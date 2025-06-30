AI Günlükleri: Yapay zeka dünyasında bu hafta (30 Haziran 2025)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zeka teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

Yapay Zeka Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Bu hafta yapay zeka dünyasında öne çıkan şirket Google oldu. Amerikalı teknoloji devi, robotlarda internetsiz çalışan ilk yapay zekasını tanıtarak robotik alanında önemli bir eşiğin aşılmak üzere olduğunu gösterirken, dikkat çekici pek çok yeni yapay zeka aracını da kullanıma sundu. Diğer yandan OpenAI ve Anthropic cephesinde de bu hafta önemli gelişmeler yaşandı. İşte yapay zeka dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:

Robotların Yapay Zekası Hazır: Google, İnternetsiz Çalışan Yapay Zekasını Tanıttı

Tam Boyutta Gör Google DeepMind, robotların internet bağlantısına ihtiyaç duymadan görevleri yerine getirebilmesini sağlayan yeni yapay zeka modelini tanıttı. Gemini Robotics On-Device olarak adlandırılan yeni model, doğrudan robotlara entegre edilebilecek kadar küçük ve verimli. Üstelik şirketin amiral gemisi Gemini Robotics modeline oldukça yakın bir performans sunuyor.

Gemini Robotics On-Device, Google DeepMind’in görsel-dil-eylem (VLA) mimarisi üzerine inşa edildi. İlk olarak Mart ayında duyurulan Gemini Robotics modeli, robotların önceden eğitilmemiş görevleri bile algılayıp gerçekleştirmesini sağlayan bir sistemdi. İnternet bağlantısı olmadan çalışan bu yeni sürüm, temel motor beceriler ve komutlara yanıt verme gibi karmaşık işlevleri desteklemeye devam ediyor. Bu da internete ihtiyaç duymadan, tamamen otonom çalışan robotların önünü açıyor.

Anthropic'in Yapay Zekası Mini Uygulamalar Geliştirmeye Başladı

Yapay zeka alanında dikkat çekici işler ortaya koyan Anthropic, yapay zekası Claude'a dikkat çekici bir özellik daha ekledi. Şirketin sohbet botu Claude'a entegre ettiği yeni özellik, kullanıcıların doğrudan sohbet ekranı üzerinden yapay zeka destekli uygulamalar geliştirmesine imkan tanıyor. Şirketin blog yazısında belirttiğine göre, kullanıcılar artık sadece ne yapmak istediklerini tarif ederek Claude’un onlar için kod yazmasını sağlayabiliyor.

Bu uygulamalar doğrudan Claude üzerinden başka kullanıcılarla paylaşılabildiği gibi siz de başkalarının paylaştığı uygulamaları Claude üzerinden bulup kullanabiliyorsunuz. Bir sohbet uygulamasının Claude ile nasıl geliştirildiğini gözler önüne seren demo videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

Android’de Google Asistan’ın Yerini Gemini Alıyor

Google, Android cihazlarda önemli bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. 7 Temmuz’dan itibaren Android cihazlarda Google Asistan'ın yerini Gemini alacak. Google'ın dikkat çekici özelliklere sahip yapay zekasına telefon aramaları yapması, mesaj göndermesi, WhatsApp üzerinden iletişim kurması veya zamanlayıcı ayarlaması gibi çeşitli görevler verebilecek.

Gemini, Andorid cihazlarda Gemini Uygulamaları Etkinliği kapalıyken bile kullanılabilecek. Yani kullanıcılar, konuşmalarının Google ürünlerini ya da yapay zeka modellerini geliştirmek için kullanılmasını engelleme seçeneğine sahip olacak. Tabii bunun için ayarlara girip manuel olarak değişiklik yapmanız gerekecek. Önceki sistemde, bu ayar kapalıyken Gemini’a cihaz üzerinde görev verme yetkisi bulunmuyordu.

Sezen Aksu Yeni Klibini Google Veo 3 ile Çekti

Üretken yapay zekalar geliştikçe kullanım alanları da giderek artıyor. Bunun son örneğini bu hafta ülkemizde gördük. Ünlü sanatçı Sezen Aksu, yeni klibini Google'ın üretken yapay zekası Veo 3 ile çekti. Google Türkiye ekibinin de destek verdiği projede, Google Veo 3 ve Gemini yapay zeka modelleri kullanılarak, şehir ve insan manzaralarının iç içe geçtiği bir klip hazırlandı.

