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    Giyilebilir sandalye: Lex

    7 sa.
    975
    1
    Zamazingo
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Bel kısmınıza giydiğiniz özel dış iskelet sandalyesi ile herhangi bir yerde oturarak dinlenebilirsiniz. Lex projesi sürekli ayakta durma zorunluluğuna son vermek istiyor.

    Oldukça sık dışarıda vakit geçiriyorsanız ve ayakta kalmak zorundaysanız dinlenmek biraz zor olabiliyor. Zira sürekli bir oturak taşımak mümkün değil. Lex projesi bu fikirden doğmuş.

    Dış iskelet mantığı üzerine inşa edilen Lex, belden aşağınıza sarılarak bir parçanız gibi taşıyabileceğiniz ve yorulduğunuzda yaslanabileceğiniz iki ayaklı bir sandalye görevi görüyor.



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