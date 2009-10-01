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Google Chrome OS yeni netbook'larla bu ay sahneye çıkıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
27,9b
1
64
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google Chrome OS yeni netbook'larla bu ay sahneye çıkıyor
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Ve Google'ın yeni işletim sistemi Chrome OS sahneye çıkıyor. Temmuz ayında açıklanan ve sene sonuna doğru hazır olacağı söylenen yeni işletim sisteminin bu ay içerisinde bazı yeni netbook modelleriyle Çin pazarında kullanıma sunulacağı belirtiliyor. Henüz Google cephesinden resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da endüstriyel kaynaklara göre Chrome OS tabanlı netbook'ların birkaç hafta içerisinde satışa sunulması bekleniyor. Çin'de hükümet desteği ile geliştirilen MIPS tabanlı Loongson işlemcisinin güç vereceği ultra-düşük maliyetli netbook modellerinde kullanılacak Chrome OS, ilk olarak Çin ve bazı önemli Asya pazarlarında kullanıma sunulmuş olacak. Öte yandan Acer ve HP gibi dünya devi PC üreticilerinin de Chrome OS'lu netbook hazırlaması beklenirken bu konuda henüz herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Chrome OS işletim sisteminin geliştirilmesi için endüstri devi pek çok isimle iş birliğine giden Google düşük sistem gereksinimleri ve sunduğu çevrimiçi hizmetlere tam entegrasyon gibi avantajlarla işletim sistemi pazarında hızlı bir yükseliş hedefliyor. Pine Trail platformuyla lanse edilecek yeni nesil Atom işlemcileri ve Windows 7'nin netbook'larda kullanılması beklenen "Starter Edition" versiyonu ile kıyaslandığında Google Chrome OS tabanlı netbook'ların çok daha düşük maliyete sahip olması ve ücretsiz Google servisleriyle gelişmiş mobil deneyim sunması bekleniyor.


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cause_of_death 10 yıl
Google Chrome'u çok beğendim, işletim sistemini de bir denerim heralde.
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AC@DC 10 yıl
dosya fake çıktı beklemedeyiz bakalım ne zaman düşerse haber verirsiniz
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kenan evren 10 yıl
ontec sana sadece gülüyorum.
ne kadar bilgisizsiz :)
linux'te wine diye birşey var.
exe'leri açıyor. red alert 3 ü ubuntu'da bitirdim.
bol keseden sallama derim.
birşey anlamadıgın belli
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Father Torque 10 yıl
Linux'ta Wine ile elbette exe'ler çalıştırılabilir ancak Wine bir emülatördür, yani Linux'un doğal exe desteği yoktur.
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OnTEC 10 yıl

kenan evren

ontec sana sadece gülüyorum.

ne kadar bilgisizsiz :)

linux'te wine diye birşey var.

exe'leri açıyor. red alert 3 ü ubuntu'da bitirdim.

bol keseden sallama derim.

birşey anlamadıgın belli


Linuxda benzer topiklerde yazılarımı incelersen wine'dan bahsettiğimi görürsün ..

wine aslında isminin açılımı gibi bir emulasyon değildir emulasyon kelimesinin kullanım amacı aslen farklı işlmecilerin teklit edilmesi olayıdır aslına wine bunu yapmadığı için wine wine is a not amulator ismini almıştır zira gerçek bir emulatörden bahsedersek pc üzerindeki psx, mame yi yada eski maclarda pc emulatörleri için geçerli olurki bu programlarda işletim sisteminide kurmanız gerekir,

wine kendi başına oldukça yetersiz olup gerçekten iyi bir wine istiyorsanız play on linux ücretsizdir, yada ücretli wine sürümlerini denemenizi tavsiye ederim.

ben wine in tekniğine girmeden işi basitten alarak exe dosyalarının çalışması için emulasyon gerekir yazdım bu topicte ancak farklı topiclerde benzer kapsamlı mesajlarım mevcut.
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kenan evren 10 yıl
ağzı olan herkez yazmış.
exe formatı windows'a ait birşey.
her işletim sistemine haz format vardır.
Ubuntu'nun deb'tir aynı exe gibi kurulur
2 kere tıkla aç mantıgı yani
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Prymon 10 yıl
Evet umarım görüntüdeki gibi olmaz daha güzel kaliteli bekliyorum google ın diğer servisleri gibi
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Rainbow6 10 yıl
hepsinden onelisi guvenlik ... guvenligi nasl olacak acaba 2 unde gedikli tasa donerse kotu crome icin guvenligi iyi degil deniyor isletim sistemi de boylemi olacak acaba
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egemen 10 yıl
Insanların alışkanlıklarını değiştirmek çok çok zor olacak bu konuda.Kimsenin işletim sisteminin maliyetini düşündüğü yok,herkes bir şekilde kullanıyor. windows 7 ye talep daha yoğun olacak.
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marvinous 10 yıl
Ümitliyim


Ve bazı arkadaşların bahsettiği Windows uyumluluğu gibi bir saçmalık elbette olmaz. Çünkü birçok Windows kullanıcısı, Linux'un Windows'un her özelliklerine sahip, Windows olmayan bir işletim sistemi olmasını istiyor ama n'olursa olsun Linux dünyasında böyle bir mantığa yer yok
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simplethinks 10 yıl
alternatifler her zaman iyidir
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Majorümsü Minör 10 yıl
win7nin netbook/notebooklarda performansı iyi fakat çok pil harcıyor yorumlara göre. yine xp akar. chrome os tutmaz bence
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dstk 10 yıl
Ya pil ömrü? NoteBookuma Windows 7 kurduğumda bekleme süresi yarıya iniyor.
Windows 7 çok pil harcıyor ama kullanımına lafım yok. Fena değil...
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volcano2K 10 yıl
win 7 nettbooklarda xp kadar performanslı çalışıyor diyebilirim deneyin bence.. os chrome a gelince herkez kullanmayacak bile olsa çok özellikli cihazlara sahip olmayı istiyor. örneğin 1080p desteği gibi..kim netbookunda 1080p izleme ihtiyacı duyar.yada zaten ufak ekranda nasıl bir kalite farkı bekler... çoğu kullanıcı için bunun önemi yok önemli olan biri diskini uzatıp hd film var bakalım dediğinde çalışırması veya diskte 1-2 hd klip veya film bulundurup ahada bu netbook bunuda yapıyor diyebilmesi...neetbookların en büyük eksiği bence optik okuyucuya sahip olmamaları 11" lere kadar büydüler optik okuyucu yok.. hayır maksat hafiflikse TT serisi sony vaioları örnek alsınlar ..
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sertacaygun 10 yıl
sft67, ben tutacak diye düşünüyorum. Win7'nin netbook sürümleri en büyük rakibi olacak tabii ki.
Ama her önüne gelen bir Linux türü çıkaracağına, arkasına Google desteği alır, tek çatıda birleşirler. Linux daha %1'i yeni geçmesinden sebelerinden birisi tek çatı altında değil de, her önüne gelen yeni işletim sistemi yapmasıdır. Chrome , Mac ve Win'in yolunda, sadece güncellemelerle yeni işletim sistemi yapacak gibi görünüyor XP , Vista gibi. Yoksa tek çatı altındalar...
Ümitliyim yani...
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