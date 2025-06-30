Google, füzyon enerjisinde en büyük kurumsal anlaşmaya imza attı

Google, füzyon alımı yaptı
Massachusetts’te inşası süren SPARC adlı gösterim reaktörü, bu teknolojinin temel taşı niteliğinde. Google’ın 2021’de desteklediği ilk Ar-Ge yatırımı da bu projeye odaklıydı. Yeni yatırım ise CFS’nin ilk ticari santrali olan ARC’nin elektrik şebekesine entegre edilmesini hedefliyor. Google, bu santralden enerji satın alma anlaşmasının yanı sıra, gelecekteki santrallerden de enerji alım opsiyonuna sahip olacak.
Google ve CFS, füzyon enerjisinin önünde hâlâ büyük teknik zorluklar olduğunu kabul ediyor. Şu ana dek hiçbir özel şirket, bir füzyon sürecinden “net enerji kazancı” (Q>1) elde edebilmiş değil. Ancak Google, CFS’nin geliştirdiği mıknatıs teknolojisinin ticari ölçekte uygulanabilir bir reaktör için kritik bir ilerleme sunduğunu düşünüyor.
Google’ın temiz enerji portföyü genişliyor
Google, bugüne kadar 22 GW’ın üzerinde temiz enerji satın alma anlaşması yaptı. Bu anlaşmalar sayesinde veri merkezlerindeki enerji kaynaklı emisyonlar yüzde 12 oranında azaltıldı. Füzyon ise bu portföye eklenen en yeni ve en iddialı enerji kaynağı konumunda. Şirket, füzyonun yanı sıra ileri düzey nükleer enerji ve yeni nesil jeotermal sistemler gibi alternatif teknolojilere de yatırım yapıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: