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    Çin, ABD’nin gümrük vergilerine Google’a soruşturma açarak cevap verdi

    ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin’den gelen ürünlere yüzde 10 gümrük vergisi getirme kararına cevap gecikmedi. Çin, Google'a karşı bir rekabet soruşturması başlattığını duyurdu.
    Çin, ABD’ye Google’a soruşturma açarak cevap verdi Tam Boyutta Gör
    Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çinli ürünlere yüzde 10 gümrük vergisi getirmesinin ardından hızlı misillemeler yapmaya devam ediyor. Çin’den yapılan açıklamada teknoloji devi Google’a yönelik rekabet yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla resmi bir soruşturma başlatacağını duyurdu. Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, Google’ın ülkenin anti-tekel yasalarını ihlal edip etmediği incelenecek.

    Çin’den ABD’ye hızlı yanıt

    Google, 2010 yılında internet ve arama motoru hizmetlerini Çin’de sonlandırmıştı. Ancak şirket, Çinli işletmelerin Google platformları aracılığıyla yurt dışına reklam vermesine yardımcı olmaya devam ediyor. Bu nedenle, Çin’in başlattığı soruşturmanın tam olarak neye ve hangi hizmete odaklanacağı belirsiz durumda. Öte yandan Google, ABD de dahil olmak üzere birçok ülkede incelemelerle karşı karşıya.

    Bu hamle, Çin’in ABD menşeli bazı ürünlere ek gümrük tarifeleri getirme kararının hemen ardından geldi. Çin Maliye Bakanlığı, 10 Şubat itibarıyla ABD’den ithal edilen kömür ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) için yüzde 15 ek vergi uygulanacağını, ham petrol, tarım ekipmanları ve belirli otomobil modelleri içinse vergilerin yüzde 10 oranında artırılacağını duyurdu. Çinli yetkililer ayrıca Calvin Klein'ın sahibi PVH Corp. ve gen dizileme şirketi Illumina'yı kısıtlı kuruluşlar listesine eklerken, tungstenle ilgili malzemeler üzerinde yeni ihracat kontrolleri uyguladı.

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