Google Chrome OS, Nvidia ION üzerinden video hızlandırma desteği kazanıyor

Google ilk defa geçtiğimiz yılın sonuna doğru tanıttığı Chrome OS isimli yeni işletim sistemi için geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Yılın ikinci yarısında pazara sunulması beklenen Chrome OS, GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yeteneği de kazanmaya başladı. Her ne kadar Google cephesinden henüz resmi herhangi bir açıklamada bulunulmasa da Flow isimli özel Chrome OS varyasyonunun, Nvidia ION platformu üzerinden donanımsal hızlandırma desteği vermeye başladığı bildiriliyor ki bu gelişme Chrome OS üzerinde yüksek tanımlı videoların sorunsuzca oynatılabileceği şeklinde de yorumlanabilir.

Özel olarak geliştirilen Chrome OS varyasyonu Flow'un en yeni sürümü aynı zamanda gelişmiş donanım desteği, daha uzun pil ömrü ve otomatik güncelleme konularında da yenilikler sunuyor. İndirme boyutu sadece 327MB olan ve 2GB kapasiteli USB sürücüsü ile kurulabileceği belirtilen Chrome OS tabanlı Flow ile ION platformu kapsamında GeForce 9400M entegre grafik çözümüne destek sunulması, işletim sisteminin resmi sürümünde farklı GPU çözümlerine destek verilmesi ile hem 1080p video hızlandırma hem de 3D oyunlar için donanımsal anlamda hızlandırma sağlanabilmesi adına önemli bir referans olacak gibi görünüyor.

Flow hakkında daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.