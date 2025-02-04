Çin, ABD’nin gümrük vergilerine Google’a soruşturma açarak cevap verdi

Çin’den ABD’ye hızlı yanıt
Google, 2010 yılında internet ve arama motoru hizmetlerini Çin’de sonlandırmıştı. Ancak şirket, Çinli işletmelerin Google platformları aracılığıyla yurt dışına reklam vermesine yardımcı olmaya devam ediyor. Bu nedenle, Çin’in başlattığı soruşturmanın tam olarak neye ve hangi hizmete odaklanacağı belirsiz durumda. Öte yandan Google, ABD de dahil olmak üzere birçok ülkede incelemelerle karşı karşıya.
Bu hamle, Çin’in ABD menşeli bazı ürünlere ek gümrük tarifeleri getirme kararının hemen ardından geldi. Çin Maliye Bakanlığı, 10 Şubat itibarıyla ABD’den ithal edilen kömür ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) için yüzde 15 ek vergi uygulanacağını, ham petrol, tarım ekipmanları ve belirli otomobil modelleri içinse vergilerin yüzde 10 oranında artırılacağını duyurdu. Çinli yetkililer ayrıca Calvin Klein'ın sahibi PVH Corp. ve gen dizileme şirketi Illumina'yı kısıtlı kuruluşlar listesine eklerken, tungstenle ilgili malzemeler üzerinde yeni ihracat kontrolleri uyguladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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