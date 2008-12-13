Gigabyte'ın Zalman soğutmalı ve 1GB bellekli HD 4870 modeli kullanıma sunuldu

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Lansmanından aylar sonra AMD-ATi'nin Radeon HD 4800 serisi için ortaklarına uyguladığı tasarım yasağını kaldırmasıyla birlikte farklı özellikte ve yapıda alternatiflerin modellerin arka arkaya gün ışığına çıkması bekleniyor. İşte bu modellerden birini de Gigabye hazırladı ve firma ilk detaylarını bir süre önce sizler ile paylaştığımı Radeon HD 4870 temelli yeni ekran kartını kullanıma sundu.

Gigabyte'ın GV-R487D5-1GD kod adlı yeni modeli sahip olduğu detaylar ile AMD-ATi'nin referans modelinden ayrılıyor. Mavi renkli baskılı devre üzerine inşa edilen ekran kartında firma Zalman üretimi özel soğutucu (VF830) kullanmayı tercih etmiş. Tabii tahmin edebileceğiniz üzere özel soğutucunun hatırı sayılır katkısı ile yeni modelin referans tasarım HD 4870 modelinden daha serin ve sessiz çalıştığı belirtiliyor.

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AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770XT GPU'sunun güç verdiği ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlemcisi 750MHz'de, bellekleri ise 3600MHz'de görev yapan kartta 1GB GDDR5 bellek bulunuyor. DirectX 10.1 destekli olan Gigabyte'ın yeni modeli Unified Video Decoder 2 teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.

10 Aralık'ta yayınlanan Catalyst 8.12 sürücüsünün aktifleştirdiği Stream teknolojisi ve sürücü ile birlikte gelen AVIVO Video Converter yazılımıyla videoları GPU tabanlı hızlandırmanın avantajlarından yararlarak farklı boyut ve çözünürlüklere hızlı bir şekilde çevirebilen ekran kartında görüntü aktarımı için DVI konnektörüne ek olarak HDMI ve DisplayPort gibi yeni nesil arabirim teknolojilerine de yer verilmiş.

Gigabyte'ın GV-R487D5-1GD kod adlı yeni modeli yurt dışında yaklaşık 335$'lık etiket fiyatıyla kullanıma sunulmuş durumda.