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Gigabyte'ın Zalman soğutuculu GeForce GTS 250 modeli göründü

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte'ın Zalman soğutuculu GeForce GTS 250 modeli göründü
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Yeniden isimlendirilen GeForce 9800GTX+, GeForce GTS 250 adı altında sahnedeki yerini almaya hazırlanıyor. Dahaönceki haberlerimizde de altını çizdiğimiz üzere yeniden isimlendirmeyle ürün gamını tek bir seri altında toplamayı hedefleyen Nvidia, bu strateji çerçevesinde GeForce 9800GT modelini GTS 240, GeForce 9800GTX+ modelini ise GTS 250 olarak yeniden isimlendiriyor. XFX ve Asus'dan sonra GeForce GTS 250 modeli görünen bir diğer isim ise Gigabyte oldu.

Gigabyte'ın modeline geçmeden önce Nvidia'nın GeForce GTS 250 stratejisine kısaca değinmekte de fayda var. Firma yeni modelini, yerini alacağı GeForce 9800GTX+ modeline kıyasla daha çekici kılmayı hedefliyor. Bu amaç doğrultusunda GeForce GTS 250'yi daha uygun fiyatla pazara sunmayı hedefleyen Nvidia'nın üreticileri de tasarım konusunda serbest bıraktığı belirtiliyor yani GTS 250 için referans tasarımdan çok, özel tasarımlı modellerin pazara sunulacağını söyleyebiliriz.

Donanım dünyasının lider isimlerinden Gigabyte'ın GeForce GTS 250 modeli detayları ile dikkat çekmeyi başarıyor. GV-N250ZL-1GI kod adını taşıyan ekran kartı, 55nm üretim teknolojsiyle hazırlanan G92b GPU'sundan güç alıyor. 128x paralel işlem birimine, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan yeni modelin grafik işlemcisi 740MHz'de, paralel işlem birimleri 1850MHz'de ve bellekleri de 2000MHz'de görev yapıyor.

Gigabyte'ın yeni modeli özellikle soğutucusu ile dikkat çekiyor. Komponent üretiminde sektörün saygın isimlerinden birisi olan Kore merkezli Zalman'ın ekran kartları için hazırladığı, 4 adet Bakır tabanlı ısı aktarım borusuna sahip VF1050 soğutucusunu kullanıldığı ekran kartının standart soğutucu ile gelen referans tasarımlı modele kıyasla çok daha serin ve sesiz çalıştığı bildiriliyor. DVI ve VGA bağlantılarına ek olarak HDMI konnektörüne de sahip olan kart SLI desteğine de sahip.

CeBIT fuarında tanıtılması beklenen Gigabyte'ın Zalman soğutuculu GeForce GTS 250 modelinin takip eden süreçte satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmadığını belirtmekte fayda var.


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DH Misafiri 9 yıl
abi siz nasıl karşılaştırıyosunuz gts ile hd 4850 i allah için be nkullanıyorum gts yi crsysis i 8xaa da oynuyorum 2048 de düşünün
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Trecc11 9 yıl

DH Misafiri

abi siz nasıl karşılaştırıyosunuz gts ile hd 4850 i allah için be nkullanıyorum gts yi crsysis i 8xaa da oynuyorum 2048 de düşünün


aralarında da dağlar kadar fark yok..

fudzilla.com/...

pclabs.com.tr/...
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gordon01 10 yıl
9800GTX+ mı yoksa HD4850 mi soruları yerini GTS250 mi yoksa HD4850 mi sorularına bırakacak galiba :)
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ona2000 10 yıl
Soğutucusu hoş görünüyor
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yc#1 10 yıl
Belleklere de pasif soğutma uygulansaydı daha iyi olurdu.
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yerroner 10 yıl
Serpantin, kart 4850 ile 4870 arasında bir yerde konumlandırılmış. Performans olarak ikisinin arasında. 9800 gtx'ler de böyleydi.
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Promity 10 yıl
Şu kartı 160c yapsaydı alınırdı be. Hazır pcb ufalmış iyice maliyet haliyle düşücektir. Performans olarak fark olmıcaksa Fiyat 120$ seviyelerine inmeli, yoksa bu kartında ömrü 2ay olur. Ati ın 40NM ye geçmesine ramak kaldıki haberi yapılan 128bitlik 100$ seviyesinde gelen kartla GTS 250 aynı performansı alır muhtemelen. Gene Nvidia kaybeder.
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maviay1980 10 yıl
quote:
Orjinalden Alıntı:Kart güzel dadından yinmez...
Kart 9800GT'den hızlıdır;ancak ne kadar daha performanslıdır bilmiyorum.HD 4850 bunu sollar geçer niye mi 640x paralel işlemci birimine sahip.Şunu söyleyebilirimki bu kart referans GTS 250'lerden 30-40 dolar daha pahalı olacağı ve performansınında bir o kadar daha iyi olacağını söylemek isterim.Fiyatı uygun olursa alınabilir hatta Packardbell filan masaüstü orjinal bilgisayarda kullanırsa daha çok seviniriz gerçi şu an piyasada 9600gt'den üst seviye bilgisayar yok gibi.
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By MuRaT 10 yıl
Soğutması Çok güzel Performans üstüne benziyor..
Bakalım Pc bazında nasıl bir Performans verecek
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yerroner 10 yıl
Çok şık görünüyor harbiden. Şu kart 2 yıldır her oyunu high'da oynatabiliyor ya, ben ona şaşırırım hala. Bence her türlü övgüyü hak ediyor, hala piyasada satılması çok normal. Hani 1900xleri, 2900xleri hatırlayan var mı, ama 8800 gt bunların kaderini paylaşmadı, hala sattırabiliyor kendini.
1 gb ram de anti-alaising'de bayağı iş görecek gibi. Fiyatı 200 dolardan aşağı olmayacaktır, hele şu anki GTX+ fiyatlarının Türkiye'de 200-230 dolar olduğunu düşünürsek, 250 dolar bile olabilir.
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serpantin 10 yıl
Buna benzer bir soğutucu 8800GTde de kullanmıştı Gigabyte.

bu ara da bu kart ati de hangi karta denk geliyor? HD 4850 mi?
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ozzzy222 10 yıl
bu kart süper olmuş gerek soğutma gerek görüntü en çokta analog + dvı + hdmı girişli kart ultra süper olmuş
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isimbulamadim 10 yıl
Alt eder etmesine ama Nvidia bu kartı 150$ a satmaz. Hadi sattı diyelim, Ati 4850'nin fiyatını daha aşağıya çeker. Şu ana kadar benzer performans oranına sahip kartlarda Nvidia'nın daha ucuz olduğunu gören var mı ? Şahsen ben görmedim. Fiyatlarda bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Artabilebilir. Sonuçta yeni isim, bilmeyenleri kazıklamak için büyük fırsat. Nvidia'nın da bu işte çok iyi olduğunu düşünürsek...
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yakamoz77 10 yıl
150$ civarında girerse piyasaya 4850 yi alt eder.
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