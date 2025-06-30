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    Google, Apple Watch için Takvim uygulamasını yayınladı

    Google, sessiz sedasız Takvim uygulamasını Apple Watch kullanıcılarına sundu. Google Takvim'in watchOS sürümü, temel işlevleri minimalist tasarımla sunuyor.     

    google takvim apple watch uygulaması Tam Boyutta Gör
    Google, Apple Watch kullanıcıları için dördüncü uygulamasını yayınladı. Google Haritalar, YouTube Müzik ve Google Keep uygulamasının ardından Google Takvim’in watchOS sürümü 25.24.1 sürümüyle kullanıma sunuldu.

    Google Takvim Apple Watch uygulaması neler sunuyor?

    Google Calendar watchOS Tam Boyutta Gör
    Apple'ın watchOS’teki takvim uygulaması, hafta özeti ve tam ay gibi alternatif görünümler görmenizi sağlayan özelleştirme seçenekleri içeriyor. Ancak Google Takvim uygulaması, Apple Watch’ta yalnızca bir haftalık etkinlikleri zaman ve konumlarıyla birlikte gösteriyor ve ayrıca kaydırdığınızda üst köşede haftanın gününü gösteren basit bir liste görünümünde Google Görevler’i gösteriyor.

    Bir öğeye dokunduğunuzda ek etkinlik ayrıntıları çıkıyor ancak uygulama şu anda saatin kendisinden etkinliklerin oluşturulmasını veya düzenlenmesini desteklemiyor, Google Takvim iPhone uygulamasına yönlendiriliyorsunuz.

    Google, uygulamanın yanı sıra watchOS kadranları ve Akıllı Gruplama ile uyumlu iki yeni komplikasyon da tanıttı. "Sıradaki" olarak etiketlenen ilki, dairesel ve dikdörtgen olarak kullanılabiliyor ve yaklaşan etkinliklerinizi gösteriyor. Dokunduğunuzda, komplikasyon Google Takvim saat uygulamasını açıyor ve ilgili etkinliğin ayrıntılarını gösteriyor. İkinci komplikasyon olan "Bugünün tarihi", geçerli günü ve tarihi küçük dairesel bir biçimde gösteriyor.

    Apple Watch desteğine sahip Google Takvim'in 25.24.1 sürümü App Store’dan indirilebiliyor.

    Google Calendar: Get Organized Google Calendar: Get Organized Google Calendar: Get Organized Google Calendar: Get Organized Google LLC Productivity Ücretsiz 244,8 MB

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