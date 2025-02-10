Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yapay zekada soğuk savaş: Teknoloji devleri 320 milyar dolar yatırım yapacak

    Teknoloji devleri arasındaki yapay zeka yarışı, sektör liderlerinin 2025 yılı için iddialı harcama planlarını açıklamasıyla yeni boyutlara ulaşıyor: 320 milyar doları aşan dev yatırım hacmi.
    Teknoloji devleri yapay zekaya 320 milyar dolar yatırım yapacak Tam Boyutta Gör
    Soğuk Savaş döneminde inanılmaz bir silahlanma yarışına tanıklık eden dünya, şimdilerde farklı ancak benzer bir dönemi deneyimliyor. Hem devletler hem de özel şirketler ciddi bir silahlanma yarışına girmiş durumda. Buradaki silah ise yapay zeka (AI). Özellikle ABD merkezli teknoloji devlerinden yapılan son açıklamalara göre sadece 2025 yılında yapay zekaya 320 milyar doları aşan harcamalar yapılacağı anlaşılıyor.

    Amazon, Google, Microsoft ve Meta gaza basıyor

    Amazon, Google, Microsoft ve Meta gibi teknoloji devleri, AI altyapılarına yönelik rekor düzeyde harcama yapacaklarını duyurmuş durumda. Amazon, AI yatırımlarında başı çeken şirketlerden biri olmaya devam ediyor. 2025 yılı için 100 milyar doları aşan devasa bir yatırım planlayan şirket, bu bütçeyi büyük ölçüde Amazon Web Services (AWS) bulut altyapısını genişletmek için kullanacak. Amazon CEO’su Andy Jassy, AI alanındaki talebin hızla arttığını belirterek, bu yatırımın kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Şirketin AI odaklı altyapı harcamaları 2023’te 48 milyar dolarken, 2024’te bu rakam 77 milyar dolara çıkmıştı.

    Google’ın çatı şirketi Alphabet de AI yatırımlarında büyük bir sıçrama yapmaya hazırlanıyor. CEO Sundar Pichai, 2025 yılı için AI alanında 75 milyar dolarlık bir yatırım planladıklarını duyurdu. 2024’te 53 milyar dolar harcayan şirket, bu yatırımı %42 oranında artırarak AI alanındaki liderlik yarışında elini güçlendirmeyi hedefliyor. Microsoft, yapay zeka yatırımlarında Amazon ve Google ile yarışta geri kalmamak adına Azure bulut platformunu genişletmeye devam ediyor. Şirket, 2025’te AI altyapısı için 80 milyar dolar harcamayı planlıyor. Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda konuşan CEO Satya Nadella, AI teknolojilerinin tüm Microsoft ekosistemine entegre edilmesinin öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirtti.

    Meta da AI alanındaki harcamalarını agresif bir şekilde artıran şirketler arasında yer alıyor. CEO Mark Zuckerberg, 2024’te AI için 40 milyar dolar harcadıklarını ve önümüzdeki yıllarda bu rakamın yüz milyarlarca doları bulacağını duyurdu. 2025 için ise firmanın hedefi 65 milyar dolar civarında bir yatırım yapmak.

    Peki ya DeepSeek’in etkisi?

    Teknoloji devleri yapay zekaya 320 milyar dolar yatırım yapacak Tam Boyutta Gör
    in merkezli AI araştırma şirketi DeepSeek, büyük teknoloji şirketlerinin milyarlarca dolarlık harcamalarına karşı daha düşük maliyetlerle benzer AI yetenekleri geliştirdiğini iddia ediyor. Ancak Amazon, Google, Microsoft ve Meta gibi devler, yüksek maliyetli yatırımlarına rağmen stratejilerinden vazgeçmiş değil. Şirketler, AI modellerini daha ileriye taşımak, veri merkezlerini büyütmek ve özel AI çipleri üretmek için harcamalarını artırmaya devam ediyor.

    Öte yandan, OpenAI CEO’su Sam Altman’ın SoftBank ve Oracle ile birlikte Stargate adlı AI altyapısına 100 milyar dolar yatırım yapmayı planladığı, bu miktarın zamanla 500 milyar dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor.

    DeepSeek, uygun maliyeti öne çıkararak piyasalarda bir şok etkisi yaratmış olsa da bu durum tam tersi bir etki bırakmış durumda. Çünkü “daha az harcama, daha az maliyet” olayı sanılanın aksine yatırımların azalacağına değil, tam aksine hızla artacağına işaret ediyor. Dolayısıyla daha düşük maliyetler talebi artırarak toplam harcamaların artmasına neden olacak. Bir teknolojinin maliyeti düştüğünde talebinin artacağını öngören Jevons Paradoksu görünüşe göre yapay zekada işliyor.

    Sonuç olarak, talebin artacağını ve maliyetlerin de düşürülebileceğini fark eden teknoloji devleri, yapay zeka yarışında en önde ilerlemek için vanaların ağzını sonuna kadar açıyor. Batı dünyasında yapay zeka alanında en önde olan ABD, yapay zeka yarışında rakip olarak Çin'i görüyor. Avrupa ise burada geride kalmış durumda. ABD tarafında harcamalar hakkında bilgi sahibi olabilsek de Çin için bunu tam olarak söylemek güç. Çinli firmaların devlet ile olan ilişkileri ve devletin sunduğu devasa teşvikler ve sübvansiyonlar harcamaların boyutlarını karışılaştırmayı zorlaştırıyor. Ancak şu bir gerçek; yapay zeka soğuk savaşı Çin ile ABD arasında geçiyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

    Profil resmi
    HknRmzi 3 gün önce

    Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .

    A
    asukrumercan 3 gün önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    media markt çalışma şartları ford fiesta 1.25 rtx 5000 serisi fiyat gemide çalışmak vasifsiz iphone ekran parlaklığı sonda ama karanlık

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S24 FE
    Samsung Galaxy S24 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire Lite AL14-31P-C452
    Acer Aspire Lite AL14-31P-C452
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum