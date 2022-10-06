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    Google’a 85 milyon dolarlık ceza: Android kullanıcılarının gizliliği ihlal edildi

    Son yıllarda kişisel veri güvenliği ve gizliliği konuları, hükümetler tarafından daha da ciddiye alınmaya başladı. Bu konuda birçok ceza yiyen Google, Bir ceza da Arizona Eyaleti’nden aldı.
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    Google'a 85 milyon dolarlık ceza Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda Meta, Google ve Amazon gibi büyük teknoloji şirketleri, veri ihlali yaptıkların ciddi cezalar almaya başladı. Dünya genelinde önemi artan kişisel veri güvenliği, şirketlerin servislerinde ve platformlarında önemli değişiklikler yapmasına sebep oldu. Son yıllarda yaptığı ihlaller ile birçok ceza alan Google, bir cezaya daha çarptırıldı.

    Google, konum servisleri kapalıyken bile Android kullanıcılarını takip etmiş

    2020 yılının mayıs ayında Arizona Eyaleti, Google’a kişisel veri gizliliğini ihlal ettiği gerekçesi ile dava açmıştı. Eyaletin başsavcısı Mark Brnovich, Android kullanıcıların konum servislerini kapatsa bile Google’ın arama, harita, hava durumu ve diğer uygumalar üzerinden kullanıcıların konumunu takip ettiğini belirtmişti. Veri ihlali başına 10000 dolar ceza istenen dava sonuçlandı ve Google, Arizona Eyaleti tarafından 85 milyon dolar cezaya çarptırıldı.

    Google, çeyrek yıl başına 69 milyar dolara yakın gelir aldığı için 85 milyon dolar ceza, firma için önemsiz gözükse de bu dava, firmanın veri ihlali başına en çok ceza aldığı dava oldu. Davanın sonuçlanmasının ardından Google sözcüsü José Castañeda, veri ihlalinin eski servis ve ürünleri ile alakalı olduğunu ve kullanıcılar için faydalı ürünler sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

    Kaynakça https://www.engadget.com/arizona-google-lawsuit-android-smartphone-tracking-080511589.html https://www.engadget.com/google-arizona-user-tracking-suit-85-million-191649436.html
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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 2 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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