Google Chrome OS yeni netbook'larla bu ay sahneye çıkıyor

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Ve Google'ın yeni işletim sistemi Chrome OS sahneye çıkıyor. Temmuz ayında açıklanan ve sene sonuna doğru hazır olacağı söylenen yeni işletim sisteminin bu ay içerisinde bazı yeni netbook modelleriyle Çin pazarında kullanıma sunulacağı belirtiliyor. Henüz Google cephesinden resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da endüstriyel kaynaklara göre Chrome OS tabanlı netbook'ların birkaç hafta içerisinde satışa sunulması bekleniyor. Çin'de hükümet desteği ile geliştirilen MIPS tabanlı Loongson işlemcisinin güç vereceği ultra-düşük maliyetli netbook modellerinde kullanılacak Chrome OS, ilk olarak Çin ve bazı önemli Asya pazarlarında kullanıma sunulmuş olacak. Öte yandan Acer ve HP gibi dünya devi PC üreticilerinin de Chrome OS'lu netbook hazırlaması beklenirken bu konuda henüz herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Chrome OS işletim sisteminin geliştirilmesi için endüstri devi pek çok isimle iş birliğine giden Google düşük sistem gereksinimleri ve sunduğu çevrimiçi hizmetlere tam entegrasyon gibi avantajlarla işletim sistemi pazarında hızlı bir yükseliş hedefliyor. Pine Trail platformuyla lanse edilecek yeni nesil Atom işlemcileri ve Windows 7'nin netbook'larda kullanılması beklenen "Starter Edition" versiyonu ile kıyaslandığında Google Chrome OS tabanlı netbook'ların çok daha düşük maliyete sahip olması ve ücretsiz Google servisleriyle gelişmiş mobil deneyim sunması bekleniyor.