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    Elon Musk'ın çılgın projesi: Twitter'ı WeChat, TikTok ve VK karışımı bir uygulama yapacak

    Elon Musk, mikro blog sitesi Twitter'ı satın alarak, Çinli WeChat ve Rus VK'nın benzeri olan evrensel bir uygulamaya dönüştürmeyi planlıyor.                     
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    Musk, Twitter'ı her şeyin yapıldığı bir uygulamaya dönüştürecek Tam Boyutta Gör

    Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk, mikroblog sitesi Twitter'ı satın alarak, Çinli WeChat, TikTok ve Rus VK'nın benzeri olan bir uygulamaya dönüştürmeyi planlıyor.

    Bloomberg'in haberine göre Amerikalı girişimci Elon Musk, sosyal ağ Twitter'ı para almak, para göndermek, sohbet etmek, yemek siparişi vermek, taksi çağırmak, haber ve eğlence içeriklerini takip etmek gibi çeşitli hizmetleri birleştiren evrensel bir uygulamaya dönüştürecek.

    Twitter'ı satın almak üzere

    Kışkırtıcı açıklamaları ve eylemleriyle tanınan Musk, Twitter'ı satın almak için yaklaşık 44 milyar dolar harcamaya hazır. Ünlü girişimci son 5 aydır platformu satın almayı teklif etmiş, yatırımcı bulmuş, şirket yönetimine ilham vermiş ve ardından da çok sayıda bot nedeniyle satın almayı durdurmuştu. Şimdi ise mahkeme öncesindeki ilk teklifine geri dönmeye karar vermiş durumda.

    Musk'ın şimdilik X olarak adlandırdığı ve "her şey için" kullanılabilecek uygulama, mikroblog platformuna ek olarak, her gereksinim için düzinelerce farklı hizmete sahip olan Çinli WeChat, Rus VK ve hatta TikTok gibi bir "süper uygulama" anlamına geliyor. Amerikalı girişimcinin bu "çılgın projeyi" 3 ila 5 yıl içinde hayata geçirmeyi planladığı bildirildi. Musk daha önceki açıklamalarında Çinli WeChat'e olan hayranlığını da dile getirmişti.

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 1 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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