Google Mesajlar'da yıllardır eksik olan özellik sonunda geliyor

Tam Boyutta Gör Google Mesajlar, aslında hiç gitmesini istemediğiniz mesajları geri almanıza yardımcı olacak yen bir özellik kazanıyor. Bir süredir geliştirilme aşamasında olan bu özellik, uygulamanın herkese açık beta sürümünü yükleyen bazı kullanıcılara sunuldu.

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Google Mesajlar'a "Herkesten Sil" özelliği geliyor

Google Mesajlar uygulamasında gönderdiğiniz bir mesajı silmeye çalıştığınızda “Benden sil" ve “Herkesten sil" seçenekleri çıkacak. Herkesten Sil seçeneğine dokunduğunuzda gönderilen mesajın karşı taraftan da silinecek. Ancak, Google’ın da belirttiği üzere mesajı gönderdiğiniz kişi uygulamanın eski bir sürümünü kullanıyorsa mesajı görebilir. İkincisi; mesajı geri almak için 15 dakikanız olacak, bu süre sonunda geri al seçeneği çıkmayacak.

Google Mesajlar’ın beta sürümünde “Herkesten Sil” seçeneğini görenler, özelliğin grup sohbetinde kullanılabilir olduğunu, birebir mesajlarda çıkmadığını söylüyor. 1’e 1 görüşmelerde mesaj geri alma şu an desteklemiyor gibi görünüyor. Ayrıca gönderici, mesajı sildiğinde veya silmeye çalıştığında karşı tarafın haberi olacak mı şu an için net değil.

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