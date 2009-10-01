Google Chrome OS yeni netbook'larla bu ay sahneye çıkıyor

Ve Google'ın yeni işletim sistemi Chrome OS sahneye çıkıyor. Temmuz ayında açıklanan ve sene sonuna doğru hazır olacağı söylenen yeni işletim sisteminin bu ay içerisinde bazı yeni netbook modelleriyle Çin pazarında kullanıma sunulacağı belirtiliyor. Henüz Google cephesinden resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da endüstriyel kaynaklara göre Chrome OS tabanlı netbook'ların birkaç hafta içerisinde satışa sunulması bekleniyor. Çin'de hükümet desteği ile geliştirilen MIPS tabanlı Loongson işlemcisinin güç vereceği ultra-düşük maliyetli netbook modellerinde kullanılacak Chrome OS, ilk olarak Çin ve bazı önemli Asya pazarlarında kullanıma sunulmuş olacak. Öte yandan Acer ve HP gibi dünya devi PC üreticilerinin de Chrome OS'lu netbook hazırlaması beklenirken bu konuda henüz herhangi bir açıklama bulunmuyor.
Chrome OS işletim sisteminin geliştirilmesi için endüstri devi pek çok isimle iş birliğine giden Google düşük sistem gereksinimleri ve sunduğu çevrimiçi hizmetlere tam entegrasyon gibi avantajlarla işletim sistemi pazarında hızlı bir yükseliş hedefliyor. Pine Trail platformuyla lanse edilecek yeni nesil Atom işlemcileri ve Windows 7'nin netbook'larda kullanılması beklenen "Starter Edition" versiyonu ile kıyaslandığında Google Chrome OS tabanlı netbook'ların çok daha düşük maliyete sahip olması ve ücretsiz Google servisleriyle gelişmiş mobil deneyim sunması bekleniyor.
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ne kadar bilgisizsiz :)
linux'te wine diye birşey var.
exe'leri açıyor. red alert 3 ü ubuntu'da bitirdim.
bol keseden sallama derim.
birşey anlamadıgın belli
Linuxda benzer topiklerde yazılarımı incelersen wine'dan bahsettiğimi görürsün ..
wine aslında isminin açılımı gibi bir emulasyon değildir emulasyon kelimesinin kullanım amacı aslen farklı işlmecilerin teklit edilmesi olayıdır aslına wine bunu yapmadığı için wine wine is a not amulator ismini almıştır zira gerçek bir emulatörden bahsedersek pc üzerindeki psx, mame yi yada eski maclarda pc emulatörleri için geçerli olurki bu programlarda işletim sisteminide kurmanız gerekir,
wine kendi başına oldukça yetersiz olup gerçekten iyi bir wine istiyorsanız play on linux ücretsizdir, yada ücretli wine sürümlerini denemenizi tavsiye ederim.
ben wine in tekniğine girmeden işi basitten alarak exe dosyalarının çalışması için emulasyon gerekir yazdım bu topicte ancak farklı topiclerde benzer kapsamlı mesajlarım mevcut.
exe formatı windows'a ait birşey.
her işletim sistemine haz format vardır.
Ubuntu'nun deb'tir aynı exe gibi kurulur
2 kere tıkla aç mantıgı yani
Ve bazı arkadaşların bahsettiği Windows uyumluluğu gibi bir saçmalık elbette olmaz. Çünkü birçok Windows kullanıcısı, Linux'un Windows'un her özelliklerine sahip, Windows olmayan bir işletim sistemi olmasını istiyor ama n'olursa olsun Linux dünyasında böyle bir mantığa yer yok
Windows 7 çok pil harcıyor ama kullanımına lafım yok. Fena değil...
Ama her önüne gelen bir Linux türü çıkaracağına, arkasına Google desteği alır, tek çatıda birleşirler. Linux daha %1'i yeni geçmesinden sebelerinden birisi tek çatı altında değil de, her önüne gelen yeni işletim sistemi yapmasıdır. Chrome , Mac ve Win'in yolunda, sadece güncellemelerle yeni işletim sistemi yapacak gibi görünüyor XP , Vista gibi. Yoksa tek çatı altındalar...
Ümitliyim yani...