İddia: Yeni Half-Life oyunu neredeyse hazır

Half-Life 3’ün yapımı neredeyse tamamlandı
Tyler McViker’dan gelen bilgilere göre, Source 2 motorunu kullanan Deadlock ve Dota 2 yapımları için büyük güncellemeler yayınlandı. Bu güncellemelerin, HLX projesiyle bağlantılı olarak yıllardır yapılan değişikliklerden çok daha kapsamlı olduğu belirtiliyor. Örneğin, oyunda yer alan herhangi bir varlığın durumunun kayıt dosyasından düzenlenmesine izin veren tamamen sıfırdan yazılmış bir kayıt ve yükleme sistemi güncelleme içerisinde dikkat çekiyor. Bu tür temel bir sistemin baştan yazılması, oyunun geliştirme sürecinin bittiği ve sıranın hata iyileştirmelerine geldiğine işaret ediyor. Güncelleme içerisinde, buna işaret eden başka özelliklerin de yer aldığı belirtiliyor.
Yeni Half-Life, serinin son oyunu olacak
HLX projesi için yapılan yoğun çalışma, Valve cephesinde gerçekten ciddi bir hareketlenme olduğuna işaret ediyor. İddialara göre bu yapım, Half-Life serisinin son parçası olacak. Hikayenin herkesin beklentisini karşılamayacağı iddia edilse de en azından hayranlar, yıllardır bekledikleri bir sonuca ulaşacak gibi görünüyor. Proje, tamamlanmaya yakın olsa da Half-Life 3’ün çok yakın zamanda tanıtılması mümkün görünmüyor. Ancak Valve, önümüzdeki aylarda büyük bir sürprizle merakla beklenen bu yapımı duyurabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
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