevıdır gorsellık ıse ½ 20 baz alınabılır ancak
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