Gen V’nin ikinci sezon fragmanı yayınlandı: Yayın tarihi belli oldu

Gen V’nin ikinci sezon yayın tarihi belli oldu
Prime Video, geçtiğimiz saatlerde Gen V’nin ikinci sezon fragmanını yayınladı. Fragmanda görüldüğü üzere yeni sezon, yine Godolkin Üniversite’sini temel alacak. Cate ve Sam, kampüste kahraman olarak anılacak ancak asıl kahramanlarımız olan Marie, Jordan ve Emma, büyük problemlerle karşı karşıya kalacak. Yeni sezonda, The Boys dizisinden bildiğimiz bazı karakterlerin de yer alması bekleniyor.
The Boys Evreni’nde görmediğimiz yeni hikayelere ışık tutacak olan Gen V’nin ikinci sezonu, doğrudan The Boys’un son sezonuna bağlanacak. Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Maddie Philips, London Thor Derek Luh ve Asa Germann gibi oyuncuları içeren yapım, 17 Eylül’de Prime Video’da yayınlanacak. Sezon finali ise 22 Ekim’de yayınlanacak.
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