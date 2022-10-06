Google’a 85 milyon dolarlık ceza: Android kullanıcılarının gizliliği ihlal edildi

Google, konum servisleri kapalıyken bile Android kullanıcılarını takip etmiş
2020 yılının mayıs ayında Arizona Eyaleti, Google’a kişisel veri gizliliğini ihlal ettiği gerekçesi ile dava açmıştı. Eyaletin başsavcısı Mark Brnovich, Android kullanıcıların konum servislerini kapatsa bile Google’ın arama, harita, hava durumu ve diğer uygumalar üzerinden kullanıcıların konumunu takip ettiğini belirtmişti. Veri ihlali başına 10000 dolar ceza istenen dava sonuçlandı ve Google, Arizona Eyaleti tarafından 85 milyon dolar cezaya çarptırıldı.
Google, çeyrek yıl başına 69 milyar dolara yakın gelir aldığı için 85 milyon dolar ceza, firma için önemsiz gözükse de bu dava, firmanın veri ihlali başına en çok ceza aldığı dava oldu. Davanın sonuçlanmasının ardından Google sözcüsü José Castañeda, veri ihlalinin eski servis ve ürünleri ile alakalı olduğunu ve kullanıcılar için faydalı ürünler sağlamaya devam edeceklerini belirtti.Kaynakça https://www.engadget.com/arizona-google-lawsuit-android-smartphone-tracking-080511589.html https://www.engadget.com/google-arizona-user-tracking-suit-85-million-191649436.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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