ElevenLabs, Mobil Uygulamasını ve Yeni Sesli Asistanını Kullanıma Sundu

Yapay zeka destekli ses teknolojileri alanında öne çıkan ElevenLabs, bu hafta iki önemli duyuruyla karşımıza çıktı. İlk olarak iOS ve Android kullanıcıları için tamamen bağımsız bir ses oluşturma uygulaması yayınladı. Kullanıcılar artık ElevenLabs’in gelişmiş ses kütüphanelerini sadece web üzerinden değil, mobil cihazlarından da hızlı ve pratik şekilde kullanabilecek. Uygulamanın kullanımı oldukça basit. Tek yapmanız gereken metni yazmak ve ardından seslendirme için tercih ettiğiniz sesi seçerek sesli klip oluşturmak. Ne var ki ücretsiz planda kullanıcılara yaklaşık 10 dakikalık ses üretme hakkı sunuluyor.

ElevenLabs cephesinde bu hafta yaşanan bir diğer önemli gelişme de 11ai adı verilen sesli asistanın yayınlanması oldu. Slack, Google Calendar, Perplexity gibi farklı platformlara entegre edilebilen 11ai, bu platformlardaki verilere erişim sağlayarak sizin için çeşitli görevleri yapabilen bir sesli asistana dönüşüyor. Tabii söz konusu ElevenLab olduğu için bu sesin neye benzeyeceği konusunda kullanıcılara onlarca seçenek sunuluyor.

Her şey, her yerde, aynı anda ortalama hale geliyor 2 gün önce eklendi

Yapay Zekaların "Duygusal Zekası" Giderek Daha Fazla Önem Kazanıyor

İnsanların yapay zeka ile etkileşimi bugüne kadar daha çok yazılı olarak gerçekleşmiş olsa da yakında bunun değişmesi bekleniyor. Yapay zeka ile sesli, hatta görüntülü iletişim kurma dönemi artık yavaş yavaş başlıyor. Bu da yapay zekaların insanların duygu durumunu daha iyi kavraması yakında çok daha önemli hâle gelecek demek oluyor. Yapay zeka şirketleri de bunun farkında olduğu için son dönemde "duygusal zeka"yı geliştirmeye eskisinden çok daha fazla önem veriyor

Tam Boyutta Gör Bu hafta bu alanda önemli bir gelişme yaşandı. Açık kaynak dünyasının önemli oluşumlarından LAION, duygusal zekaya odaklanan EmoNet adlı bir araç paketi duyurdu. EmoNet, ses kayıtları ve yüz fotoğraflarından duyguları analiz eden açık kaynaklı araçlardan oluşuyor. Amaç, makinelerin insan duygularını doğru bir şekilde tanımasını sağlamak.

Üstelik LAION bu konuda yalnız değil. Yapay zeka modellerin duygusal karmaşıklıkları anlama yeteneklerini ölçen EQ-Bench'in geliştiricisi Sam Paech, özellikle OpenAI ve Google’ın son altı ayda bu alanda ciddi ilerleme kaydettiğini belirtiyor. Tüm bu gelişmeler, yapay zeka yarışında duygusal zekanın da önemli bir kriter hâline geldiğini gösteriyor.

Higgsfield AI, Yeni Modeli Soul'u Kullanıma Sundu

Yapay zeka ile görsel ve video üretme konusunda epey iddialı ola Higgsfield AI, bu hafta Soul adını verdiği yeni bir model tanıttı. Kullanıcıların yazılı komutla gerçekçi görseller üretmesini sağlayan Soul'da 50'den fazla hazır şablon bulunuyor. Kullanıcılar bu şablonlar arasından istedikleri seçip kendi yazılı komutlarıyla birleştirerek ilgi çekici sonuçlar alabiliyor.

Microsoft Mu Tanıtıldı: Windows 11’e Gömülü Yeni Yapay Zeka Modeli

Copilot aracılığıyla pek çok yapay zeka özelliğini Windows'a entegre eden Microsoft, bu hafta da Microsoft Mu adını verdiği yeni yapay zeka modelini tanıttı. Bir küçük dil modeli (SLM) olan Mu, doğrudan işletim sistemine entegre çalışıyor ve özellikle Ayarlar uygulamasında doğal dil desteğiyle arama yapmayı mümkün kılıyor.

