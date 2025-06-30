Google, Apple Watch için Takvim uygulamasını yayınladı

Google Takvim Apple Watch uygulaması neler sunuyor?
Bir öğeye dokunduğunuzda ek etkinlik ayrıntıları çıkıyor ancak uygulama şu anda saatin kendisinden etkinliklerin oluşturulmasını veya düzenlenmesini desteklemiyor, Google Takvim iPhone uygulamasına yönlendiriliyorsunuz.
Google, uygulamanın yanı sıra watchOS kadranları ve Akıllı Gruplama ile uyumlu iki yeni komplikasyon da tanıttı. "Sıradaki" olarak etiketlenen ilki, dairesel ve dikdörtgen olarak kullanılabiliyor ve yaklaşan etkinliklerinizi gösteriyor. Dokunduğunuzda, komplikasyon Google Takvim saat uygulamasını açıyor ve ilgili etkinliğin ayrıntılarını gösteriyor. İkinci komplikasyon olan "Bugünün tarihi", geçerli günü ve tarihi küçük dairesel bir biçimde gösteriyor.
Apple Watch desteğine sahip Google Takvim'in 25.24.1 sürümü App Store’dan indirilebiliyor.
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