Gigabyte'ın Zalman soğutuculu GeForce GTS 250 modeli göründü

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Yeniden isimlendirilen GeForce 9800GTX+, GeForce GTS 250 adı altında sahnedeki yerini almaya hazırlanıyor. Dahaönceki haberlerimizde de altını çizdiğimiz üzere yeniden isimlendirmeyle ürün gamını tek bir seri altında toplamayı hedefleyen Nvidia, bu strateji çerçevesinde GeForce 9800GT modelini GTS 240, GeForce 9800GTX+ modelini ise GTS 250 olarak yeniden isimlendiriyor. XFX ve Asus'dan sonra GeForce GTS 250 modeli görünen bir diğer isim ise Gigabyte oldu.

Gigabyte'ın modeline geçmeden önce Nvidia'nın GeForce GTS 250 stratejisine kısaca değinmekte de fayda var. Firma yeni modelini, yerini alacağı GeForce 9800GTX+ modeline kıyasla daha çekici kılmayı hedefliyor. Bu amaç doğrultusunda GeForce GTS 250'yi daha uygun fiyatla pazara sunmayı hedefleyen Nvidia'nın üreticileri de tasarım konusunda serbest bıraktığı belirtiliyor yani GTS 250 için referans tasarımdan çok, özel tasarımlı modellerin pazara sunulacağını söyleyebiliriz.

Donanım dünyasının lider isimlerinden Gigabyte'ın GeForce GTS 250 modeli detayları ile dikkat çekmeyi başarıyor. GV-N250ZL-1GI kod adını taşıyan ekran kartı, 55nm üretim teknolojsiyle hazırlanan G92b GPU'sundan güç alıyor. 128x paralel işlem birimine, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan yeni modelin grafik işlemcisi 740MHz'de, paralel işlem birimleri 1850MHz'de ve bellekleri de 2000MHz'de görev yapıyor.

Gigabyte'ın yeni modeli özellikle soğutucusu ile dikkat çekiyor. Komponent üretiminde sektörün saygın isimlerinden birisi olan Kore merkezli Zalman'ın ekran kartları için hazırladığı, 4 adet Bakır tabanlı ısı aktarım borusuna sahip VF1050 soğutucusunu kullanıldığı ekran kartının standart soğutucu ile gelen referans tasarımlı modele kıyasla çok daha serin ve sesiz çalıştığı bildiriliyor. DVI ve VGA bağlantılarına ek olarak HDMI konnektörüne de sahip olan kart SLI desteğine de sahip.

CeBIT fuarında tanıtılması beklenen Gigabyte'ın Zalman soğutuculu GeForce GTS 250 modelinin takip eden süreçte satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmadığını belirtmekte fayda var.