Microsoft’un paylaştığı bilgilere göreMu, 330 milyon parametreye sahip bir encoder-decoder mimarisiyle geliştirildi. Bu yapı, benzer boyuttaki yalnızca decoder tabanlı modellere kıyasla yaklaşık %47 daha düşük ilk token gecikmesi ve 4,7 kat daha hızlı çözümleme hızı sağlıyor.

Runway, İnteraktif Oyun Dünyaları Yaratabilen Yeni Bir Yapay Zeka Geliştirdi

Tam Boyutta Gör Üretken yapay zekalar konusunda sektörün öncülerinden olan Runway, Game Worlds adını verdiği yeni bir platform kurdu. Game Worlds, kullanıcıların üretken yapay zekaları kullanarak interaktif dünyalar yaratmasına olanak sağlıyor. Metin ve görsellerin birlikte kullanıldığı interaktif içerikler yaratabilen Game Worlds, bu yönüyle oyun üretimine uygun bir platform olarak dikkat çekiyor. Runway, Game Worlds'ü önümüzdeki hafta kullanıma sunmayı planlıyor.

Google, Telefonlarda Çalışabilen Yapay Zekası Gemma 3n'i Yayınladı

Tam Boyutta Gör Google, geçtiğimiz ay düzenlenen I/O 2025 etkinliği sırasında tanıttığı Gemma 3n modelini, bu hafta Hugging Face gibi platformlar üzerinden yayınladı. Gemma 3n; akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve tabletlerde “sorunsuz” şekilde çalışacak şekilde tasarlandı. Öyle kii bu modelin 2 GB RAM'e sahip cihazlarda bile sorunsuz çalışacağı söyleniyor. Şirketin açık kaynak kodlu yeni yapay zeka modeli; ses, metin, görsel ve video gibi çoklu veri türlerini işleyebiliyor.

Gemma 3n’in en dikkat çeken yönü, tamamen cihaz üzerinde çalışabilmesi. Bulut işlemeye ihtiyaç duymayan bu tarz modeller, son yıllarda hem gizlilik hem de maliyet avantajlarıyla öne çıkıyor. Verilerin uzaktaki sunuculara gönderilmesine gerek kalmadığı için kullanıcı gizliliği korunurken, yüksek işlem ücretlerinden de kaçınılabiliyor.

Google DeepMind, DNA Analizine Yapay Zeka Dokunuşu Getirdi

Tam Boyutta Gör Google DeepMind, genetik verilerdeki mutasyonların etkisini yüksek doğrulukla tahmin edebilen yeni yapay zeka modelini tanıttı. AlphaGenome adı verilen bu model, insan DNA’sındaki milyonlarca bazlık veriyi aynı anda analiz edebiliyor ve gen regülasyonu üzerinde olası etkileri öngörebiliyor.

AlphaGenome, kodlamayan DNA bölgeleri dahil olmak üzere genetik yapının tamamında mutasyonların nasıl bir rol oynayabileceğini anlamaya yardımcı oluyor. Gen başlangıç ve bitiş noktaları, RNA üretimi, DNA-protein etkileşimleri gibi birçok moleküler özelliği çıkartabilen model, özellikle hastalık araştırmalarında yeni tedavi hedeflerinin belirlenmesini kolaylaştırmayı hedefliyor. Google, bilim dünyasında epey ses getiren bu yeni yapay zeka aracını şimdiden bilim dünyasının kullanımına sundu.

Microsoft, OpenAI'ın Yapay Genel Zekaya (AGI) Ulaşamayacağını Düşünüyor

OpenAI CEO'su Sam Altman'ın yakında AGI (yapay genel zeka) seviyesinde bir yapay zekaya ulaşacakları yönündeki iddiası, Microsoft'ta pek karşılık bulmadı. Bu hafta Wall Street Journal tarafından paylaşılan bilgiler, Microsoft'un, OpenAI'ın bunu başarabileceğine inanmadığını ortaya çıkardı. Amerikalı teknoloji devinin konuya yaklaşımı, yapay zekanın gelişiminin iddia edildiği kadar hızlı olmayabileceğini gösterdi.

