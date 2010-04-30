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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

GlacialTech yeni işlemci soğutucusu IGLOO 5760'ı duyurdu

GlacialTech yeni işlemci soğutucusu IGLOO 5760'ı duyurdu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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GlacialTech, yeni işlemci soğutucusunu duyurdu. GlacialTech'in IGLOO 5760 olarak isimlendirdiği işlemci soğutucusu, Intel (LGA775, LGA1156, LGA1366) ve AMD (939, 940, 754, AM2, AM2+, AM3) soketleriyle uyumlu olarak üretildi. 800-2000 devir/dakika arası dönüş hızlarına sahip olan soğutucu alüminyum taban ve 3 adet bakır boruya sahip. 92mm'lik fanı sayesinde soğutma işlemini gerçekleştiren IGLOO 5760'ın boyutlarının 96mm x 128mm x 90mm ve ağırlığının 350 g olduğu belirtiliyor.

GlacialTech'in IGLOO 5760 adını verdiği işlemci soğutucusunun fiyatının 22$ olduğu açıklandı.


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sendomi 9 yıl
aşırı overclock yapmayacaklar için ideal bir soğutucu olmuş stok soğutucuya göre performansı çok daha iyi olacağıda kesin,ses konusunda glacialtech'in fanları gayet iyi sessiz'dir buda öyleyse fiyat ve sessizlik alınabilir kılar
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jiddi 9 yıl
Gayet uygun bir fiyat. Ses ve sogutma performansi hakkinda ufak da olsa bir de bilgi edinebilsek... Alinabilir bir sogutucu olup olmadigina karar verebilirdik tuketim cnavarlari olarak !
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Nevi şahsına münhasır 9 yıl
Tam da bana göreymiş, küçük ve ucuz. Üste de sessiz bir fan takılabilir. Fireball getirse de alsak. 1156 platformu soğtucu çeşitliliği konusunda sıkıntılı.
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