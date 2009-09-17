GlacialTech 950 Watt kapasiteli yeni güç kaynağını duyurdu; GP-AX950A

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Komponent üreticisi GlacialTech, 950 Watt kapasiteli yeni güç kaynağını duyurdu. Firmanın GP-AX950A kod adını taşıyan ve modüler yapıda olan yeni güç kaynağının özellikle yüksek performanslı oyuncu sistemlerini hedef aldığı ve ATX12V v2.2 standardıyla uyum ekseninde geliştirildiği belirtildi. 80Plus Gümüş sertifikası ile dolayısıyla yüksek verimlilik konusunda iddialı olan 950 Watt kapasiteli yeni güç kaynağında, iki adet 12v rail kanalına yer verildiği ve Aktif PFC özelliğinin desteklendiği belirtilirken, düşük gürültülü 140mm'lik fan ve Japon kapasitörlerin kullanıldığı açıklandı.

GlacialTech tarafından iki yıllık garanti ile yakın zamanda satışa sunulması beklenen 950 Watt gücündeki GP-AX950A modelinin fiyatı ise açıklanmadı.