God of War Ragnarok - inceleme: PlayStation yine yaptı yapacağını!

En çok beklenen oyunlardan birisi olan God of War Ragnarok'un çıkışını 6 gün gibi kısa bir süre kaldı. Biz de oyunu birkaç ahfta öncesinden oynama fırsatı bulduk ve inceleme videosuyla karşınızdayız

Yayıncılığını Sony'nin yaptığı, geliştiriciliğini ise Sony Santa Monica Studio'nun yaptığı yeni God of War oyunu God of War Ragnarok, 9 Kasım 2022'de çıkışını yapacak. Biz de oyunu erkenden oynama fırsatı bulduk. Oyuncuların büyük bir heyecanla oyunu beklediğini bilerek bu videomuzda hikaye tarafından en ufak bir detay bile paylaşmadık. Ayrıca yine oynanış tarafında da kendiniz deneyimlemeniz gereken yerleri, videomuzun son kısmına kadar konuşmadık. Eğer oyunu oynamadan genel bir değerlendirme istiyorsanız da videomuzun son kısmı hariç rahatlıkla izleyebilirsiniz.

Ayrıca OverGame ile birlikte sizler için hazırladığımız indirim kuponunu da hemen aşağıdaki linklerden kullanabilirsiniz. God of War Ragnarok'un PS4 sürümünü almak isteyenler DH475, PS5 sürümünü almak isteyenler ise DH575 kodunu kullanarak 75 TL'lik indirim kazanabilirler.

God of War Ragnarok PS4 Sürümü

God of War Ragnarok PS5 Sürümü

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