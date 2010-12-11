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Google: Chrome OS işletimi sayesinde, bilgisayarınız zarar görse de bilgileriniz güvende kalır

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15,3b
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38
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google teknoloji dünyasının merakla beklediği Chrome OS işletim sistemi için merak edilen bazı detayaları geçtiğimiz hafta düzenlenen Chrome etkinliği ile açıklığa kavuşturmuştu. Yeni işletim sistemi için hazırladığı Cr-48 isimli referans notebook modelini tanıtan ve basın kuruluşlarıyla birlikte belirlenen kullanıcılara yollamaya başlayan Google, yeni bir video yayınladı.

Google yayınladığı video ile Chrome OS işletim sisteminin ana özelliği olan, bulut tabanlı yapısına dikkat çekiyor. Bilindiği üzere Linux çekirdeğini kullanan ve açık kaynak kodlu olarak geliştirilen Chrome OS işletim sistemi, offline olarak kullanılabilse de, diğer işletim sistemlerinden ayrılan en önemli özelliği ağırlıklı olarak çevrimiçi uygulamalar eksenin geliştirilmiş olması.

Hazırlanan video kapsamında Cr-48 isimli dizüstü bilgisayarı, farklı koşullar altında imha eden Google, buna rağmen hiç bir veri kaybı olmadığına dikkat çekerek, "donanımınız zarar görse bile verileriniz her zaman güvende" mesajını vermeyi hedefliyor. Video için 25 dizüstü bilgisayar kullanılamaz hale getirilirken buna rağmen veri kaybı yaşanmadığı belirtiliyor.


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vidoko 8 yıl
bu hızda biraz zor güvenlik olur..zaten linux güvenli şuanda..
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umutarslan.com 8 yıl
o kadar verisi değerli olan yedek disklerle sürekli backup alır.Burada bilgilerinin değerli olduğunu söyleyen arkadaşlar(resim video) yedek alan çok az sayıdadır ki maliyetli bir iştir.Mesela benim 12TB arşivim var yedek yok :)
önemli olan siz donanımı ucuz yapın biz kendi verimizi saklarız evimizde :D
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hacı.basat 8 yıl
Çok dar bir kesime hitap eden reklam çekilmiş, Chrome OS kullanırım ona diyeceğim yok ta, bulut bilgi tabanını açmayacağım bile, hatta arayüzünü bile görmeye çalışmam, bunu paket program gibi düşünmek lazım, Windows'da da aynı işi yapan programlar var, bunu bu kadar büyütmekteki amaç, şöyle yazayım, insanlara "verilerinizi internete yedekleyin" lobisi yapmak niye?
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kkkcrazy 8 yıl
adamlar yapabilecekleri en iyi şeyi yapıyorlar sonuçta kendi online office ve resim çözümlerini sunuyorlar açık kaynak kodu verip gerisini de siz geliştirin diyorlar.ayrıca bu pc ler şifrelerinizi falan kaydetmiyor aynı google docs daki gibi online işlem gördüğünüz dosyalar daha etkin bir sistemle kaydediliyor.300-500 gb mp3 ünüz veya resimleriniz filmleriniz kendi notebook unuzun hard diskinde kalıyor yine yani.
bnmde merak ettiim durum o zaten
çoğumuz 1 mb internet kullanıoruz
sonuçta 3 kişi pc yi açtıında hepsi chrome os kullanırsa sonuç ne olur? google docs bile o kadar hızlı olur mu acaba o zaman D:
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fatihcanery 8 yıl
hiç çekici gelmiyor şahsen bana,sadece internette gezsem eyvallah ama güvenlikten daha ziyade gizlilik önemli benim için.sırf onun için bile chrome tarayıcıdan soğudum,son yayınlanan belgeye göre saldırılara en açık tarıyıcıymış,en güvenlisi ise biraz yavaş olan opera
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DH Misafiri 8 yıl
Tabi datalar google sunucusunda tutulunca kaybolmuyorlar da ben datalarımı sunucuda tutmayı tercih etmem. Diyelim tercih ettim, ben fotoğraf çeken biriyim, gigabytelarca fotoğrafı sunucuya yüklemek ve gerektiğinde indirmek için gereken internet hızınıda unutmamak lazım. Üçbeş fasülye word ezcel dosyası için tamam da ciddi dökümanlar ve dosyalar için o iş yaş. Yıllar önce oracle da network computer diye bişeylere destek vermişti microsoftu devirmek için eline yüzüne bulaştırmayı bile becerememişti.
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K0rkunc 8 yıl
Windows akar abi bunlar fasa fiso bukadar çok program desteği varken windows bi süre sonra yavaşlamış çok açıkları çıkmış virüsleri varmış kimse takmaz kujllanmaya devam eder...
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CrySystem 8 yıl
Cloud , çok karmaşık bir yapı olarak geliyor beyler
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sadtneverdie 8 yıl
herşeyimizi yedeklersen tabii bilgiler sağlam kalır. o bilgiler sağlam kalsın ki bizi sömürebil google...
Eskiden sorularımızı akıllı insanlara sorardık. Şimdi kime soruyoruz? İpucu vereyim G ve O harfleriyle başlıyor ve bu God (Tanrı) değil..." Steve Wozniak - Apple Kurucu Ortağı
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Robin Hood 8 yıl