Google'dan Canlı Müzik Üreten Yapay Zeka: Magenta RealTime

Google, canlı müzik üretimini yapay zekayla buluşturan açık kaynak modeli Magenta RealTime’ı tanıttı. Kullanıcıların gerçek zamanlı müzik yaratmasına olanak tanıyan Magenta RT, yaklaşık 190 bin saatlik stok enstrümantal müzik üzerinde eğitilmiş, 800 milyon parametreli otoregresif bir transformer modeli. Model şu anda ücretsiz Colab TPU'larında çalışıyor ancak ilerleyen dönemde yerel cihazlarda kullanılabilecek şekilde optimize edilmesi hedefleniyor.

Google’ın Doppl Uygulamasıyla Sanal Kıyafet Deneme Dönemi Başladı

Google'ın bu hafta tanıttığı bir diğer yapay zeka aracı da Doppl oldu. Doppl, kullanıcılara kıyafetlerin üzerlerinde nasıl görüneceğini gösteriyor.

Uygulamanın kullanımı oldukça basit: Öncelikle tam boy bir fotoğrafınızı yüklüyorsunuz. Ardından, ilgilendiğiniz kıyafetlerin görsellerini Doppl’a aktarıyorsunuz. Uygulama, bu kıyafetleri dijital modelinize sanal olarak giydiriyor. Üstelik Doppl, statik görselleri yapay zeka destekli videolara dönüştürerek, kıyafetin gerçek hayatta üzerinizde nasıl duracağına dair daha canlı bir izlenim oluşturabiliyor.

OpenAI ve Jony Ive'in Yapay Zeka Cihazı Giyilebilir Olmayacak

Eski Apple tasarım şefi Jony Ive'ın OpenAI için geliştireceği ilk yapay zeka cihazı hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu hafta ortaya çıkan mahkeme belgelerine göre söz konusu bu cihaz ne bir telefon ne de bir giyilebilir cihaz olacak. Bu cihazın tam olarak ne olacağı ise hâlâ netlik kazanmş değil. Yine aynı belgelere göre bu cihazın 2026'dan önce piyasaya sürülmesi söz konusu değil.

Yapay Zeka Dünyasından Kısa Kısa:

Yapay zeka yarışında öne geçmek için dikkat çekici bir ekip kurmakta olan Meta, rakiplerinden önemli isimler transfer etmeye devam ediyor. Şirket bu hafta da OpenAI'dan dört ismi koparmayı başardı.

rakiplerinden önemli isimler transfer etmeye devam ediyor. Şirket bu hafta da OpenAI'dan dört ismi koparmayı başardı. Samsung, uzun süredir ücretsiz olarak sunduğu Galaxy AI yapay zekâ özellik paketini ücretli hale getirmek için harekete geçti. Yıl bitmeden abonelik planları açıklanmış olacak.

yapay zekâ özellik paketini ücretli hale getirmek için harekete geçti. Yıl bitmeden abonelik planları açıklanmış olacak. Google Gemini Live altyazı desteğiyle güncellendi. Kullanıcılar, yapay zekânın verdiği yanıtları artık gerçek zamanlı olarak metin şeklinde görebilecekler.

altyazı desteğiyle güncellendi. Kullanıcılar, yapay zekânın verdiği yanıtları artık gerçek zamanlı olarak metin şeklinde görebilecekler. Analistler tarafından paylaşılan son raporlara göre Nvidia , yapay zeka alanındaki yoğun talep sayesinde 2028'e kadar 6 trilyon dolar piyasa değerine ulaşacak

, yapay zeka alanındaki yoğun talep sayesinde 2028'e kadar 6 trilyon dolar piyasa değerine ulaşacak ABD’li yetkililer, Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek ’in Çin’in askeri ve istihbarat operasyonlarına destek verdiğini ve Nvidia'nın çiplerine erişmek için paravan şirketler kullandığını iddia etti.

’in Çin’in askeri ve istihbarat operasyonlarına destek verdiğini ve Nvidia'nın çiplerine erişmek için paravan şirketler kullandığını iddia etti. SoftBank CEO’su Masayoshi Son, OpenAI’a 33 milyar dolar yatırım yapmayı planladıklarını açıkladı. Hedef: İnsan zekasını 10 bin kat aşan “yapay süper zeka” dönemine liderlik etmek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Yapay zeka dünyasında bu hafta: 30 Haziran 2025

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: