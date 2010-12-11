Google: Chrome OS işletimi sayesinde, bilgisayarınız zarar görse de bilgileriniz güvende kalır

Google teknoloji dünyasının merakla beklediği Chrome OS işletim sistemi için merak edilen bazı detayaları geçtiğimiz hafta düzenlenen Chrome etkinliği ile açıklığa kavuşturmuştu. Yeni işletim sistemi için hazırladığı Cr-48 isimli referans notebook modelini tanıtan ve basın kuruluşlarıyla birlikte belirlenen kullanıcılara yollamaya başlayan Google, yeni bir video yayınladı.

Google yayınladığı video ile Chrome OS işletim sisteminin ana özelliği olan, bulut tabanlı yapısına dikkat çekiyor. Bilindiği üzere Linux çekirdeğini kullanan ve açık kaynak kodlu olarak geliştirilen Chrome OS işletim sistemi, offline olarak kullanılabilse de, diğer işletim sistemlerinden ayrılan en önemli özelliği ağırlıklı olarak çevrimiçi uygulamalar eksenin geliştirilmiş olması.

Hazırlanan video kapsamında Cr-48 isimli dizüstü bilgisayarı, farklı koşullar altında imha eden Google, buna rağmen hiç bir veri kaybı olmadığına dikkat çekerek, "donanımınız zarar görse bile verileriniz her zaman güvende" mesajını vermeyi hedefliyor. Video için 25 dizüstü bilgisayar kullanılamaz hale getirilirken buna rağmen veri kaybı yaşanmadığı belirtiliyor.