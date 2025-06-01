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    İddia: Yeni Half-Life oyunu neredeyse hazır

    Oyun dünyasının en popüler serilerinden olan Half-Life, iddialara göre yakında yeni bir yapıma kavuşacak. Yeni sızıntılar, yapımın geliştirme aşamasının neredeyse tamamlandığını gösteriyor.

    Half-Life Tam Boyutta Gör
    Valve tarafından geliştirildiği iddia edilen ve uzun süredir söylentilere konu olan yeni Half-Life (HLX) projesi, son dönemde ortaya çıkan bulgulara bakılırsa geliştirme sürecinin sonuna yaklaşmış olabilir.

    Half-Life 3’ün yapımı neredeyse tamamlandı

    Tyler McViker’dan gelen bilgilere göre, Source 2 motorunu kullanan Deadlock ve Dota 2 yapımları için büyük güncellemeler yayınlandı. Bu güncellemelerin, HLX projesiyle bağlantılı olarak yıllardır yapılan değişikliklerden çok daha kapsamlı olduğu belirtiliyor. Örneğin, oyunda yer alan herhangi bir varlığın durumunun kayıt dosyasından düzenlenmesine izin veren tamamen sıfırdan yazılmış bir kayıt ve yükleme sistemi güncelleme içerisinde dikkat çekiyor. Bu tür temel bir sistemin baştan yazılması, oyunun geliştirme sürecinin bittiği ve sıranın hata iyileştirmelerine geldiğine işaret ediyor. Güncelleme içerisinde, buna işaret eden başka özelliklerin de yer aldığı belirtiliyor. 

    Source 2 Oyun Motoru
    Tüm bunların yanı sıra, bazı Valve oyunlarına gelen son güncellemeler, bahsi geçen HLX projesine dair birkaç yeni dosyayı daha ortaya çıkardı. Bunlar arasında araç tabanlı oynanışla ilgili yüzey özellikleri, oyuncu ve NPC taşımacılığına uygun araç sistemleri, elektriksel etkileşimleri simüle eden sistemler, yüzeylerin ve objelerin elektriklenebilmesi, düşmanların oyuncuyu daha iyi tespit etmesini sağlayan görüş ve işitme sistemleri, hacimsel sise ve yanıcı nesnelere etki eden rüzgar sistemi ve oyuncu/NPC/objeleri hareket ettirebilecek fan tabanlı sistemler gibi önemli detaylar yer alıyor.

    Yeni Half-Life, serinin son oyunu olacak

    HLX projesi için yapılan yoğun çalışma, Valve cephesinde gerçekten ciddi bir hareketlenme olduğuna işaret ediyor. İddialara göre bu yapım, Half-Life serisinin son parçası olacak. Hikayenin herkesin beklentisini karşılamayacağı iddia edilse de en azından hayranlar, yıllardır bekledikleri bir sonuca ulaşacak gibi görünüyor. Proje, tamamlanmaya yakın olsa da Half-Life 3’ün çok yakın zamanda tanıtılması mümkün görünmüyor. Ancak Valve, önümüzdeki aylarda büyük bir sürprizle merakla beklenen bu yapımı duyurabilir.

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    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 3 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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