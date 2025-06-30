Google, füzyon enerjisinde en büyük kurumsal anlaşmaya imza attı

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Tam Boyutta Gör Google, dünyanın enerji geleceğini şekillendirecek yeni bir adım attı. Şirket, Commonwealth Fusion Systems (CFS) ile şimdiye kadarki en büyük kurumsal füzyon enerjisi alım anlaşmasını imzaladığını duyurdu. Anlaşma kapsamında Google, CFS’nin Virginia eyaletindeki ilk ticari füzyon santralinden 200 megavat (MW) karbon salımı yapmayan enerji satın alacak.

Google, füzyon alımı yaptı

Tam Boyutta Gör Google aynı zamanda CFS’ye ikinci kez sermaye yatırımı yaparak füzyon teknolojisinin ticarileşme yolculuğuna hız kazandırmayı hedefliyor. Füzyon enerjisi, hafif atom çekirdeklerinin birleşerek muazzam miktarda enerji açığa çıkardığı bir süreç. Ancak bu reaksiyonun Dünya üzerinde gerçekleşmesi için 100 milyon dereceyi aşan sıcaklıklarda plazma oluşması gerekiyor. CFS, bu süreci kontrol altına alabilmek için yüksek sıcaklıklı süper iletken mıknatıslarla donatılmış tokamak adlı bir reaktör sistemi üzerinde çalışıyor.

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Massachusetts’te inşası süren SPARC adlı gösterim reaktörü, bu teknolojinin temel taşı niteliğinde. Google’ın 2021’de desteklediği ilk Ar-Ge yatırımı da bu projeye odaklıydı. Yeni yatırım ise CFS’nin ilk ticari santrali olan ARC’nin elektrik şebekesine entegre edilmesini hedefliyor. Google, bu santralden enerji satın alma anlaşmasının yanı sıra, gelecekteki santrallerden de enerji alım opsiyonuna sahip olacak.

Google ve CFS, füzyon enerjisinin önünde hâlâ büyük teknik zorluklar olduğunu kabul ediyor. Şu ana dek hiçbir özel şirket, bir füzyon sürecinden “net enerji kazancı” (Q>1) elde edebilmiş değil. Ancak Google, CFS’nin geliştirdiği mıknatıs teknolojisinin ticari ölçekte uygulanabilir bir reaktör için kritik bir ilerleme sunduğunu düşünüyor.

Google’ın temiz enerji portföyü genişliyor

Google, bugüne kadar 22 GW’ın üzerinde temiz enerji satın alma anlaşması yaptı. Bu anlaşmalar sayesinde veri merkezlerindeki enerji kaynaklı emisyonlar yüzde 12 oranında azaltıldı. Füzyon ise bu portföye eklenen en yeni ve en iddialı enerji kaynağı konumunda. Şirket, füzyonun yanı sıra ileri düzey nükleer enerji ve yeni nesil jeotermal sistemler gibi alternatif teknolojilere de yatırım yapıyor.

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Google, füzyon enerjisinde en büyük kurumsal anlaşmaya imza attı

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