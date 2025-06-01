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    Anlık Bildirim

    Gen V’nin ikinci sezon fragmanı yayınlandı: Yayın tarihi belli oldu

    The Boys dizisi ile büyük bir başarı yakalayan Amazon, bu evreni genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda yayın hayatına başlayan Gen V, çok yakında ikinci sezonu ile geri dönüyor.

    Gen V - 2. Sezon Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda Amazon, The Boys çizgi roman serisini Prime Video platformuna uyarlamıştı. Kısa sürede dikkatleri üzerine çeken dizi, popüler medyanın en başarılı serilerinden biri haline gelmişti. Bu başarıyı genişletmek isteyen Amazon, aynı evrende geçen birçok dizi için çalışmalara başladı. Bu projelerden biri olan ve süper yeteneklere sahip problemli gençleri konu alan Gen V, 2023 yılında yayınlanmıştı. Şok edici bir sezon finali yapan dizi, yakında tekrar izleyicilerle buluşacak.

    Gen V’nin ikinci sezon yayın tarihi belli oldu

    Prime Video, geçtiğimiz saatlerde Gen V’nin ikinci sezon fragmanını yayınladı. Fragmanda görüldüğü üzere yeni sezon, yine Godolkin Üniversite’sini temel alacak. Cate ve Sam, kampüste kahraman olarak anılacak ancak asıl kahramanlarımız olan Marie, Jordan ve Emma, büyük problemlerle karşı karşıya kalacak. Yeni sezonda, The Boys dizisinden bildiğimiz bazı karakterlerin de yer alması bekleniyor.

    The Boys Evreni’nde görmediğimiz yeni hikayelere ışık tutacak olan Gen V’nin ikinci sezonu, doğrudan The Boys’un son sezonuna bağlanacak. Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Maddie Philips, London Thor Derek Luh ve Asa Germann gibi oyuncuları içeren yapım, 17 Eylül’de Prime Video’da yayınlanacak. Sezon finali ise 22 Ekim’de yayınlanacak. 
     

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    DH Misafiri 2 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 3 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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