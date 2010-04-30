GlacialTech yeni işlemci soğutucusu IGLOO 5760'ı duyurdu

GlacialTech, yeni işlemci soğutucusunu duyurdu. GlacialTech'in IGLOO 5760 olarak isimlendirdiği işlemci soğutucusu, Intel (LGA775, LGA1156, LGA1366) ve AMD (939, 940, 754, AM2, AM2+, AM3) soketleriyle uyumlu olarak üretildi. 800-2000 devir/dakika arası dönüş hızlarına sahip olan soğutucu alüminyum taban ve 3 adet bakır boruya sahip. 92mm'lik fanı sayesinde soğutma işlemini gerçekleştiren IGLOO 5760'ın boyutlarının 96mm x 128mm x 90mm ve ağırlığının 350 g olduğu belirtiliyor.

GlacialTech'in IGLOO 5760 adını verdiği işlemci soğutucusunun fiyatının 22$ olduğu açıklandı.