valla şu ana kadar google'dan hiç bir sıkıntım olmadı. arama motorunu kullanıyorum bedava hizmet. gmail kullanıyorum yine bedava. yani asla sömürüye uğramadığım gibi hep karşılıksız aldım. kullanıcı dostu olarak görüyorum kendilerini. aman nazar değmesin diyorum. yanlış mı düşünüyorum?
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radressss 8 yıl
bizi salak mı sanıyolar anlamadım, bakın beyler şimdi buraya bi yorum yazıyorum bu yorumu yazdıktan sonra bilgisayarımı parçalıcam gidip internet kafeden bakıcam yorumum hala burda, bu bir mucize
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abrenax 8 yıl
saçmalık. reklam da çok basit duruyor. bilgisayarı komple internete yedekliyor dese daha düzgün bir reklam olurdu. biz burada max 1mbit hız ile nete bağlanacaz. Program 300 400gb lık dosyalarımızı internete yükleyecek. Heralde o işletim sistemi, bilgisayarı sadece internette gezmek için kullananlara yönelik olacak..
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Yarr 8 yıl
Bir şeyin açık kaynak kodlu olması ne anlama geliyor ?
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spaydix 8 yıl
şifrelerim banka hesaplarım kişisel bilgilerim resimlerim videolarım herşeyim google server larında google it sine tüm dünyaya açık şekilde olacak bende buna izin vericem asla google çevrimdışı işletim sistemi yapsın + windows daki oyunları windows dan daha iyi oynatsın ondan sonra herkez google chrome os ye geçer zaten ..
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GsliKahraman 8 yıl
Yazık O laptoplara


Ama sistem güzel gibi
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marvinous 8 yıl

spaydix

şifrelerim banka hesaplarım kişisel bilgilerim resimlerim videolarım herşeyim google server larında google it sine tüm dünyaya açık şekilde olacak bende buna izin vericem asla google çevrimdışı işletim sistemi yapsın + windows daki oyunları windows dan daha iyi oynatsın ondan sonra herkez google chrome os ye geçer zaten ..


Herşeyiniz tüm dünyaya açık olarak derken?

Şu Google'ın "veri-bilgi topluyo, spy-ajan" mevzularından mı söz ediyorsunuz?
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murdocklawless 8 yıl
yanlız bişey olurda google server'ları çökerse işte o zaman kaç bin kişinin verileri aynı anda gideroğlu olur acaba?
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asi_ 8 yıl
Bu özelliklerin tümünü chrome os olmadan da şu an zaten kullanabiliyoruz.

Reklamlarını iyi yapıyorlar.
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