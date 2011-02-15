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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

gnctrkcll'den Kop Gel Kampanyası

8 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
DH Bülten
Dh Bülten
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Gençlere numara taşımada hem SMS hem internet ilk kez bir arada hediye

gnçtrkcll gençlere “Kop Gel” diyor

Hattını bireysel ön ödemeli olarak Turkcell’e taşıyıp gençTarife’ye geçen herkese, 30.000 SMS ve 600MB internet hediye

Türkiye’nin gençlik kulübü gnçtrkcll, gençlerin SMS ve cepten internet alışkanlıklarını dikkate alarak yepyeni bir kampanya sunuyor. gnçtrkcll, diğer operatördeki numarasını Turkcell gençTarife’ye taşıyan Hazır Kart’lılara, ayda 20 TL ve üzeri yükleme karşılığında 6 ay boyunca her ay 5.000 SMS ve 100MB internet hediye ediyor. Kop Gel Kampanyası dahilinde hediye kazanılan SMS’ler diğer operatör ve sabit hat yönüne aylık 1.500 SMS’e kadar kullanılabiliyor.

Kop Gel Kampanyasına hattını Turkcel’e taşıyan gençler 30 gün içerisinde KOP GEL yazıp 2222’ye mesaj atarak kayıt olabiliyor. Onay SMS’inin ardından her ay tek seferde en az 20 TLyükleme yapan gençler, 6 ay boyunca hediyelerini kullanarak Turkcell farkını ve kalitesini yaşamaya başlayacak, gnçtrkcll’in üyelerine özel avantajlardan faydalanabilecek. Türkiye’nin gençlik kulübü gnctrkcll 2005 yılından bu yana gençlere özel teklif ve avantajlar, hayatlarına değen özel sürprizler sunmaya devam ediyor.

Ayrıntılı bilgi, Turkcell İletişim Merkezleri’nde (TİM) ve www.gnctrkcll.com’da.


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